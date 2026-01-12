Мовчун Валерій Меладзе потрапив у халепу на Пхукеті: дійшло до бійки

На концерті Валерія Меладзе сталася масова бійка.

Бійка на концерті Валерія Меладзе / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Меладзе

Шанувальники Валерія Меладзе побилися на його концерті

Як це сталося

На концерті російського співака Валерія Меладзе, який раніше не висловлював свою позицію з приводу вторгнення Росії в Україну, сталася масова бійка. Як повідомляють російські Telegram-канали, виступ співака спричинив побої, тисняву і панічні атаки.

Наприкінці виступу на Lotus Arena Меладзе вирішив з'ясувати, яку пісню шанувальники хочуть почути від нього. У цей момент двоє чоловіків на танцполі зчепилися між собою і почали з'ясовувати стосунки на кулаках. У бійку втрутилися і їхні супутниці, тому ситуація набула характеру масової бійки. Деякі глядачі намагалися розборонити бешкетників, а частина з тих, хто стояв поруч, отримала удари, навіть не втручаючись у конфлікт.

Валерій Меладзе - концерт на Пхукеті / фото: instagram.com, Валерій Меладзе

"Лютий бійка сталася в самому кінці виступу співака на місцевій Lotus Arena. Поки співак спілкувався з глядачами і з'ясовував у них, яку вони ще хочуть почути від нього пісню, двоє чоловіків прямо на танцполі почали з'ясовувати стосунки на кулаках", - повідомили ЗМІ.

Але це були не єдині пригоди на концерті співака — він ледь не перетворився на трагедію через тисняву перед початком заходу. Шанувальників Меладзе не пускали на місце проведення концерту близько трьох годин, а сам концерт Меладзе затримав на цілих дві години. Через це натовп людей почав тиснути один на одного, а у деяких шанувальників у черзі почалися панічні атаки. Окремі фанати навіть не змогли потрапити на концерт — їм заявили, що вхід у фан-зону для них закритий.

Про особу: Валерій Меладзе Валерій Меладзе — російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".

