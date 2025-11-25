Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

Остаточний текст мирного плану для завершення війни Росії проти України ще не сформовано, сторони мають розбіжності щодо трьох пунктів, вказують ЗМІ.

Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану

Про що йдеться у матеріалі CNN:

Кінцевий документ мирної угоди все ще не сформований

Сторони не змогли дійсти згоди щодо трьох питань

США та Україна просунулися в питанні узгодження плану зкінчення війни, однак ключові розбіжності все ще залишаються не вирішеними, і кінцевий текст документа поки не сформований. Про це повідомляє CNN з посиланням на українське джерело, знайоме з ходом переговорів.

Зазначається, що сторони узгодили більшість питань, але щонайменше три важливі блоки залишаються невирішеними. Серед них — питання можливих територіальних поступок з боку України щодо територій, які Росія не окупувала.

"Рішення ще не прийнято", - повідомив співрозмовник видання на правах анонімності, коментуючи передачу Росії територій, які знаходяться під контролем українських військ.

"Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України", – зазначило джерело.

Крім того, український посадовець зазначив, що у пункті про обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч військових, який містився в оприлюдненому минулого тижня 28-пунктному плані, запропоновано іншу цифру, однак Київ наполягає на подальшому коригуванні цього показника перед тим, як давати згоду.

Щодо вимоги відмовитися від прагнення вступити до НАТО, він підкреслив, що такий пункт є неприйнятним. За його словами, подібна поступка створила б "небезпечний прецедент" і фактично дозволила б Росії накладати вето на рішення Альянсу, попри те, що вона не є його членом.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мирний план із 28 пунктів, який раніше пропонували Україні, уже не є актуальним. Частину положень з американського мирного плану вилучили, інші — суттєво переробили. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

За словами Андрія Єрмака, президент України Володимир Зеленський може провести зустріч із президентом Дональдом Трампом 27 листопада, щоб остаточно узгодити умови припинення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація "наближається до домовленості", яка дозволить завершити російську агресію проти України.

