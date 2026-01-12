"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Коротко:
- Арсен Мірзоян заговорив про кризу середнього віку
- Також артист розкрив свої спортивні досягнення
Український співак Арсен Мірзоян у травні відсвяткував 47-річчя. Нерідко напередодні великих ювілеїв чоловіки і жінки переживають непростий період, який прийнято називати "кризою середнього віку".
Музикант не став приховувати, що зараз щось подібне переживає і він. У своєму блозі в Instagram Мірзоян показав результати двадцятикілометрової пробіжки по засніжених Карпатах, і поділився своїми роздумами про нове дорослішання, на яке він сам дивиться досить філософськи.
"Криза середнього віку не проходить безслідно і не мине, поки не доведе справу до кінця. Тепер ти, не чиниш опору, а просто, не згоден зі станом речей. Всі страхи трансформуються в прийняття. Деякі твої мрії знеціняться тобою ж. І ось тобі здається, що ти впорався і приборкав істоту, на яку перетворився. Що там? Ти вже не прекрасний? А світ навколо, прекрасний завжди. Просто домовся із собою. Ти - частина світу, а світ навколо… продовження ти знаєш", - пише Арсен Мірзоян.
Про персону: Арсен Мірзоян
Арсен Мірзоян - український співак, учасник шоу "Голос країни" (1 сезон). Заслужений артист України (2020). У шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко, повідомляє Вікіпедія.
