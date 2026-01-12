Рус
Читати російською
Ситуація надскладна: нардеп стривожив заявою про теплопостачання в Києві

Марія Николишин
12 січня 2026, 11:04
177
Нардеп сказав, що саму теплоелектростанцію захистити від ударів нічим неможливо.
Ремонтні роботи на ТЕЦ тривають / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви нардепа:

  • Полагодити ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 ще не вдалося
  • Жодна захисна споруда не захистила б їх від балістики
  • Відновити теплопостачання усім жителям Києва вдасться поступово

Наразі ще не вдалося полагодити ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Ситуація там після атаки країни-агресора Росії надскладна. Про це заявив нардеп, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі Київ24.

За його словами, жодна захисна споруда не захистила б від балістики, яка прилетіла по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і по Дарницькій ТЕЦ.

відео дня

"Захисна споруда може вберегти той чи інший елемент на ТЕС або на ГЕС, або на підстанції "Укренерго" лише від Шахедів або від крилатих ракет, якийсь невеликий об'єкт, який можна фізично захистити. Але саму теплоелектростанцію нічим захистити неможливо, бо ракети одночасно підлітали і крилаті, і Шахеди, і балістичні, практично одночасно залітали вони на територію міста Києва", - наголосив він.

Нардеп додав, що ППО вдалося збити велику кількість повітряних цілей, але, на жаль, не вдалося їх збити на 100%.

Нагорняк також сказав, що досі не вдалося полагодити ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, там ситуація надскладна.

"Ситуація надскладна, але люди працюють. Я надіюсь, що поступово вдасться відновити теплопостачання усім жителям Києва. Але найголовніше - щоб не було повторних атак по наших ТЕЦ", - підсумував він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відновлення інфраструктури в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці тривають безперервні роботи з відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок російських атак у ніч проти 9 січня.

За його словами, комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути тепло та стабільні послуги мешканцям міста.

Він наголосив, що відновлення потребує значних зусиль, адже масштаби пошкоджень суттєві.

Ситуація в Києві - що відомо

Як повідомляв Главред, заступник міністра розвитку громад і територій України Костянтин Ковальчук говорив, що більше половини будинків у Києві з опаленням, тому мова не йде про надзвичайну ситуацію. Він додав, що безперервно триває робота для того, щоб максимально швидко подати магістральними мережами теплоносій.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що ситуація з електроенергією в Києві може покращитись вже до четверга 15 січня. Тривають роботи із відновлення постачення електроенергії в столиці.

Водночас, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв попередив, що після ударів РФ, в умовах стрімкого зниження температури, будинки без опалення ризикують промерзнути.

Про персону: Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

новини Києва ТЭЦ теплопостачання новини України
