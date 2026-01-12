Сніг та -20 градусів: синоптик сказала, скільки протримаються суворі морози

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у вівторок
- Коли морози можуть відступити
Погода в Україні у вівторок, 13 січня, матиме антициклонічний характер. Суворі морози ще триматимуться. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, найближчої ночі найхолодніше буде у північних областях, там очікується -15…-20 градусів. Водночас, на решті території прогнозується -10…-14 градусів, а на півдні та на Закарпатті -6…-12 градусів.
Однак, протягом дня вівторка у північній частині України буде -10…-14 градусів, на решті території -6…-9 градусів.
"На дорогах - ожеледиця. Сніг пройде завтра у західних областях України, атмосферний фронт хвостиком метлятиме, проте у більшості областей - без істотних опадів, антициклонічний характер погоди", - додала синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 13 січня сніг буде лише навколо, але опадів не прогнозується. Вночі очікується до -18 градусів, а вдень -12 градусів.
"Сидимо поки що у морозах - трохи виринемо над морозною поверхнею у четвер, 15-16-го січня, попустить, вдихнемо і знову в морози. Ще 15-го січня, кому мало, додасться снігу", - підсумувала Діденко.
Погода в Україні взимку
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух раніше говорила, що середня температура взимку в Україні прогнозується на 3-4 градуси вищою за норму.
За її словами, січень буде найхолоднішим зимовим місяцем в Україні.
"У січні підвищується імовірність затоків арктичного холоду, що є типовим для цього місяця. Аналогічно - і лютий", - зауважила метеорологиня.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук заявляла, що Житомирська область опиниться під впливом арктичного повітря, яке зайде в регіон одразу після відходу циклону "ULLI".
Начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань казав, що з 12 січня в Черкаській області стане прохолодніше. Атмосферні фронти південних циклонів періодично приноситимуть невеликий сніг, а на автошляхах утримуватиметься ожеледиця.
Крім того, Наталія Діденко також повідомляла, що морози в Україні триватимуть й надалі. За її прогнозом, послаблення будуть, але це не припинення морозу.
Читайте також:
- Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: Зеленський вніс законопроєкти
- Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
- Гороскоп на завтра 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплююча подія
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред