Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ми згодні, але є умова": Путін зробив гучну заяву про закінчення війни

Юрій Берендій
27 листопада 2025, 15:53оновлено 27 листопада, 16:57
1654
Диктатор Путін зробив ряд цинічних заяв щодо війни проти України та американського мирного плану зазначивши, що Росія нібито готова до переговорів.
'Ми згодні, але є умова': Путін зробив гучну заяву про закінчення війни
Путін зробив ряд заяв про мирний план США і закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Путін:

  • Американський мирний план може стати основою для подальших переговорів
  • ЗСУ мають вийти з ряду регіонів Донбасу для завершення бойових дій

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін погодився працювати над так званим американським планом закінчення війни та назвав умову завершення бойових дій проти України. Про це він заявив під час пресконференції в рамках візиту в Киргизстан.

Про план закінчення війни

Путін заявив, що так званий "американський план щодо України", який з’явився у ЗМІ, не є завершеним проєктом угоди, а лише набором питань для подальшого обговорення. Він додав, що після переговорів у Женеві Україна та США поділили 28 пунктів цього документа на чотири тематичні блоки й передали їх російській стороні.

відео дня

"В цілому ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. Але було б з мого боку нечемно зараз говорити про якісь остаточні варіанти, оскільки їх немає. Деякі речі мають принциповий характер", — сказав він.

Дивіться відео заяви Путіна:

'Ми згодні, але є умова': Путін зробив гучну заяву про закінчення війни
/ Фото: скріншот

Путін додав, що наступного тижня американська делегація має прибути до Москви для подальших консультацій.

Американська сторона частково бере до уваги позицію Росії, сформовану під час переговорів до зустрічі в Анкориджі та після неї. За словами Путіна, настав момент, коли потрібно сідати за стіл і предметно обговорювати окремі питання.

"Потрібно все покласти на дипломатичну мову", - додав він.

Дивіться відео заяви Путіна:

'Ми згодні, але є умова': Путін зробив гучну заяву про закінчення війни
/ Фото: скріншот

Російський диктатор заявив, що бойові дії можуть бути зупинені лише за умови, що українські сили залишать контрольовані ними райони Донбасу.

"ЗСУ підуть з займаних ними територій, тоді і припиняться бойові дії, не підуть — ми доб'ємося цього збройним шляхом", - сказав диктатор.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Про ситуацію на фронті

Він також запевняє, що російська армія "просувається на всіх напрямках" і збільшує темпи наступу. Крім того, воєнний злочинець Путін заявив про начебто зростаючу різницю між втратами української армії та кількістю військових, яких Київ може відправити на передову.

Про переговори з Україною

Путін також вкотре повторив заяви російськох пропаганди про нібито нелегітимність керівництва України через відсутність виборів під час воєнного стану.

"Немає сенсу підписувати будь-які документи з українською владою. Я вважаю, що українське керівництво допустило стратегічну помилку, коли злякалося організувати президентські вибори, після яких їхній президент втратив легітимний статус", - вказав він.

Президент країни-агресорки зазначив, що тільки Рада має право на продовження своїх повноважень в умовах воєнного часу.

"Президент – ні. Отже, він сам, як посадова особа, не може підписати. Але потім потрібне підтвердження Конституційного суду. Але коли від Конституційного суду зажадали, щоб він підтвердив повноваження, а суд відмовився, знаєте, що зробили? Не говорив я про це чи ні, але це смішно. Служба охорони перестала пускати його на робоче місце. Він прийшов на роботу. І він, зрештою, втік за кордон", - сказав воєнний злочинець.

Російський диктатор також висловив впевненість в тому, що в Україні знайдуться люди, які будуть готові до переговорів з Росією та фактично зроблять Україну частиною "русского мира".

"Тому що одна справа – рішення визнані, і, припустимо, певні території знаходяться під російським суверенітетом, і в разі порушення домовленості це буде напад на Російську Федерацію з усіма витікаючими з цього відповідними заходами Росії. Або це буде сприйматися як спроба повернути територію, яка законно належить Україні. Це різні речі, і тому... Нам, звичайно, потрібне визнання, але не від України сьогодні. Сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо домовитися і з Україною. Там здорових людей, які хочуть вибудувати відносини з Росією на довгострокову історичну перспективу, досить багато", - сказав він.

Про території

Глава Кремля ззаначив, що для юридичного затвердження "передачі території Росії" потрібно провести всеукраїнський референдум.

"Складна для них історія. Але потім, після цього, потрібно проводити референдум з усіх територіальних питань, так написано в Конституції. А потім референдум повинен бути підтверджений Конституційним судом", - резюмує диктатор та воєнний злочинець Путін.

Коли закінчиться війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп прагне якомога швидше заявити про "завершення української кризи", але це зумовлено не реальними дипломатичними досягненнями, а його власними політичними амбіціями. Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін.

Експерт пояснює, що однією з головних мотивацій Трампа є бажання отримати Нобелівську премію миру. Для включення до списку номінантів 2025 року подання має відбутися до кінця цього року, тому президент США поспішає продемонструвати світу "власний внесок" у врегулювання війни. Звідси й гучні обіцянки завершити конфлікт до Дня подяки чи в найближчі тижні.

На думку Орєшкіна, до Нового року Трамп навряд чи встигне досягти поставленої мети, а Україні важливо втриматися ще кілька найближчих місяців.

"Чи вдасться - хто знає. Але трек вимальовується приблизно такий: ціна питання вимірюється кварталами. Не тижнями, як думає (або говорить) Трамп, і навіть не місяцями - а саме кварталами", - резюмував політолог.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська на Запорізькому напрямку захопили Зелений Гай і просунулися в районі Високого та Яблукового. Фактично майже всі населені пункти навколо Гуляйполя опинилися під контролем окупантів. Попри значні втрати та певний безлад, українським силам оборони вдалося скоординувати дії та втримати лінію фронту. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю El País припустив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2025 року, однак наголосив на наявності серйозних ризиків.

Водночас російська армія нарощує сили на Дніпропетровському напрямку та посилює тиск. Український військовий із позивним "Мучной" зазначив, що на Олександрівському напрямку ворог переключив увагу на Андріївку та Остапівське й саме для наступу на цю ділянку стягує додаткові підрозділи.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Орєшкін

Дмитро Борисович Орєшкін - російський політолог, політичний географ і публіцист, який народився 27 червня 1953 року в Москві. Закінчив географічний факультет МДУ 1975 року і 1979-го захистив кандидатську дисертацію в Інституті географії РАН. Довгий час працював у цьому інституті, займаючись тематикою природних процесів і картографування.

На тлі протестів у Росії 2011-2012 років став одним із найбільш цитованих незалежних політичних аналітиків. Останніми роками Дмитро Орєшкін виступає в російських і зарубіжних ЗМІ, коментуючи внутрішню політику, війну проти України, економічні та соціальні процеси. Послідовно і відкрито виступає проти російської агресії проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін мирне врегулювання новини України Путін новини мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

17:32Фронт
"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:56Війна
Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:52Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Останні новини

17:32

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:52

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:40

Масові зливи матеріалів з НАБУ виявили ще під час обшуків у "рішали" від Бюро Христенка, – експерт

16:36

"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – ОрєшкінРахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін
16:31

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

15:55

Про хімію можна забути: простий натуральний засіб знищує цвіль миттєвоВідео

15:53

"Ми згодні, але є умова": Путін зробив гучну заяву про закінчення війниВідео

15:51

Розгортання іноземних військ в Україні: у Туреччині назвали умову

Реклама
15:44

"Не буду говорити, що найдостойніший": KHAYAT потролив заяву Jerry HeilВідео

15:33

Лукашенко різко розкритикував мирний план США - що не сподобалось диктаторуВідео

15:25

Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

15:09

Китай заговорив про Буданова, — блогер

15:01

Посилена магнітна буря атакувала Україну: людям варто приготуватися до наслідків

14:59

Жінка дізналася про неймовірні здібності своєї вівчарки: що навчився робити пес

14:53

Постачання РФ відрізали, а окупантів заблокували: ЗСУ відбивають важливе місто

14:49

Новорічна закуска в тарталетках із шикарною начинкою - дуже смачноВідео

14:49

Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із п'ятимісячним сином

14:38

Може заклинити та ржавіти: коли не можна залишати авто на "ручнику"

14:33

Влада РФ влаштувала проблеми Аллі Пугачовій - що сталося

Реклама
14:30

На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть щогодини: розкрито деталі

14:29

Дружина тяжкохворого Adam вийшла на зв'язок і розповіла про стан артиста

14:22

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 листопада: Ракам - достаток, Терезам - вірність собі

14:02

"Ми не причетні": Олег Винник дав задню і зробив гучну заяву

13:55

За крок від втрати Гуляйполя: у Deepstate розповіли про ситуацію на фронті

13:54

Лише три рухи ножем: як швидко почистити і порізати болгарський перець

13:50

Мирний план Трампа зайшов в глухий кут: у The Atlantic розкрили долю переговорів

13:35

Сковорода більше не потрібна: несподіваний спосіб готує яєчню швидше і кращеВідео

13:32

Актори серіалу "Дивні дива" зробили приємний сюрприз українцям - деталіВідео

13:24

"Випробування": Ольга Сумська публічно розповіла про зраду Віталія Борисюка

13:16

Чорна П’ятниця 2025 в Алло: все про головний розпродаж року новини компанії

12:59

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

12:57

До Нового року може й не встигнути: політолог сказав, коли закінчиться війнаВідео

12:57

Сибіга анонсував зустріч переговорних команд України та США: що відомо

12:49

Як українською називати "тюль": милозвучні варіанти, які усі ігноруютьВідео

12:41

"Серце співає": розлучена Камалія засвітила каблучку на безіменному пальці

12:14

Секрет свіжих рушників: один простий трюк прискорює сушіння і позбавляє запахуВідео

12:13

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення - куди вона приїхала

12:00

Михайло Поплавський: Щастя – наша молодість актуально

Реклама
12:00

Як "Аптека 9-1-1" допомагає знайти необхідні ліки та заощадити реклама

11:56

Коли може закінчитись мобілізація в Україні: названо головну умову

11:52

Бундесвер готується: ЗМІ розкрили таємний план Німеччини на випадок війни з РФ

11:50

Чому ялинка обсипається через тиждень: названо найнебезпечніше місце для новорічної красуні

11:45

Путіністка Лариса Гузєєва залишилася без третього чоловіка - що сталось

11:30

Чорна п’ятниця з ASUS: три ігрові ноутбуки, на які варто звернути увагу новини компанії

11:13

Легендарний секрет пральної машини: одна деталь повністю змінює правила гриВідео

11:03

Атака РФ на Тернопіль: у лікарні померла 12-річна дівчинка, її мати також загинула

11:03

Захист неба посилиться: Британія виготовлятиме перехоплювачі Шахедів для України

10:46

Живі ялинки готують на продаж: скільки коштуватимуть новорічні дерева в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти