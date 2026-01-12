'Не було карт з першого дня': Трамп назвав себе єдиним 'козирем' Зеленського

Трамп також сказав, що робить усе можливе, щоб завершити війну.

Головне із заяви Трампа:

Зеленський в перемовинах немає жодних козирів

У президента України є лише одне – Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що в українського президента Володимира Зеленського в перемовинах "не було карт з першого дня". Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

"У нього (Зеленського, - ред.) немає козирів. У нього не було козирів з першого дня", - наголосив Трамп. відео дня

У президента США також запитали, чи повинен через це Зеленський відмовитися від територій. На що Трамп сказав: "У нього є тільки одне - Дональд Трамп".

"Якщо у нього не буде Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери знають, і всі це знають", - додав американський лідер.

Крім того, Трамп заявив, що робить усе можливе, щоб завершити війну в Україні.

"Ну, ми робимо все, що можемо. У мене немає графіка. Якби я не був залучений — я думаю, що це могло б перерости в третю світову війну. Все йшло дуже погано, дуже погано. Такого більше не буде", - підкреслив він.

Чи може Трамп завершити війну

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив, що позиції росіян послабли.

За його словами, сьогодні саме Росія залежить від Сполучених Штатів — від того, наскільки Вашингтон дозволить їй повернутися у велику політику.

"Кремль сам це демонструє: росіяни вже понад пів року регулярно просять відновити авіасполучення зі США. У відповідь вони чують чіткий сигнал: "Ви маєте зупинитися. Якщо не зупинитеся — буде гірше". Це динамічний процес. Нам, на жаль, потрібно трохи почекати, адже не все залежить від Трампа. Якби залежало лише від нього, війна, ймовірно, була б зупинена за 24 години. Але Путін залишається непоступливим", - додав він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що російсько-українська війна перетинає новий психологічний рубіж та догнала за своєю тривалістю так звану Велику вітчизняну війну. Російському військово-політичному керівництву стає дедалі важче продовжувати бойові дії.

Він також заявив, що можливість перемир’я або повного завершення війни у 2026 році існує, проте раніше березня цього року вона навряд чи стане реальною. До цього часу Путін не має мотивації зупиняти бойові дії, зважаючи на зимові морози.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися під час головування Кіпру в Євросоюзі, яке триватиме до 30 червня.

