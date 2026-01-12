У Житомирі відключень світла менше, ніж в інших містах: чому так відбувається

В Житомирі за роки війни створили власну генерацію електрики.

https://glavred.net/regions/v-zhitomire-otklyucheniy-sveta-menshe-chem-v-drugih-gorodah-pochemu-tak-proishodit-10731608.html Посилання скопійоване

Чому у Житомирі відключень значно менше / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Zhitomir.Info

Головні тези:

Житомир має менше відключень завдяки розвитку власної генерації

Місто суттєво знизило споживання

Житомир демонструє один із найнижчих рівнів відключень електроенергії в Україні, що пов’язують із системною роботою міста над створенням власних джерел генерації та підвищенням енергоефективності. За останні роки муніципалітет реалізував низку проєктів, які суттєво зменшили залежність від загальнонаціональної енергосистеми. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА.

Розвиток локальної генерації

У місті створено кілька незалежних джерел виробництва електроенергії:

відео дня

Газові когенераційні установки , встановлені за підтримки USAID, забезпечують одночасне виробництво тепла й електрики. Наразі їхня потужність становить близько 1,7 МВт, а після введення третьої установки зросте до приблизно 2,8 МВт. У перспективі планується встановлення шести таких модулів.

, встановлені за підтримки USAID, забезпечують одночасне виробництво тепла й електрики. Наразі їхня потужність становить близько 1,7 МВт, а після введення третьої установки зросте до приблизно 2,8 МВт. У перспективі планується встановлення шести таких модулів. ТЕЦ на деревній трісці , збудована за кредит ЄБРР, генерує близько 1,1 МВт електроенергії. Розглядається можливість будівництва ще однієї станції потужністю до 2 МВт електрики та 10 МВт тепла.

, збудована за кредит ЄБРР, генерує близько 1,1 МВт електроенергії. Розглядається можливість будівництва ще однієї станції потужністю до 2 МВт електрики та 10 МВт тепла. Сонячні панелі : біля головної каналізаційної станції встановлено 800 панелей загальною потужністю близько 0,4 МВт. Деякі лікарні та соціальні заклади також отримали власні СЕС, що зменшує навантаження на мережу.

: біля головної каналізаційної станції встановлено 800 панелей загальною потужністю близько 0,4 МВт. Деякі лікарні та соціальні заклади також отримали власні СЕС, що зменшує навантаження на мережу. Сміттєпереробний завод, який виробляє RDF‑паливо з відходів. Таке паливо має високу калорійність і може використовуватися для енергетичних потреб.

Зменшення споживання електроенергії

Окрім створення нових джерел генерації, місто інвестувало у проєкти енергоефективності:

Масова заміна понад 18 тисяч ламп на LED‑освітлення скоротила споживання електроенергії системою зовнішнього освітлення приблизно на 50%.

на LED‑освітлення скоротила споживання електроенергії системою зовнішнього освітлення приблизно на 50%. Модернізація водоканалу за кредит Світового банку, включно із заміною проблемних труб, зменшила витрати електроенергії на 27% завдяки зниженню навантаження на насосне обладнання.

Модель, яку можуть застосовувати інші громади

Житомирський підхід демонструє, що навіть за умов війни та обмежених ресурсів муніципалітети можуть підвищувати енергетичну стійкість, залучаючи міжнародні гранти, кредити та технічну допомогу. Експерти відзначають, що подібні рішення можуть бути корисними й для інших громад, які прагнуть зменшити залежність від централізованої енергосистеми.

Новини Житомира - останнє по темі

Раніше Главред розповідав, що Житомирська область опиниться під впливом арктичного повітря, яке зайде в регіон одразу після відходу циклону "ULLI".

Також упродовж з 7-8 січня та в ніч на 9 січня Житомирська область опинялася під впливом південного циклону "ULLI". Разом із ним на територію регіону перемістилась серія атмосферних фронтів, що спричинили різке погіршення погодних умов.

Житомирське "Полісся" вперше серед українських клубів здобуло дві перемоги у кваліфікації Ліги конференцій 2025/26.

Також варто прочитати:

Хто такий Ігор Луценко? Ігор Луценко (нар. 10 листопада 1978, Київ) - військовослужбовець ЗСУ, редактор і журналіст інтернет-видань, громадський діяч руху за збереження історичної забудови міста Києва, економіст за освітою. Активіст Євромайдану. Разом з Юрієм Вербицьким був викрадений невідомими з київської лікарні під час Революції гідності 21 січня 2014. Народний депутат 8-го скликання, обраний за списком партії "Батьківщина" (третій номер у партійному списку). Учасник російсько-української війни, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред