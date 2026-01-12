Рус
Скільки існує "Путіних" і як їх відрізнити: в MI6 підтвердили існування двійників

Анна Ярославська
12 січня 2026, 09:13
Володимир Путін використовує двійників. Річард Дірлав пояснив, коли та навіщо.
Володимир Путін
Ексглава MI6 підтвердив використання двійників Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Путін використовує двійників з міркувань безпеки
  • На особисті зустрічі приїжджає справжній Путін
  • Існують щонайменше два двійники глави Кремля

Російський диктатор Володимир Путін "безперечно" використовує двійників, щоб уникнути замахів під час публічних виступів. Про це заявив колишній глава британської розвідки MI6 Річард Дірлав виданню The Sun.

Чутки про те, що Путін використовує двійників, циркулюють вже багато років, як і чутки про поганий стан здоров'я глави Кремля. Дірлав згадав про звіти української розвідки, які вказують на те, що двійники Путіна з'являються на публіці. За словами Дірлава, ці дані є правдивими, а те, чи з'являється перед публікою "фальшивий" глава Кремля, залежить від обставин.

відео дня

"Це практично звичайний захід безпеки для такої людини, як Путін, — для дуже важливої особи. Слід пам'ятати, що вбивства були досить поширеною частиною російської політики упродовж багатьох-багатьох років", — сказав екс-глава британської розвідки MI6.

Видання зазначає, що Київ неодноразово демонстрував свою здатність завдавати ударів вглиб російської території, що посилює побоювання в Кремлі з приводу вразливості Путіна, особливо на відкритому повітрі або в умовах слабкого контролю.

"Він [Путін] також став би ціллю для безпілотників українців, якби вони могли точно знати, де і коли він перебував. Тому я вважаю цілком логічним, що за певних обставин... він використовує дублера", - пояснив Дірлав.

Хоча Кремль завжди відкидав подібні заяви як теорії змови, останні повідомлення вказують на те, що російські служби безпеки посилили протоколи щодо пересувань російського президента. Появи Путіна стають все більш ретельно зрежисованими і активно висвітлюються державними ЗМІ.

При цьому, за словами Дірлава, двійники не використовуються в дипломатії при тісному контакті або на важливих зустрічах, де обман занадто складно підтримувати.

"Двійник не використовувався б під час особистої зустрічі, тому що відтворити Путіна на такій близькій відстані було б дуже і дуже складно", — сказав він.

"Але припустимо, хтось прогулюється по автомобільному заводу або відвідує дитячий майданчик — особливо якщо це захід на відкритому повітрі, і преса знаходиться на відстані. Тут виникають питання безпеки. Не можна бути впевненим у повному контролі над навколишнім середовищем, особливо в разі атаки безпілотників. У подібних ситуаціях Путін міг би використовувати двійника", — пояснив Дірлав.

У 2023 році найбільший японський телеканал TBS використовував штучний інтелект для вивчення розпізнавання облич і рухів тіла. У висновку йшлося про те, що справжній Путін провів щорічний парад Перемоги на Красній площі, але, можливо, інший Путін оглядав Кримський міст. Технологія штучного інтелекту виявила лише 53-відсоткову збіжність пари.

Ще одна поява Путіна – на лінії фронту в Маріуполі в березні – показала лише 40-відсоткову збіжність.

А фотографії Путіна в Криму показали ще нижчий рівень схожості – всього 18 відсотків.

"Експертний аналіз чітко показує високу ймовірність наявності щонайменше двох двійників", – йдеться у звіті.

Двійники Путіна
Двійники Путіна / скріншот

Як писав Главред, росіяни не впевнені, що на Новий рік 2026 їх вітав Путін. У Мережі виявили багато доказів того, що диктатор на привітанні несправжній. Детальніше читайте в матеріалі: Замість Путіна штучний інтелект: росіяни запідозрили диктатора в обмані.

Хто зі світових лідерів мав двійників

The Sun нагадує, що актор і ілюзіоніст Фелікс Дадаєв був політичною маріонеткою радянського диктатора Йосипа Сталіна. Попри 40-річну різницю у віці, Дадаєв перейняв манери Сталіна і використовував грим для обману.

За даними німецького судово-медичного експерта, у іракського тирана Саддама Хусейна було щонайменше три двійники.

Фідель Кастро використовував двійників, коли хворів, і як приманки, щоб уникнути приблизно 634 замахів на своє життя.

Британські лідери також використовували двійників у пропагандистських і шпигунських цілях. Наприклад, під час Другої світової війни Вінстон Черчилль використовував дублера для виголошення деяких зі своїх найвідоміших радіопромов. Відомий актор Норман Шеллі навіть виголосив знамениту фразу: "Ми будемо битися з ними на пляжах". За словами Шеллі, Черчилль був занадто зайнятий, щоб бути присутнім на студійних записах промов, які він вже виголосив у Палаті громад.

Також під час війни MI5 використовувала солдата, разюче схожого на фельдмаршала Бернарда Монтгомері, щоб обдурити німців щодо висадки в Нормандії. Лейтенанта Кліфтона Джеймса доставили літаком до Гібралтару, де німецькі агенти застали двійника Монтгомері за розмовою про вигаданий план 303. Вони й не підозрювали, що справжній Монтгомері перебував у безпеці на півдні Англії, плануючи висадку в Нормандії.

Навіщо Путіну потрібні двійники: думка експерта

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник вірить у те, що у Путіна є двійники, але й справжній Путін теж існує.

При цьому Сотник скептично ставиться до версії про смерть Путіна і про те, що РФ керує його двійник.

"Є ж ті, хто стверджують, що Путін помер і лежить у морозилці, але я так не думаю. Справжній Путін існує", - сказав публіцист під час чату в Главреді.

Журналіст переконаний, що двійники потрібні Путіну для збереження влади.

"Просто таким чином влада в РФ влаштована: якщо оточення знає, що цар несправжній, відразу починається стрілянина очима в пошуках справжнього іншого царя. Тому справжній Путін існує, але міг себе роздвоїти кількома двійниками-трійниками. Це спецоперація, Путін же гебешник", - додав Сотник.

Путін - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп відчуває все більше розчарування в кремлівському диктаторі. Він вважає, що Путін є більшою перешкодою на шляху до миру в Україні, ніж Зеленський. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на власні джерела. Вони відзначають, що американський лідер послав Путіну відповідні сигнали. Ними стали рішення захопити нафтовий танкер під російським прапором і підтримати новий законопроект про санкції.

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін повністю зазнав поразки у війні проти України. При цьому поки що немає жодних ознак, що він хоче домовлятися про мир.

Російський опозиціонер Ігор Ейдман вважає, що внутрішньополітична ситуація в 2026 році буде досить небезпечною для Путіна.

"Я не виключаю, що вже в майбутньому році є гіпотетичні шанси на переворот в Росії. У російської правлячої еліти вже є і кандидат у наступники Путіна. Це Дмитро Козак", - сказав Ейдман.

Інші новини:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Китайський гороскоп на сьогодні 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

