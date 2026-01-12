Рус
"Росіяни будуть кошмарити": з'явився прогноз термінів і цілей нових ударів РФ

Олексій Тесля
12 січня 2026, 16:29
Поблажками з країною-агресором Росією неможливо домовитися про мирне врегулювання, переконаний Іван Ступак.
Обстріли РФ
З'явився прогноз нових масованих ударів РФ / Колаж: Главред, фото: ГСЧС, wikipedia

Важливе із заяв Ступака:

  • Росіяни будуть "кошмарити" Україну, знищуючи енергетику
  • Мир в Україні поки що не проглядається

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак скептично оцінив ймовірну результативність триваючих переговорів щодо мирного врегулювання в Україні та ймовірних ударів РФ.

"По-перше, до березня 2026 року росіяни будуть кошмарити нас, знищуючи енергетику, а, по-друге, Трамп нічим не загрожує Росії, не говорить, що буде в разі, якщо вона не піде на припинення війни", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що президент США зволікає з санкціями і будь-якими заходами щодо РФ.

"А погрози "законопроектом Грема" вже не сприймаються серйозно. Скільки можна! З березня 2025-го вони носяться з цим законопроектом, і більше 80 сенаторів зі ста готові проголосувати за нього хоч зараз, але на голосування його не виносять", - переконаний він.

На його думку, одними поблажками з країною-агресором Росією неможливо домовитися про мирне врегулювання.

"Одним "зефіром" нічого не досягти – має бути і "рушниця": або Москва бере "зефір", або в неї "вистрілять". Трамп поки тільки "зефір" пропонує Путіну. Так що мир поки не проглядається", – додав Ступак.

Переговори про завершення війни: що кажуть аналітики

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що нинішні формати спілкування за участю Росії, України та США на тему завершення війни носять формальний характер. У коментарі для "Главреда" він зазначив, що подібні контакти створюють лише видимість переговорів і не здатні привести до практичних результатів.

Раніше Ступак прокоментував питання про те, чи є хоч найменший шанс на контрнаступ українських військ у 2026 році, хоча б на окремих напрямках. "У цьому сенсі я налаштований песимістично. Думаю, що таких шансів не буде в 2026 році", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви з приводу мирного плану з 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні в нинішніх умовах буде становити серйозну загрозу не тільки для Києва, але і для всієї Європи. Про це пише The Independent.

війна Росії та України ракетний удар Іван Ступак
Відкриється грошовий потік: яким знакам зодіаку ось-ось неймовірно пощастить

04:02

Війна Росії проти України перетнула новий історичний рубіж - про що йдеться

03:35

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

