'Ми згодні, але є умова': Путін зробив гучну заяву про закінчення війни

Диктатор Путін зробив ряд цинічних заяв щодо війни проти України та американського мирного плану зазначивши, що Росія нібито готова до переговорів.

https://glavred.net/war/my-soglasny-no-est-uslovie-putin-sdelal-gromkoe-zayavlenie-ob-okonchanii-voyny-10719335.html Посилання скопійоване

Путін зробив ряд заяв про мирний план США і закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Путін:

Американський мирний план може стати основою для подальших переговорів

ЗСУ мають вийти з ряду регіонів Донбасу для завершення бойових дій

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін погодився працювати над так званим американським планом закінчення війни та назвав умову завершення бойових дій проти України. Про це він заявив під час пресконференції в рамках візиту в Киргизстан.

Про план закінчення війни

Путін заявив, що так званий "американський план щодо України", який з’явився у ЗМІ, не є завершеним проєктом угоди, а лише набором питань для подальшого обговорення. Він додав, що після переговорів у Женеві Україна та США поділили 28 пунктів цього документа на чотири тематичні блоки й передали їх російській стороні.

відео дня

"В цілому ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. Але було б з мого боку нечемно зараз говорити про якісь остаточні варіанти, оскільки їх немає. Деякі речі мають принциповий характер", — сказав він.

Дивіться відео заяви Путіна:

/ Фото: скріншот

Путін додав, що наступного тижня американська делегація має прибути до Москви для подальших консультацій.

Американська сторона частково бере до уваги позицію Росії, сформовану під час переговорів до зустрічі в Анкориджі та після неї. За словами Путіна, настав момент, коли потрібно сідати за стіл і предметно обговорювати окремі питання.

"Потрібно все покласти на дипломатичну мову", - додав він.

Дивіться відео заяви Путіна:

/ Фото: скріншот

Російський диктатор заявив, що бойові дії можуть бути зупинені лише за умови, що українські сили залишать контрольовані ними райони Донбасу.

"ЗСУ підуть з займаних ними територій, тоді і припиняться бойові дії, не підуть — ми доб'ємося цього збройним шляхом", - сказав диктатор.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Про ситуацію на фронті

Він також запевняє, що російська армія "просувається на всіх напрямках" і збільшує темпи наступу. Крім того, воєнний злочинець Путін заявив про начебто зростаючу різницю між втратами української армії та кількістю військових, яких Київ може відправити на передову.

Про переговори з Україною

Путін також вкотре повторив заяви російськох пропаганди про нібито нелегітимність керівництва України через відсутність виборів під час воєнного стану.

"Немає сенсу підписувати будь-які документи з українською владою. Я вважаю, що українське керівництво допустило стратегічну помилку, коли злякалося організувати президентські вибори, після яких їхній президент втратив легітимний статус", - вказав він.

Президент країни-агресорки зазначив, що тільки Рада має право на продовження своїх повноважень в умовах воєнного часу.

"Президент – ні. Отже, він сам, як посадова особа, не може підписати. Але потім потрібне підтвердження Конституційного суду. Але коли від Конституційного суду зажадали, щоб він підтвердив повноваження, а суд відмовився, знаєте, що зробили? Не говорив я про це чи ні, але це смішно. Служба охорони перестала пускати його на робоче місце. Він прийшов на роботу. І він, зрештою, втік за кордон", - сказав воєнний злочинець.

Російський диктатор також висловив впевненість в тому, що в Україні знайдуться люди, які будуть готові до переговорів з Росією та фактично зроблять Україну частиною "русского мира".

"Тому що одна справа – рішення визнані, і, припустимо, певні території знаходяться під російським суверенітетом, і в разі порушення домовленості це буде напад на Російську Федерацію з усіма витікаючими з цього відповідними заходами Росії. Або це буде сприйматися як спроба повернути територію, яка законно належить Україні. Це різні речі, і тому... Нам, звичайно, потрібне визнання, але не від України сьогодні. Сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо домовитися і з Україною. Там здорових людей, які хочуть вибудувати відносини з Росією на довгострокову історичну перспективу, досить багато", - сказав він.

Про території

Глава Кремля ззаначив, що для юридичного затвердження "передачі території Росії" потрібно провести всеукраїнський референдум.

"Складна для них історія. Але потім, після цього, потрібно проводити референдум з усіх територіальних питань, так написано в Конституції. А потім референдум повинен бути підтверджений Конституційним судом", - резюмує диктатор та воєнний злочинець Путін.

Коли закінчиться війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп прагне якомога швидше заявити про "завершення української кризи", але це зумовлено не реальними дипломатичними досягненнями, а його власними політичними амбіціями. Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін.

Експерт пояснює, що однією з головних мотивацій Трампа є бажання отримати Нобелівську премію миру. Для включення до списку номінантів 2025 року подання має відбутися до кінця цього року, тому президент США поспішає продемонструвати світу "власний внесок" у врегулювання війни. Звідси й гучні обіцянки завершити конфлікт до Дня подяки чи в найближчі тижні.

На думку Орєшкіна, до Нового року Трамп навряд чи встигне досягти поставленої мети, а Україні важливо втриматися ще кілька найближчих місяців.

"Чи вдасться - хто знає. Але трек вимальовується приблизно такий: ціна питання вимірюється кварталами. Не тижнями, як думає (або говорить) Трамп, і навіть не місяцями - а саме кварталами", - резюмував політолог.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська на Запорізькому напрямку захопили Зелений Гай і просунулися в районі Високого та Яблукового. Фактично майже всі населені пункти навколо Гуляйполя опинилися під контролем окупантів. Попри значні втрати та певний безлад, українським силам оборони вдалося скоординувати дії та втримати лінію фронту. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю El País припустив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2025 року, однак наголосив на наявності серйозних ризиків.

Водночас російська армія нарощує сили на Дніпропетровському напрямку та посилює тиск. Український військовий із позивним "Мучной" зазначив, що на Олександрівському напрямку ворог переключив увагу на Андріївку та Остапівське й саме для наступу на цю ділянку стягує додаткові підрозділи.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Орєшкін Дмитро Борисович Орєшкін - російський політолог, політичний географ і публіцист, який народився 27 червня 1953 року в Москві. Закінчив географічний факультет МДУ 1975 року і 1979-го захистив кандидатську дисертацію в Інституті географії РАН. Довгий час працював у цьому інституті, займаючись тематикою природних процесів і картографування. На тлі протестів у Росії 2011-2012 років став одним із найбільш цитованих незалежних політичних аналітиків. Останніми роками Дмитро Орєшкін виступає в російських і зарубіжних ЗМІ, коментуючи внутрішню політику, війну проти України, економічні та соціальні процеси. Послідовно і відкрито виступає проти російської агресії проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред