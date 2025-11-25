Рус
Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

Юрій Берендій
25 листопада 2025, 22:31
Остаточний текст мирного плану для завершення війни Росії проти України ще не сформовано, сторони мають розбіжності щодо трьох пунктів, вказують ЗМІ.
Про що йдеться у матеріалі CNN:

  • Кінцевий документ мирної угоди все ще не сформований
  • Сторони не змогли дійсти згоди щодо трьох питань

США та Україна просунулися в питанні узгодження плану зкінчення війни, однак ключові розбіжності все ще залишаються не вирішеними, і кінцевий текст документа поки не сформований. Про це повідомляє CNN з посиланням на українське джерело, знайоме з ходом переговорів.

Зазначається, що сторони узгодили більшість питань, але щонайменше три важливі блоки залишаються невирішеними. Серед них — питання можливих територіальних поступок з боку України щодо територій, які Росія не окупувала.

"Рішення ще не прийнято", - повідомив співрозмовник видання на правах анонімності, коментуючи передачу Росії територій, які знаходяться під контролем українських військ.

"Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України", – зазначило джерело.

Крім того, український посадовець зазначив, що у пункті про обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч військових, який містився в оприлюдненому минулого тижня 28-пунктному плані, запропоновано іншу цифру, однак Київ наполягає на подальшому коригуванні цього показника перед тим, як давати згоду.

Щодо вимоги відмовитися від прагнення вступити до НАТО, він підкреслив, що такий пункт є неприйнятним. За його словами, подібна поступка створила б "небезпечний прецедент" і фактично дозволила б Росії накладати вето на рішення Альянсу, попри те, що вона не є його членом.

Що буде, якщо Україна відмовиться від мирного плану Трампа - думка експерта

Як писав Главред, адміністрація Трампа може припинити постачання озброєння, яке Київ отримує за європейські кошти, та навіть розглянути скасування санкцій проти Росії якщо Україна відмовиться прийняти 28 пунктів американського мирного плану щодо завершення війни з РФ. Про це заявив ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, можливе зняття американських санкцій становить для України значно серйознішу загрозу. Він пояснює, що без американських грошей і зброї Україна здатна протриматися, адже їхній вплив на перебіг війни вже поступово зменшується. Натомість європейські санкції без підтримки США можуть втратити дієвість, що дало б Росії більше можливостей продовжувати агресію.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мирний план із 28 пунктів, який раніше пропонували Україні, уже не є актуальним. Частину положень з американського мирного плану вилучили, інші — суттєво переробили. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

За словами Андрія Єрмака, президент України Володимир Зеленський може провести зустріч із президентом Дональдом Трампом 27 листопада, щоб остаточно узгодити умови припинення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація "наближається до домовленості", яка дозволить завершити російську агресію проти України.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

14:21

"Ми програємо": розкрито найгірший сценарій завершення війни з капітуляцією

14:15

Складний тест на IQ для геніїв: знайдіть п’ять кавунів без кісточок за 15 секунд

14:11

Не вартують ризиків: які ТОП-9 секонд-хенд товарів небезпечно брати і за копійки

