В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

Руслана Заклінська
12 січня 2026, 13:35
У Львові вже працює понад 20 базових станцій зі швидкістю до 500 Мбіт/с.
У Львові вперше запустили мережу 5G / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

  • У Львові запущено пілотну мережу 5G
  • Мережа 5G покриває центр Львова, прилеглі мікрорайони та Львівську політехніку
  • Наступні міста - Бородянка та Харків

У понеділок, 12 січня, вперше в Україні запустили 5G. Пілотний запуск відбувся у Львові, а наступними містами стануть Бородянка та Харків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Київстар.

Федоров наголосив, що головною перевагою нової технології є швидкість передавання даних близько 500 Мбіт/с на абонента.

"Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні", - розповів він.

За словами Федорова, наразі у місті вже збудовано понад 20 базових станцій 5G. Міністр додав, що у січні мережа 5G запрацює у Бородянці, у лютому - в Харкові, а згодом технологія з’явиться і в інших містах України.

"Запуск пілоту 5G - це результат системної співпраці держави, бізнесу й військових. Поки ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, ми продовжуємо модернізувати й будувати Україну на базі найсучасніших технологій", - наголосив Федоров.

Як підключитися до 5G

Мобільний оператор Vodafone повідомив, що мережа 5G вже працює в центрі Львова, прилеглих мікрорайонах та Львівській політехніці, а незабаром покриття з'явиться і на Головному залізничному вокзалі. Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року.

Абоненти зі смартфонами, що підтримують 5G, можуть користуватися мережею без додаткових послуг. Трафік тарифікується як у 4G.

"Перевірити підтримку 5G вашої SIM-карти просто: набираєте *222# - і отримуєте відповідь. Якщо ваша картка працює в 4G, буде підтримувати і 5G. Якщо ваш телефон підтримує 5G, перевірте в налаштуваннях чи обраний тип мережі "5G", - йдеться у заяві оператора.

Нагадаємо, раніше Федоров анонсував, що Україна планує запровадити тестовий 5G-зв’язок у 2024 році. Він зазначив, що досі вдосконалювалася мережа 4G, оскільки під час війни частину обладнання перемістили для посилення зв’язку в окремих регіонах, що знизило його загальну якість.

Також у 2024 році НЦУ змінив вимоги для мобільних операторів у воєнний час. Вони повинні забезпечувати зв’язок протягом 10 годин при відключенні електроенергії замість 4 годин раніше.

Як повідомляв Главред, у 2024 році Федоров повідомив, що у трьох містах починається тестування мережі 5G після внесення змін до постанови про використання радіочастот. Тестування проходить у два етапи протягом двох років.

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

