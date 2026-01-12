"Мої краші": Приходько публічно захопилася бандитами з 90-х

Анастасія Приходько розповіла про свого ідеального чоловіка.

Анастасія Приходько захоплюється Сергієм Бодровим / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Приходько, imdb.com

Скандальна українська співачка Анастасія Приходько зробила чергове неоднозначне висловлювання, захопившись персонажами російських кримінальних драм. Артистка в Instagram заявила, що її приваблюють "погані хлопці".

Анастасія обурилася тим, що серед українських знаменитостей практично немає кумирів молоді. Вона згадала свій підлітковий досвід і зізналася, що її "крашами" в юності були персонажі фільмів "Брат", "Бумер" і "Бригада".

Анастасія Приходько - скандал / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

"Я прокинулася з думками про те, які "кумири" зараз у молоді. Не побоюся сказати, що мої "кумири" дитинства - це "Космос", "Ошпарений" і Бодров! Я замислилася, а чому в моєму дитинстві не було "крашів" з України? І зрозуміла: у нас не роблять героїв на екрані, тому що у нас їх просто немає або носяться з одним", - висловилася Приходько.

Співачка поскаржилася, що в українському культурному просторі створювали занадто "правильних" героїв, тоді як її типажем завжди були "погані хлопці". Приходько зазначила, що проблема не вирішилася і зараз — саме тому молодь обирає для захоплення зарубіжних зірок.

Анастасія Приходько про український шоубізнес / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

"А потім всі дивуються, чому так відбувається, що діти зараз все більше дивляться аніме, слухають BTS, західну музику і шукають "кращих" в інших країнах. А все чому? Дівчата люблять "поганих хлопців", — зробила висновок артистка.

Про особу: Анастасія Приходько Анастасія Приходько - українська співачка, автор пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, в жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

