В Україні різко посилили мобілізацію - основні зміни та за що штрафуватимуть українців

Влада одного з регіонів зобов’язала установи повідомляти про порушників військового обліку та взаємодіяти з поліцією для їх розшуку й доставки до ТЦК.

Мобілізація в Україні - що змінюється з 2026 року та за що штрафуватимуть українців / Колаж: Главред

В одній із областей України посилять мобілізацію

Нові правили бронювання 2026 – яку зарплату потрібно мати для відстрочки

Хто із студентів може втратити відстрочку від мобілізації 2026 році

Вручати повістки будуть по-новому - хто і де має право вручати повістки

З січня 2026 року в Україні набрали чинності суттєві зміни у сфері мобілізації, військового обліку та бронювання від мобілізації, які впливають на тисячі військовозобов’язаних і ставлять нові вимоги до режиму воєнного стану.

Главред зібрав головне, що варто знати про посилення мобілізації в Україні та нові правила бронювання.

В одній із областей України посилять мобілізацію – що зміниться

У Полтаві з 2026 року планують посилити контроль за веденням військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. У разі звернення військовозобов’язаних до ЦНАПів чи інших державних установ їх зможуть ідентифікувати та супроводити до ТЦК для оформлення необхідних документів. Таке рішення виконавчий комітет Полтавської міської ради ухвалив 9 січня, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що у місті сформують спеціальну комісію, яка контролюватиме, як державні органи, підприємства, установи й організації дотримуються вимог військового обліку. Зокрема, перевірятимуть коректність ведення облікових списків, своєчасність звірки даних із ТЦК та призначення відповідальних осіб.

"Підприємства та установи зобов’яжуть повідомляти ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку або порушують його правила. Також посилять взаємодію з поліцією щодо розшуку, затримання та доставки до ТЦК громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Передбачено, що особи, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть бути ідентифіковані під час звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ. Після поліція може за необхідності доставити їх до ТЦК для оформлення документів", - йдеться у матеріалі.

/ Скріншот

Окрім цього, міська влада має намір активніше інформувати мешканців про правила військового обліку через засоби масової інформації та офіційний сайт міськради, а також запровадити онлайн-консультації для громадян і працівників, відповідальних за військовий облік на підприємствах.

План з мобілізації для областей – які завдання отримують ТЦК та СП

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, що мобілізаційні заходи в області відбуваються у звичному режимі й загалом не відрізняються від ситуації в інших регіонах України. Він наголосив, що цей процес не можна назвати ні надто успішним, ні провальним — це стандартна робота з типовими для суспільства настроями, у якій ТЦК виступає завершальною ланкою.

"Над нами оперативні командування, над ними – командування видів, зокрема Сухопутних військ, далі – Генеральний штаб ЗСУ. Саме там визначають потребу у кількості особового складу: скільки військових потрібно, куди направити, як розподілити в навчальні центри. Тобто ТЦК – це не окремий орган, який діє сам по собі. Ми отримуємо завдання – скільки людей потрібно мобілізувати або відібрати за контрактом", – говорить військовослужбовець.

Водночас, за його словами, у Збройних силах зберігається значний дефіцит особового складу майже за всіма напрямами. Людей бракує для забезпечення війська, у навчальних центрах, серед інструкторів та в підрозділах технічної підтримки.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Істомін також пояснив, що держава визначає необхідну кількість військовослужбовців, а завдання ТЦК полягає в їхньому пошуку та направленні. Конкретні показники виконання він не озвучив, зауваживши, що за стовідсоткового результату не існувало б нинішнього кадрового дефіциту. Повністю або з надлишком виконати плани не вдається, однак робота ведеться на максимум можливостей.

Хто не підлягає мобілізації в Україні у 2026 році

В Україні перелік осіб, які не підлягають мобілізації, визначений Законом про мобілізацію. У статті 23 зазначено, що призову не підлягають громадяни, які мають законну відстрочку. До цієї категорії належать заброньовані працівники підприємств критичної інфраструктури, студенти, науковці та викладачі, люди з інвалідністю, а також багатодітні, самотні й прийомні батьки.

Від мобілізації звільняються також чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, а також ті, хто здійснює догляд за дружиною, батьками чи іншими родичами з інвалідністю.

Крім того, до служби не залучають колишніх військовополонених: після звільнення вони, так само як і цивільні, можуть вступити до війська лише за власним бажанням. Призов не поширюється й на близьких родичів військовослужбовців, які загинули або вважаються зниклими безвісти.

Нові правили бронювання 2026 – яку зарплату потрібно мати для відстрочки

З 1 січня 2026 року в Україні почнуть діяти оновлені вимоги до бронювання військовозобов’язаних працівників. Підприємства зможуть зберігати за співробітниками право працювати замість мобілізації лише за умови, що їхня офіційна зарплата відповідатиме підвищеному мінімальному рівню.

Наразі для бронювання необхідно платити не менше 20 тисяч гривень на місяць, однак із 2026 року цей показник зросте до 21,6 тисяч гривень. Зміни пов’язані з підвищенням мінімальної зарплати, яка відповідно до держбюджету на наступний рік становитиме 8 647 гривень. Відповідно до чинної формули бронювання — мінімальна зарплата, помножена на коефіцієнт 2,5 — роботодавці повинні забезпечити виплати щонайменше на рівні 21 617 гривень.

/ Фото: t. me_V_Zelenskiy_official

Як пояснила адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua, ці вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств, адже саме вони мають право на бронювання під час воєнного стану та мобілізації. У разі недотримання встановленого рівня оплати компанія втрачатиме можливість бронювати персонал, а військовозобов’язані працівники — право на відстрочку.

Чи потрібно проходити ВЛК для продовження бронювання

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої критично важливі підприємства можуть бронювати своїх працівників. Водночас на практиці нерідко виникають ситуації, коли при спробі продовжити відстрочку від мобілізації чоловіків зобов’язують проходити військово-лікарську комісію.

Правозахисники з порталу "Юристи.UA" пояснили, що сама процедура перебронювання не передбачає обов’язкового медичного огляду. За роз’ясненням адвоката Юрія Айвазяна, військовозобов’язаний не повинен самостійно ініціювати проходження ВЛК, якщо не отримував відповідного виклику від територіального центру комплектування.

"Проходження ВЛК є обов’язковим лише в тому разі, коли ви отримуєте повістку або направлення на медичний огляд від ТЦК", — підкреслив юрист.

/ Фото: УНІАН

Водночас він звернув увагу, що процес бронювання може ускладнюватися у разі неоновлених військово-облікових даних або проблем із обліком, зокрема якщо особа перебуває в розшуку ТЦК.

Інший юрист, В’ячеслав Кирда, зазначив, що на практиці ситуація часто залежить від позиції роботодавця. Хоча законодавство не вимагає висновку ВЛК для подання списків на бронювання, підприємства інколи наполягають на проходженні комісії з міркувань перестороги.

Навіть у випадку, коли військовозобов’язаному все ж доводиться пройти ВЛК — наприклад, через повістку для уточнення даних або вимогу роботодавця, — сам медогляд і його результати не є підставою для відмови у бронюванні. Це розглядається лише як оновлення військово-облікової інформації, яке відбувається паралельно з оформленням відстрочки.

Хто із студентів може втратити відстрочку від мобілізації 2026 році

У Верховній Раді розглядають ініціативу скасувати право на відстрочку від мобілізації для чоловіків віком понад 25 років, які вступають до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти. Про такі плани повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону.

"Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни", - сказав він.

За його словами, до 2022 року в Україні навчалося в середньому близько 30 тисяч чоловіків старших за 25 років, тоді як станом на 1 вересня 2025 року їх кількість зросла приблизно до 250 тисяч.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Він наголосив, що держава не має наміру обмежувати право громадян на освіту, однак посилить контроль за реальним навчанням таких студентів. Державна служба якості освіти вже провела масштабні перевірки, за підсумками яких майже 50 тисяч осіб були відраховані через відсутність фактичного навчання.

Окрім цього, перевірки торкнулися й керівництва закладів освіти. Наразі відкрито вісім кримінальних проваджень, пов’язаних із масовим зарахуванням осіб, які використовували навчання лише формально.

Вручення повісток по-новому - хто і де має право вручати повістки

В Україні змінився порядок вручення повісток, що суттєво розширює місця їхнього отримання. Тепер їх можуть вручати не лише за адресою проживання або на роботі, а й у навчальних закладах, під час масових заходів, у державних установах, на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон. Такий підхід робить мобілізацію більш всеохопною та зменшує можливості уникати військового обліку.

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив перелік осіб, які, окрім працівників ТЦК, мають право вручати повістки. До нього входять представники структурних підрозділів районних і міських державних або військових адміністрацій, співробітники виконавчих органів сільських, селищних, міських і районних рад, працівники підприємств, установ та організацій, а також представники розвідувальних органів і СБУ — у випадках, коли йдеться про резервістів і військовозобов’язаних, які перебувають у них на обліку.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі додала, що згідно з постановою Кабінету Міністрів №560 до складу груп оповіщення можуть залучатися також поліцейські. Крім того, під час інформування мешканців багатоквартирних будинків до цього процесу можуть долучатися керівники ОСББ, представники роботодавців і закладів освіти.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Главред - інфографіка

Представники міських і селищних рад, а також працівники ЖЕКів мають право безпосередньо вручати повістки, тобто здійснювати оповіщення громадян. За словами адвокатки Катерини Аніщенко, територіальний центр комплектування надсилає розпорядження з вимогою оповістити людину або забезпечити її явку, після чого уповноважені особи зобов’язані виконати це доручення.

Зокрема, керівник ЖЕКу повинен вручити повістку за місцем проживання. Якщо громадянин відмовляється її прийняти або його не знаходять за вказаною адресою, складається відповідний акт. Аналогічні повноваження щодо оповіщення мають і представники адміністрацій та селищних рад.

"Фізично це може виглядати так: є телефонний дзвінок, під час якого повідомляється військовозобов’язаному, що він повинен з’явитись для вручення повістки. Але, як мені відомо з практики, наприклад, голови ОСББ можуть прийти за адресою проживання військовозобов’язаного", — каже Катерина Аніщенко.

Також зазначається, що працівники установ, яким держава надала право вручати повістки, зобов’язані передати до ТЦК інформацію про результати проведеного оповіщення.

Повістка через Резерв+ - як дізнатись про отримання повістки

Міністерство оборони України повідомило про запуск у застосунку "Резерв+" нової опції, яка дозволяє військовозобов’язаним отримувати сповіщення про відправлення їм повісток та про фіксацію порушень правил військового обліку. Тепер користувачі можуть дізнатися в додатку, що паперову повістку надіслано поштою, водночас сам порядок офіційного оповіщення залишається без змін.

"Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту", - повідомили в Міноборони.

Чи вважається повістка в Резерв+ офіційним врученням

Адвокатка Дар’я Тарасенко у дописі в Facebook пояснила, що повідомлення в смартфоні має лише інформативний характер і не вважається юридичним врученням повістки.

"Чи означає отримання сповіщення в додатку належним оповіщенням? Ні. Правило про те, що вважати належним оповіщенням, закріплено Постановою КМУ 560. Зміни до цієї Постанови не вносилися", — зазначає вона.

Вона також наголосила, що використання цієї функції є добровільним. За її словами, за замовчуванням сповіщення вимкнені, і кожен може самостійно вирішити, чи активувати їх у налаштуваннях. Ігнорування повідомлень у додатку не тягне за собою жодних штрафів.

Водночас юристка звернула увагу, що сповіщення в "Резерв+" лише відображають дії ТЦК у цифровому форматі. Спочатку паперова повістка надсилається через "Укрпошту" і вноситься до відповідної системи, після чого застосунок автоматично інформує користувача. Юридичні наслідки при цьому пов’язані виключно з паперовим документом.

Резерв+ / Фото: УНІАН

"Якщо повістка буде направлена на належну адресу та отримана вами або ж повернеться до ТЦК та СП з відповідними відмітками „Укрпошти", а ви не з’явилися — це вважатиметься порушенням і за це може бути штраф у майбутньому. Чи може бути так, що сповіщення надійде, а повістка — ні? Так не має бути згідно з законодавством. Але цілком припускаю, що на практиці такі випадки можуть бути", — резюмувала вона.

За що будуть штрафувати найбільше

В Україні триває мобілізаційна кампанія, у межах якої територіальні центри комплектування та соціальної підтримки фіксують десятки тисяч порушень законодавства з боку військовозобов’язаних. Про те, які саме порушення нині є найчастішими і які можуть стати поширенішими найближчим часом, у коментарі ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який має практичний досвід у сфері мобілізаційного права.

"Найчастіше все зводиться до того, що у застосунок "Резерв+" військовозобов’язаному надсилають повідомлення про те, що є порушення у вигляді неявки за повісткою до ТЦК, неявки на ВЛК, надсилаються повідомлення про те, що чоловік відмовився від проходження ВЛК. Такі повідомлення — найчастіші", — каже Роман Сімутін.

За його словами, у таких випадках особу можуть оголосити в розшук з боку ТЦК. Він також зазначив, що запровадження автоматичного взяття на військовий облік дасть змогу військкоматам отримати дані про значну кількість чоловіків, які раніше з різних причин не перебували на обліку. Фактично вони "з’являться в системі", що дозволить державі точніше оцінити реальний мобілізаційний ресурс і сформувати електронний аналог військового квитка.

Водночас юрист звернув увагу, що чоловікам, які раніше були зняті з військового обліку і мають відповідну відмітку лише в паперовому військовому квитку, необхідно звернутися до ТЦК для усунення розбіжностей між паперовими та електронними даними.

"Є інформація, що ті, хто був виключений з обліку десь до 2024 року та дані про це не вносили в електронний реєстр — їх поновили на обліку. Таких справ дуже багато", — каже Сімутін.

