"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Анна Підгорна
12 січня 2026, 01:08
55
Арсен Мірзоян поділився своїми трансформаціями.
Арсен Мірзоян
Арсен Мірзоян зараз - співак показав пробіжку в горах / колаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Коротко:

  • Арсен Мірзоян заговорив про кризу середнього віку
  • Також артист розкрив свої спортивні досягнення

Український співак Арсен Мірзоян у травні відсвяткував 47-річчя. Нерідко напередодні великих ювілеїв чоловіки і жінки переживають непростий період, який прийнято називати "кризою середнього віку".

Музикант не став приховувати, що зараз щось подібне переживає і він. У своєму блозі в Instagram Мірзоян показав результати двадцятикілометрової пробіжки по засніжених Карпатах, і поділився своїми роздумами про нове дорослішання, на яке він сам дивиться досить філософськи.

відео дня

"Криза середнього віку не проходить безслідно і не мине, поки не доведе справу до кінця. Тепер ти, не чиниш опору, а просто, не згоден зі станом речей. Всі страхи трансформуються в прийняття. Деякі твої мрії знеціняться тобою ж. І ось тобі здається, що ти впорався і приборкав істоту, на яку перетворився. Що там? Ти вже не прекрасний? А світ навколо, прекрасний завжди. Просто домовся із собою. Ти - частина світу, а світ навколо… продовження ти знаєш", - пише Арсен Мірзоян.

Арсен Мірзоян
Арсен Мірзоян зараз - співак показав пробіжку в горах / фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Раніше Главред розповідав про несподіване рішення українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Кулінар, який довгий час створював собі імідж невиправного холостяка, поділився змінами в особистому житті.

Також українська співачка Аліна Гросу розповіла про випробування під час вагітності, з якими їй доводиться стикатися зараз. Майбутня мама розкрила подробиці свого самопочуття.

Про персону: Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян - український співак, учасник шоу "Голос країни" (1 сезон). Заслужений артист України (2020). У шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Арсен Мірзоян новини шоу бізнесу
Гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня: Близнюкам - підтримка, Ракам - обмеження

