'Трампу фіолетово на Україну': дипломат назвав справжню причину появи 'плану миру'

Ситуація навколо поспішних мирних ініціатив Трампа пов’язана насамперед з його спробою відволікти увагу від власного скандалу в США, вказав Огризко.

Дипломат назвав справжню причину появи американського мирного плану / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Пункт мирного плану щодо Дональда Трампа немає логіки, адже за кілька років він вже не буде президентом

Трамп "мирним планом" намагається медійно перебити скандал щодо "плівок Епштейна"

Активність Трампа у питанні узгодження плану закінчення війни Росії проти України та можливого майбутнього підписання цієї угоди пов'язана із внутрішнім скандалом в США і намаганням медійно перебити тему "плівок Епштейна". Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

Він заначив, що згідно з мирним планом, який пропонують американці, контроль за дотриманням пунктів можливої майбутньої угоди між Україною та Росією здійснюватиме "Рада миру" під керівництвом Дональда Трампа

Огризко зауважив, що Трамп за кілька років уже не обійматиме посаду президента США, водночас Вашингтон пропонує гарантії на десятиліття, вимагаючи від України назавжди відмовитися від вступу до НАТО. На його думку, у цьому немає жодної логіки.

"У нас задаються питанням, чи не виникла вся ця ситуація через наші корупційні проблеми. Скажу так: Трампу абсолютно "фіолетово" на всі наші проблеми і Україну в цілому. У нього зараз своя проблема, і вона для нього значно складніша і небезпечніша, ніж якийсь корупційний скандал в Україні. У Трампа в США свій скандал – він фігурує на "плівках Епштейна". Люди, знайомі зі змістом плівок, відзначають, що Трамп там згадується досить часто і в досить пікантних ситуаціях. Тому ця швидкість із спробою укласти мирну угоду – це спроба перебити тему "плівок Епштейна"", - вказав він.

Дипломат підкреслив, що Трамп прагне, аби американці говорили не про "плівки Епштейна", а про його нібито успіх у врегулюванні найскладнішої війни. Тому він активно просуватиме тему припинення російсько-українського конфлікту — це класичний спосіб відвернути увагу суспільства на інший інформаційний привід.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи зможе американський план закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, ветеран російсько-української війни, екскомандир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий зазначив, що так званий "мир Трампа" фактично означає шлях до великої війни, а тому європейські держави й надалі підтримуватимуть Україну.

Мирний план Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не готова відкрито коментувати будь-які варіанти американського плану врегулювання війни проти України.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що укладення мирної угоди між Україною та Росією не має жорстких термінів. Він підкреслив, що пріоритетом є зупинення кровопролиття, а не прив’язка до конкретних дат.

За оцінкою керівника Центру досліджень Росії, колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, документ, представлений спецпосланцем США Стівом Віткоффом, насправді не відображає позиції американської дипломатії й радше є списком російських вимог.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

