Видно полум’я в небі: дрони атакували одну з найпотужніших електростанцій РФ

Росіянка поскаржилась на звуки, схожі на пролітання безпілотників.

https://glavred.net/world/vidno-plamya-v-nebe-drony-atakovali-odnu-iz-samyh-moshchnyh-elektrostanciy-rf-10731539.html Посилання скопійоване

Дрони атакували Новочеркаську ДРЕС / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В Ростовській області РФ вночі гриміли вибухи

Під ударом могла бути Новочеркаська ДРЕС

На ній, ймовірно, виникла велика пожежа

У ніч на 12 січня у Новочеркаську, що в Ростовській області РФ, гриміли вибухи. Під ударом могла опинитися місцева електростанція. Про це повідомляє телеграм-канал Supernova+.

Так, у мережі росіяни поширили відео з Новочеркаська, де видно червону заграву у небі, а також чутно звуки, схожі на пролітання безпілотників.

відео дня

У відео місцева жителька стверджує, що буцімто "два дрони вже збили", та додає, що "щось палає".

За попередніми даними, під ударом могла бути Новочеркаська ДРЕС, там, ймовірно, виникла велика пожежа.

Варто зауважити, що Новочеркаська ДРЕС – велика теплова електростанція в Ростовській області, яка є однією з найпотужніших на півдні Росії. Встановлена ​​електрична потужність приблизно складає 2 250 МВт (близько 2,2 ГВт). Станція складається з кількох енергоблоків, основне паливо: вугілля, резервне/додаткове: природний газ.

Вибухи у Новочеркаську - відео:

Удари по російській енергетиці

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар сказав, що російська енергосистема є складнішою за українську.

За його словами, саме тому акцент українських ударів робиться не стільки на електрогенерації, скільки на більш чутливих об’єктах, повʼязаних з нафтовим сектором: нафтопереробці, нафтовій логістиці.

Він додав, що такі удари одночасно порушують внутрішню паливну логістику Росії та зменшують її доходи, за рахунок яких фінансується війна.

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 січня країну-агресорку Росію атакували безпілотники. Внаслідок атаки на Волгоградську область на території нафтобази виникла пожежа.

У ніч на 6 січня в низці міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів. Голосно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.

У ніч на 31 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. Унаслідок атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред