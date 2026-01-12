Розпочнеться справжня негода: Тернопільщину накриє густий туман і ожеледь

Впродовж тижня в Тернопільській області збережеться морозяна погода.

Погода в Тернополі на 13 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Тернополі у вівторок

Коли очікуються опади різного фазового стану

Погода в Тернопільській області у вівторок, 13 січня, буде хмарною, без істотних опадів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом, завтра очікується слабка ожеледь. Вночі та вранці можливий туман, а на дорогах - ожеледиця. Вітер буде південний, 3 – 8 м/с.

Зазначається, що температура повітря в області вночі складатиме -12…-17 градусів, вдень -5…-10 градусів.

В місті Тернопіль вночі очікується -13…-15 градусів, а вдень прогнозується до -6…-8 градусів.

В обласному центрі з гідрометеорології також попередили про метеорологічні явища. Так, в області та місті 13 січня вночі і зранку буде туман видимістю 200 - 500 м.

"13 – 14 січня на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності – жовтий (НМЯ 1)", - йдеться у повідомленні.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Крім того, повідомляється, що впродовж робочого тижня в Тернопільській області збережеться нестійка та морозяна погода, без істотних опадів. Лише 15 січня з проходженням теплого атмосферного фронту пройдуть опади різного фазового стану.

Температура в Тернополі / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Україні взимку

Синоптикиня Наталія Птуха раніше говорила, що цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси.

Однак, за її словами, навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

"Короткочасні, але помітні похолодання, опади різної інтенсивності та можливі небезпечні явища залишаються характерними для холодного періоду", - підкреслила вона.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше синоптики попереджали, що в Тернопільській області місцями можливі хуртовини.

Начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук розповідала, що на територію України пошириться виступ антициклону "BRONCO", сформованого в холодних масах. Це призведе до припинення опадів і появи сонячних проміжків у небі.

Водночас, синоптикиня Наталія Діденко заявила, що погода в Україні у вівторок, 13 січня, матиме антициклонічний характер. За її прогнозом, суворі морози ще триматимуться.

Читайте також:

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

