"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

Особисте життя співака набуло несподіваного повороту.

https://glavred.net/starnews/u-nego-drugoy-lyubimyy-melovina-zapodozrili-v-romane-za-spinoy-zheniha-10731620.html Посилання скопійоване

Melovin з нареченим / колаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Ви дізнаєтеся:

Melovin оголосив про заручини з військовим медиком

Чому його підозрюють у піар-романі

Відомий український співак Melovin продовжує розбурхувати шоу-бізнес чутками про своє особисте життя. Український ведучий Денис Жупник висловив думку в інтерв'ю Радіо Люкс, що заручини між артистом і військовим лікарем Петром Злотею є піаром, а у співака насправді є інший коханий.

За словами ведучого, ходять наполегливі чутки про несправжній роман Melovin зі своїм нареченим, якого він несподівано продемонстрував публіці після їхніх заручин. Денис вважає, що галас навколо стосунків пари більше схожий на піар.

відео дня

"Мені здається, Melovin занадто багато хайпує. Мені здається, заручини — це трохи хайп. Про це говорять. Мені здається, його заручини дуже пахнуть хайпом", — висловився Жупник.

Melovin з коханим / фото: instagram.com, Melovin

Також Денис додав, що ходять наполегливі чутки про те, що Melovin таким чином приховує свої справжні стосунки. На думку Жупника, заручини можуть бути влаштовані для відволікання уваги.

"У нього — інша кохана людина. А ця — нібито для прикриття. Я таке чув... Щоб приховати справжні (стосунки — прим. ред.), він зробив такі фейкові заручини", — розповів ведучий.

Melovin - особисте життя/ фото: instagram.com, Melovin

Денис Жупник виявився не єдиним представником шоу-бізнесу, який засумнівався в щирості почуттів між Melovin і його нареченим Петром Злотею. Раніше блогер Ваня Рассел також заявив, що ці стосунки можуть бути частиною продуманої стратегії.

"Починає складатися якийсь пазл, що це все — продумана піар-стратегія, щоб продати квитки на його сольний концерт. Я щиро хочу вірити, що це правда. Але ми знаємо, що в шоу-бізнесі мало правди, в шоу-бізнесі все продумано наперед", — заявив Рассел.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що скандальна українська співачка Анастасія Приходько зробила чергове неоднозначне висловлювання, захопившись персонажами російських кримінальних драм. Артистка заявила, що її приваблюють "погані хлопці".

Також українська співачка Наталя Могилевська, яка удочерила двох сестричок, вирушила разом з ними та обранцем на відпочинок за кордон. Співачка виклала відео, де зафіксувала перші враження сім'ї від океану та нової місцевості.

Вас може зацікавити:

Про особу: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред