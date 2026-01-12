Розпочнеться справжня негода: Тернопільщину накриє густий туман і ожеледь

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі у вівторок
- Коли очікуються опади різного фазового стану
Погода в Тернопільській області у вівторок, 13 січня, буде хмарною, без істотних опадів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом, завтра очікується слабка ожеледь. Вночі та вранці можливий туман, а на дорогах - ожеледиця. Вітер буде південний, 3 – 8 м/с.
Зазначається, що температура повітря в області вночі складатиме -12…-17 градусів, вдень -5…-10 градусів.
В місті Тернопіль вночі очікується -13…-15 градусів, а вдень прогнозується до -6…-8 градусів.
В обласному центрі з гідрометеорології також попередили про метеорологічні явища. Так, в області та місті 13 січня вночі і зранку буде туман видимістю 200 - 500 м.
"13 – 14 січня на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності – жовтий (НМЯ 1)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що впродовж робочого тижня в Тернопільській області збережеться нестійка та морозяна погода, без істотних опадів. Лише 15 січня з проходженням теплого атмосферного фронту пройдуть опади різного фазового стану.
Погода в Україні взимку
Синоптикиня Наталія Птуха раніше говорила, що цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси.
Однак, за її словами, навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".
"Короткочасні, але помітні похолодання, опади різної інтенсивності та можливі небезпечні явища залишаються характерними для холодного періоду", - підкреслила вона.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, раніше синоптики попереджали, що в Тернопільській області місцями можливі хуртовини.
Начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук розповідала, що на територію України пошириться виступ антициклону "BRONCO", сформованого в холодних масах. Це призведе до припинення опадів і появи сонячних проміжків у небі.
Водночас, синоптикиня Наталія Діденко заявила, що погода в Україні у вівторок, 13 січня, матиме антициклонічний характер. За її прогнозом, суворі морози ще триматимуться.
Про персону: Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
