В НАТО вперше відреагували на удар 'Орєшніком' по Львову - що сказали

Рютте наголосив на важливості продовження підтримки України союзниками, особливо в умовах зимових атак Росії на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

В НАТО відреагували на удар "Орєшніком" по Львову / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Рютте:

Росія намагається змусити припинити допомогу Україні

Підтримка України, особливо в період зими, важлива для країн НАТО

Росія б'є по Україні ракетою "Орєшнік", намагаючись підірвати підтримку України серед країн Альянсу. Про це сказав генсек НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Загребі.

"Жорстока агресивна війна Росії триває. І минулого тижня ми стали свідками застосування ракети "Орєшнік" по Львову та продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія намагається змусити нас відмовитися від підтримки України, але ми не дамо себе залякати", — сказав Рютте. відео дня

Він підкреслив, що у період суворої зими, коли Україна зазнає значного тиску, підтримка всіх союзників НАТО, включно з Хорватією, стає особливо важливою. Рютте зазначив, що безпека України безпосередньо впливає на безпеку Альянсу, і союзники залишаються відданими її підтримці. Хорватія робить суттєвий внесок, надавши з 2022 року понад 300 мільйонів євро військової допомоги, зокрема гелікоптери, транспортний літак, артилерію, боєприпаси та захисне спорядження.

РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

Як Трамп може показати Путіна за удар "Орєшніком" - думка експерта

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп може вжити жорстких заходів щодо російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна у відповідь на удар "Орєшніком" по Україні, подібні кроки він уже здійснював раніше.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап наголосив, що застосування "Орєшніка" стало гучною подією, яку слід максимально винести на міжнародний рівень, аби світ чітко усвідомлював, з ким має справу. Водночас, за його оцінкою, реакція США та європейських країн на такі дії Росії може суттєво відрізнятися.

"Коли Путін збрехав Трампу (про удар по резиденції - ред.), у мене склалося враження, що він був упевнений: йому це зійде з рук. І те, що США зробили щодо Венесуели, а особливо - захоплення танкерів, я сприймаю як відповідь на цю брехню. Мовляв: "Ти вирішив, що так можна — тоді я покажу, що можна і по-іншому". Раніше американці теж мали можливість захоплювати такі танкери, але чомусь цього не робили. Чому це сталося саме зараз? Я думаю, що це реакція на поведінку Путіна, зокрема в контексті "атаки на Валдай" і тієї брехні, яку він використовував, розповідаючи Трампу про те, що Зеленський "поганий" і з ним нібито неможливо домовитися", — зазначив експерт.

Удар "Орєшніком" по Львову - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, програму з виробництва ракет "Орєшнік", імовірно, зупинили, а в розпорядженні Росії залишилася лише обмежена кількість уже вироблених одиниць. Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що бойове оснащення цієї ракети фактично є ядерним.

9 січня Росія завдала удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік", намагаючись залякати західні країни та перешкодити можливому розміщенню іноземних військ в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Авіаційний експерт Валерій Романенко зазначив, що найближчим часом повторних атак "Орєшніком" не очікується.

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

