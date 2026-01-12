У квартирах "колотун", батареї лопаються: у Києві сотні будинків без опалення

Не повністю відновлено опалення в Печерському, частині Голосіївського та Солом'янського районів, повідомив Віталій Кличко.

https://glavred.net/ukraine/v-kvartirah-kolotun-batarei-lopayutsya-v-kieve-sotni-domov-bez-otopleniya-10731689.html Посилання скопійоване

Без тепла батареї в квартирах розриває на частини / Колаж Главред, фото threads/@sonata_nailss, threads/@anna.v.brik

Головне:

800 будинків у Києві залишаються без опалення після російських ударів

У квартирах намерзає лід на вікнах, а замерзла в трубах вода розриває батареї

Майже 800 будинків у Києві залишаються без опалення після масових російських ударів, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його даними, не повністю відновлено опалення в Печерському, частині Голосіївського та Солом'янського районів.

відео дня

При цьому, за словами київського міського голови, в інших будинках подачу опалення вже відновили.

Він також нагадав про те, що в результаті пошкоджень інфраструктури міста після останньої масової атаки ворога без теплопостачання залишилися 6 тисяч багатоповерхівок.

"Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Вдень і вночі працюють і енергетики. Тому що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною", - додав мер Києва.

Кличко уточнив, що комунальники та енергетики роблять все можливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Що відбувається в квартирах киян

Після масштабного удару РФ по Києву багато столичних будинків, як і раніше, залишаються без опалення. Мешканці скаржаться, що через сильні морози в квартирах намерзає лід на вікнах, а замерзла в трубах вода призводить до їх розриву.

/ Главред

Одна з киянок розповіла в соцмережі Threads, що їхній будинок фактично залишився без тепла: воду з системи вчасно не злили, через що труби лопнули. При цьому, за її словами, в сусідніх будинках вже подають електрику, тоді як у них світла не було зовсім.

Інша користувачка поділилася, що в багатоповерхівці в центральній частині міста опалювальні труби почали буквально розриватися. Вона зазначила, що через щоденні відключення електроенергії до 20 години відсутні і тепло, і гаряча вода, а поєднання морозів і зношених комунікацій виявилося критичним. Мешканці подали десятки звернень до різних служб, але у відповідь стикаються або з мовчанням, або з грубістю, а ремонт навіть не запланований.

Ще одна мешканка Києва повідомила, що в її будинку, який належить до черги відключень 6.1, електрики немає вже третій день поспіль, а батарея опалення просто тріснула. У соцмережах також пишуть, що в окремих квартирах температура повітря опустилася до нуля градусів.

Відключення опалення в Києві: що кажуть експерти

Експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко пояснив, що тимчасове спорожнення систем опалення в будинках Києва є захисним заходом. За його словами, відмова від зливу води могла б призвести до пошкодження труб та інженерних мереж, а самі будівлі в результаті ризикували б стати непридатними для проживання.

Раніше повідомлялося про те, що Києву загрожують "жорсткі" відключення. Передача атомної енергії в місто поки неможлива, а пошкоджені генератори забезпечують лише близько 20% потреб.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Більше новин:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред