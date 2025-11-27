"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризики

Каллас закликає міжнародне співтовариство підвищити пильність через можливі маніпуляції Кремля з мирним планом.

https://glavred.net/world/mirnyy-plan-skryvaet-lovushku-kremlya-kallas-raskryla-riski-10719422.html Посилання скопійоване

Європейський союз закликає визначати чіткі кроки Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union Білий дім

Коротко:

ЄС слідкує за мирними ініціативами з участю Росії

Кремль може отримати більшу вигоду з переговорів

Агресія і анексія Росії порушили міжнародні угоди

Представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що ситуація з "американським мирним планом", до створення якого, судячи з розмов Стіва Віткоффа з російськими посадовцями Ушаковим і Дмитрієвим, міг бути залучений Кремль, вимагає підвищеної пильності, повідомляє ТСН.

"Ми не можемо втрачати пильність щодо Росії. Вони дуже добре вміють штовхати процеси в такий кут, з якого виходять із більшими вигодами, ніж мали до цього. На мою думку, ми повинні уникати потрапляння в такі пастки", — наголосила Каллас. відео дня

Росія порушила міжнародні угоди

Вона додала, що Росія застосувала агресію та анексію на території України, порушивши міжнародні угоди, які сама ратифікувала або підписала. Тому, за словами представниці ЄС, під час переговорів про мир потрібно чітко визначати, що саме Росія має зробити, аби не повторювати подібні порушення.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

"Нам справді слід зосереджуватися на тому, що саме Росія має зробити, щоб це більше не повторилося", — підкреслила Каллас, закликаючи міжнародне співтовариство бути обережними та не піддаватися на можливі маніпуляції Кремля.

Експертні оцінки свідчать, що мирні ініціативи, до яких може бути причетна Росія, вимагають ретельного аналізу та стратегічного підходу, аби уникнути негативних наслідків для України.

Дивіться відео з коментарями Кая Каллас щодо "американського мирного плану"

Кая Каллас / Фото: Скріншот

Яка небезпека мирного плану США - думка експерта

Ветеран війни та колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що Україна не може погоджуватися на нав’язану угоду про припинення вогню, адже це фактично прирівнюється до самознищення.

"Незважаючи на численні недоліки нашої влади, вона чинить опір, дає відсіч і не погоджується на смертний вирок Україні. І поки наша влада так діє, її потрібно підтримувати, даючи їй по руках, коли вона не права", — підкреслив Дикий в інтерв’ю Главреду.

Мирний план США - останні новини

Як повідомляв Главред, у Женеві відбулися переговори делегацій України, США та провідних європейських країн, під час яких було погоджено новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Втім, найчутливіші політичні питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть уже на рівні прямих зустрічей президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Крім того, Україна та США цього тижня продовжать роботу над планом завершення війни. Делегації будуть розвивати результати переговорів у Женеві. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що Російський лідер Володимир Путін заявив, що готовий працювати над так званим "американським планом" завершення війни, але наголосив на необхідності обговорення принципових питань. Путін додав, що наступного тижня американська делегація прибуде до Москви для продовження консультацій.

Читайте також:

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред