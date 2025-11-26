Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Трампу фіолетово на Україну": дипломат назвав справжню причину появи "плану миру"

Юрій Берендій
26 листопада 2025, 18:25
202
Ситуація навколо поспішних мирних ініціатив Трампа пов’язана насамперед з його спробою відволікти увагу від власного скандалу в США, вказав Огризко.
'Трампу фіолетово на Україну': дипломат назвав справжню причину появи 'плану миру'
Дипломат назвав справжню причину появи американського мирного плану / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Пункт мирного плану щодо Дональда Трампа немає логіки, адже за кілька років він вже не буде президентом
  • Трамп "мирним планом" намагається медійно перебити скандал щодо "плівок Епштейна"

Активність Трампа у питанні узгодження плану закінчення війни Росії проти України та можливого майбутнього підписання цієї угоди пов'язана із внутрішнім скандалом в США і намаганням медійно перебити тему "плівок Епштейна". Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

Він заначив, що згідно з мирним планом, який пропонують американці, контроль за дотриманням пунктів можливої майбутньої угоди між Україною та Росією здійснюватиме "Рада миру" під керівництвом Дональда Трампа

відео дня

Огризко зауважив, що Трамп за кілька років уже не обійматиме посаду президента США, водночас Вашингтон пропонує гарантії на десятиліття, вимагаючи від України назавжди відмовитися від вступу до НАТО. На його думку, у цьому немає жодної логіки.

"У нас задаються питанням, чи не виникла вся ця ситуація через наші корупційні проблеми. Скажу так: Трампу абсолютно "фіолетово" на всі наші проблеми і Україну в цілому. У нього зараз своя проблема, і вона для нього значно складніша і небезпечніша, ніж якийсь корупційний скандал в Україні. У Трампа в США свій скандал – він фігурує на "плівках Епштейна". Люди, знайомі зі змістом плівок, відзначають, що Трамп там згадується досить часто і в досить пікантних ситуаціях. Тому ця швидкість із спробою укласти мирну угоду – це спроба перебити тему "плівок Епштейна"", - вказав він.

Дипломат підкреслив, що Трамп прагне, аби американці говорили не про "плівки Епштейна", а про його нібито успіх у врегулюванні найскладнішої війни. Тому він активно просуватиме тему припинення російсько-українського конфлікту — це класичний спосіб відвернути увагу суспільства на інший інформаційний привід.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи зможе американський план закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, ветеран російсько-української війни, екскомандир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий зазначив, що так званий "мир Трампа" фактично означає шлях до великої війни, а тому європейські держави й надалі підтримуватимуть Україну.

Мирний план Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не готова відкрито коментувати будь-які варіанти американського плану врегулювання війни проти України.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що укладення мирної угоди між Україною та Росією не має жорстких термінів. Він підкреслив, що пріоритетом є зупинення кровопролиття, а не прив’язка до конкретних дат.

За оцінкою керівника Центру досліджень Росії, колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, документ, представлений спецпосланцем США Стівом Віткоффом, насправді не відображає позиції американської дипломатії й радше є списком російських вимог.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Володимир Огризко мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:06Війна
Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

21:05Війна
Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

20:43Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

Здоров'я може різко погіршиться: Україна під атакою жорсткої магнітної бурі

Здоров'я може різко погіршиться: Україна під атакою жорсткої магнітної бурі

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзал

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзал

Останні новини

21:06

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:05

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

21:01

Сили ЗСУ можуть розмістити в одній із країн НАТО: несподіваний прогноз

21:00

Чи можуть одружені бути свідками на весіллі - священник розставив крапки над "і"Відео

20:57

"Я здохла": Сєдокова влаштувала показову істерику на камеру

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалкиТрампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про «план» США і кремлівські шпаргалки
20:43

Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

20:19

Розкрито секрет економії на опаленні: вся справа в простій хитрості з радіаторомВідео

20:13

"Постановочна сцена": розкрилася правда про заручини Melovin

19:59

Інвестиція в майбутній урожай: що потрібно зробити з горіхом до настання морозівВідео

Реклама
19:48

"Я не сумніваюсь": розкрито, хто "злив" переговори Віткоффа з помічником Путіна

19:19

Не на Водохреще: як і коли насправді Леся Українка захворіла на туберкульозВідео

19:11

Мир "в обмін" на території: Україна визначила "червоні лінії" для переговорів

19:10

"Плівки Ушакова": хто злив розмовуПогляд

18:57

"Мій чоловік з іншою жінкою": Денисенко зробила одкровення про шлюб із Федінчиком

18:57

До 10 годин без електрики: новий графік вимкнення світла на 27 листопада

18:46

Регіон у небезпеці, РФ стягує сили на Дніпропетровський напрямок - військовий

18:43

"Не стикалися з таким з 2022 року": офіцер розкрив деталі боїв за Покровськ

18:27

Переговори Зеленського з Трампом: в ОП назвали головні "чутливі питання"

18:25

"Трампу фіолетово на Україну": дипломат назвав справжню причину появи "плану миру"

18:01

Гороскоп на Різдво 2025: що чекає знаків зодіаку у святковий день

Реклама
18:00

Як зрозуміти, що сумка справді якісна і чому вона варта інвестицій новини компанії

17:41

Найнадійніше авто на вторинному ринку: механік назвав "вічну" модель

17:23

"Не може бути мови": у РФ нахабно відповіли на запитання про поступки на переговорах

17:06

"Путінські маріонетки": зірка "Сватів" жорстко пройшлася по колегах-путіністах

17:00

"Продати Україну": ЗМІ злили записи розмов Віткоффа з Кремлем, які будуть наслідкиФотоВідео

16:44

Як не ковзати на слизьких дорогах: простий лайфхак з підручними засобами

16:30

Долар різко подешевшав, а євро завмерло: з'явився новий курс валют на 27 листопада

16:29

РФ запустить крилаті ракети, скоро буде новий масований обстріл - монітори

16:27

"До весни не дотягнемо": з'явився сумний прогноз щодо завершення війни

16:18

Приватний детектив назвав найбільших зрадників: у ТОПі 5 професій

16:17

Як швидко почистити забиту раковину без агресивної хімії - найкращий метод

16:08

Маколей Калкін хоче повернутися в "Сам удома": актор розкрив сюжет продовженняВідео

15:57

Росія під масованою атакою дронів: Генштаб розкрив наслідки

15:39

Як позбутися вогкості та конденсату на вікнах: прості поради, які дійсно працюють

15:37

"Вбивство часом": експерт розкрив цинічну схему зриву тендерів в "Укргазвидобуванні"

15:28

40-річна зірка "Фабрики зірок" вагітна первістком

14:45

У Росії знайшли мертвим головного розробника "Іскандера" і "Тополя"

14:43

"Збрехала": Олена Кравець натякнула на розлучення після 23 років шлюбу

14:25

Гороскоп Таро на грудень 2025: Ракам - гроші, Левам - новий шлях, Дівам - сумніви

14:07

Українка отримала Оскар ще у 1948 році і перевернула світ моди: що про неї відомо

Реклама
14:06

Чому коні пітніють піною: вчені пояснили природний феноменВідео

13:59

Чи здивує зима погодними аномаліями: синоптики попередили українців

13:45

Чемпіонат світу з сокки: трансляція матчів збірної України: ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

13:17

Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті

13:12

Сестра Віри Брежнєвої позбавила путініста Цекало мільйонів

13:11

Навіть не потрібен ніж: шеф-кухар показав трюк, як відкрити банку з тугою кришкою

12:58

"Гнилий вчинок": Потапа і Настю Каменських викрила близька людина

12:49

Ситуація на межі: під Мирноградом тривають запеклі бої, РФ зібрала там цілу армію

12:40

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

12:18

Не техніка і не парфуми: що українці хочуть отримати у подарунок цього року новини компанії

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти