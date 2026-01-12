"Це його мова кохання": зять Арнольда Шварценеггера розкрив незвичайний подарунок від нього

Залізний Арні з вигадкою підійшов до вибору подарунка для сім'ї старшої доньки.

https://glavred.net/starnews/eto-ego-yazyk-lyubvi-zyat-arnolda-shvarceneggera-raskryl-neobychnyy-podarok-ot-nego-10731632.html Посилання скопійоване

Арнольд Шварценеггер сім'я - Кріс Пратт розповів про подарунок від тестя / колаж: Главред, фото: instagram.com/prattprattpratt

Коротко:

Кріс Пратт розповів про любов Арнольда Шварценеггера до подарунків

Актор зізнався, що тесть подарував на це Різдво

Американський актор Кріс Пратт став частиною сім'ї Шварценеггерів у 2019 році, коли одружився зі старшою донькою Залізного Арні Кетрін. Між зірковим тестем і зятем, схоже, встановилися теплі дружні стосунки - Пратт з великою повагою відгукується про Шварценеггера-старшого і не проти поділитися деталями особливих сімейних моментів.

Так, нещодавно Кріс з'явився на шоу Грема Нортона, де розповів про різдвяні подарунки від Арнольда. При цьому актор зазначив, що для зіркового тестя дарувати подарунки - це особлива мова кохання.

відео дня

"Цього року одним із подарунків був портрет розміром шість на вісім футів (1,8 м на 2,4 м - прим. редактора), на якому були зображені всі троє моїх дітей (від Кетрін Шварценеггер - прим. редактора) і Арнольд у костюмі Санта-Клауса. Картина дуже реалістична, вона дуже велика, на ній він у костюмі Санта-Клауса, а троє дітей виглядають з-за різдвяної ялинки і дивляться, як він їсть печиво. Картина величезна, в рамці", - цитує Кріса Пратта видання People.

Він також пожартував, що через масивні розміри полотна його доведеться ховати на цілий рік, і діставати в листопаді, ближче до зимових свят.

Кріс Пратт і Арнольд Шварценеггер / фото: instagram.com/prattprattpratt

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дивних див", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Також стало відомо, що Ніколь Кідман офіційно знову незаміжня - всього через три місяці після подачі акторкою заяви на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Читайте також:

Про персону: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актор і політичний діяч. П'ятиразовий володар титулу "Містер Всесвіт" і семиразовий - "Містер Олімпія", засновник конкурсу бодібілдингу "Арнольд Класік". 38-ий губернатор американського штату Каліфорнія (2003-2011). Володар премій "Золотий глобус" (1977), "Сатурн" (1992) та іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Найвідоміші кінороботи: "Конан-варвар" (1982), "Хижак" (1987), "Згадати все" (1990), серія фільмів "Термінатор".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред