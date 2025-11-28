"Жодна розсудлива людина не підпише": Єрмак назвав головну умову переговорів

Керівник Офісу президента пояснив, на що Україна готова йти в переговорах.

Головні тези:

Жодна розсудлива людина не підпише поступки територіями

Конституція забороняє віддавати українські землі

Обговорюється лише контроль над територіями, а не їх передача

Україна не буде поступатися своїми територіями заради миру. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю журналісту The Atlantic Саймону Шустеру.

"Сьогодні жодна розсудлива людина не підпише документ про поступку територіями. Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми поступимося територією," – підкреслив Єрмак. відео дня

Він додав, що передбачені Конституцією обмеження роблять неможливими будь-які поступки територіями.

"Він не підпише документ про поступки території. Конституція забороняє це. Ніхто не може цього зробити, якщо тільки не хоче піти проти української Конституції і українського народу," – зазначив керівник ОП.

Єрмак також пояснив, що зараз Україна готова обговорювати лише визначення лінії розмежування територій.

"Все, про що ми можемо реально говорити зараз, — це визначення лінії зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити," – додав він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чим може загрожувати Україні відмова від мирного плану США – думка експерта

Ветеран російсько-української війни та колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що адміністрація Трампа може припинити постачання озброєння, яке Київ отримує за європейські кошти, та навіть розглянути скасування санкцій проти Росії, якщо Україна відмовиться прийняти 28 пунктів американського мирного плану.

"Можливе зняття американських санкцій становить для України значно серйознішу загрозу, ніж скорочення постачань озброєння. Без підтримки США європейські санкції втрачають ефективність, а Росія отримує більше можливостей продовжувати агресію," – пояснив Дикий.

Водночас експерт зазначив, що Україна здатна протриматися без американської зброї, оскільки їхній вплив на перебіг війни вже поступово зменшується. Проте без координації з США ефективність європейської підтримки суттєво знижується.

Мирний план США - останні новини

Як повідомляв Главред, у Женеві відбулися переговори делегацій України, США та провідних європейських країн, під час яких було погоджено новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Втім, найчутливіші політичні питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть уже на рівні прямих зустрічей президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Крім того, представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що ситуація з "американським мирним планом", до створення якого, судячи з розмов Стіва Віткоффа з російськими посадовцями Ушаковим і Дмитрієвим, міг бути залучений Кремль, вимагає підвищеної пильності.

Також Україна та США цього тижня продовжать роботу над планом завершення війни. Делегації будуть розвивати результати переговорів у Женеві. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

