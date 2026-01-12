Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У квартирах "колотун", батареї лопаються: у Києві сотні будинків без опалення

Олексій Тесля
12 січня 2026, 19:06
122
Не повністю відновлено опалення в Печерському, частині Голосіївського та Солом'янського районів, повідомив Віталій Кличко.
скріншот
Без тепла батареї в квартирах розриває на частини / Колаж Главред, фото threads/@sonata_nailss, threads/@anna.v.brik

Головне:

  • 800 будинків у Києві залишаються без опалення після російських ударів
  • У квартирах намерзає лід на вікнах, а замерзла в трубах вода розриває батареї

Майже 800 будинків у Києві залишаються без опалення після масових російських ударів, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його даними, не повністю відновлено опалення в Печерському, частині Голосіївського та Солом'янського районів.

відео дня

При цьому, за словами київського міського голови, в інших будинках подачу опалення вже відновили.

Він також нагадав про те, що в результаті пошкоджень інфраструктури міста після останньої масової атаки ворога без теплопостачання залишилися 6 тисяч багатоповерхівок.

"Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Вдень і вночі працюють і енергетики. Тому що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною", - додав мер Києва.

Кличко уточнив, що комунальники та енергетики роблять все можливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Що відбувається в квартирах киян

Після масштабного удару РФ по Києву багато столичних будинків, як і раніше, залишаються без опалення. Мешканці скаржаться, що через сильні морози в квартирах намерзає лід на вікнах, а замерзла в трубах вода призводить до їх розриву.

У квартирах
/ Главред

Одна з киянок розповіла в соцмережі Threads, що їхній будинок фактично залишився без тепла: воду з системи вчасно не злили, через що труби лопнули. При цьому, за її словами, в сусідніх будинках вже подають електрику, тоді як у них світла не було зовсім.

Інша користувачка поділилася, що в багатоповерхівці в центральній частині міста опалювальні труби почали буквально розриватися. Вона зазначила, що через щоденні відключення електроенергії до 20 години відсутні і тепло, і гаряча вода, а поєднання морозів і зношених комунікацій виявилося критичним. Мешканці подали десятки звернень до різних служб, але у відповідь стикаються або з мовчанням, або з грубістю, а ремонт навіть не запланований.

Ще одна мешканка Києва повідомила, що в її будинку, який належить до черги відключень 6.1, електрики немає вже третій день поспіль, а батарея опалення просто тріснула. У соцмережах також пишуть, що в окремих квартирах температура повітря опустилася до нуля градусів.

  • У Києві лопаються батареї через відсутність опалення
    У Києві лопаються батареї через відсутність опалення threads/@sonata_nailss, threads/@anna.v.brik
  • У Києві лопаються батареї через відсутність опалення
    У Києві лопаються батареї через відсутність опалення threads/@sonata_nailss, threads/@anna.v.brik
  • У Києві лопаються батареї через відсутність опалення
    У Києві лопаються батареї через відсутність опалення threads/@sonata_nailss, threads/@anna.v.brik
  • У Києві лопаються батареї через відсутність опалення
    У Києві лопаються батареї через відсутність опалення threads/@sonata_nailss, threads/@anna.v.brik
  • У Києві лопаються батареї через відсутність опалення
    У Києві лопаються батареї через відсутність опалення threads/@sonata_nailss, threads/@anna.v.brik

Відключення опалення в Києві: що кажуть експерти

Експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко пояснив, що тимчасове спорожнення систем опалення в будинках Києва є захисним заходом. За його словами, відмова від зливу води могла б призвести до пошкодження труб та інженерних мереж, а самі будівлі в результаті ризикували б стати непридатними для проживання.

Раніше повідомлялося про те, що Києву загрожують "жорсткі" відключення. Передача атомної енергії в місто поки неможлива, а пошкоджені генератори забезпечують лише близько 20% потреб.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Більше новин:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Віталій Кличко Відключення опалення у Києві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:43Війна
Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:56Війна
В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:43Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

Останні новини

20:16

Чоловік підібрав кішку на вулиці й незабаром зрозумів: сюрпризи тільки починаються

19:43

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:37

У Польщі готують нові важливі обмеження: кого з українців зачеплять зміни

19:10

РФ буде переслідувати мігрантів: що задумали в КремліПогляд

19:06

У квартирах "колотун", батареї лопаються: у Києві сотні будинків без опаленняФото

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
18:56

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:43

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:20

Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

18:17

"Це виглядало принизливо": експерт пояснив, як у Китаї зганьбили Путіна

Реклама
17:56

"Документ історичного рівня": Зеленський назвав новий крок для закінчення війни

17:46

Міцна позиція України та перестановка конкурентів: кого бачать переможцем Євробачення-2026

17:42

Холодніше, ніж на термометрі: як зміниться погода у Дніпрі 13–14 січня

17:32

Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня

17:30

Будинок нагріється за лічені хвилини: хитрий трюк з радіатором здивує результатомВідео

17:24

Відомий астролог назвав дату закінчення війни та вбивства Путіна - коли настане мирВідео

17:07

"Викликає огиду": відверта сцена у фільмі з Цимбалюком обурила мережуВідео

16:50

Китайський гороскоп на завтра 13 січня: Драконам - стрес, Мавпам - переживання

16:47

﻿ Буданов мислить на декілька кроків вперед, - Кулеба

16:42

Розпочнеться справжня негода: Тернопільщину накриє густий туман і ожеледь

16:39

Стародавню назву з карти стерла Катерина II - що це за місто України

Реклама
16:36

В Україні різко посилили мобілізацію - основні зміни та за що штрафуватимуть українців

16:29

"Росіяни будуть кошмарити": з'явився прогноз термінів і цілей нових ударів РФ

16:27

"Це його мова кохання": зять Арнольда Шварценеггера розкрив незвичайний подарунок від нього

15:48

Експерт: звинувачення проти SEVILLA SALES SUMMIT SL є бездоказовими, у відкритих реєстрах порушень не виявлено актуально

15:25

Небезпечна тактика: Флеш розповів, як росіяни ховають міни за допомогою погоди

15:24

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

15:19

Таких цін, як у грудні, вже немає: в Україні подорожчав ряд базових продуктів

14:40

"Мої краші": Приходько публічно захопилася бандитами з 90-х

14:29

Щоб дизельне авто "пережило" морози: що потрібно зробити водіям уже зараз

14:10

У Житомирі відключень світла менше, ніж в інших містах: чому так відбувається

14:02

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

13:54

"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

13:35

В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

13:18

"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океануВідео

12:37

Сніг та -20 градусів: синоптик сказала, скільки протримаються суворі морози

12:36

"Гра на публіку": у чому суть стратегії Трампа і навіщо США потрібен новий санкційний закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

12:16

Мовчун Валерій Меладзе потрапив у халепу на Пхукеті: дійшло до бійкиВідео

12:15

Блискучою чи матовою: якою стороною насправді треба класти фольгу

11:38

У Києві школяр в масці влаштував різанину: знайдено слід спецслужб РФФотоВідео

Реклама
11:27

Навіщо господині збирають цибулиння взимку - навесні і влітку воно незаміннеВідео

11:23

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

11:13

Політика Трампа руйнує світовий порядок: експерт назвав плюси і мінуси для України

11:04

Ситуація надскладна: нардеп стривожив заявою про теплопостачання в Києві

10:59

Зіброва довели в мережі через Степана Гігу: "Мій останній коментар"

10:53

"Шах і мат": Малахова сказала, коли закінчиться війна, і накинулася на українців

10:45

РФ перетворює "Герані" на винищувачі: розвідка розкрила небезпечну модернізацію

10:24

Понад 33 тисячі сімей без світла: яка ситуація з електроенергією в Одесі та областіФото

10:16

Син відомої актриси пішов на відчайдушний крок заради мобілізації в ЗСУ — деталі

10:00

Видно полум’я в небі: дрони атакували одну з найпотужніших електростанцій РФВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти