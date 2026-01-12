Рус
"Гра на публіку": у чому суть стратегії Трампа і навіщо США потрібен новий санкційний закон

Анна Ярославська
12 січня 2026, 12:36
Валерій Клочок пояснив, що санкційна політика використовується як інструмент тиску на Китай, Індію, Іран і Росію.
Валерій Клочок, Дональд Трамп
Валерій Клочок пояснив, чому в США заговорили про нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, ОП

Головні тези:

  • Ініціатива з санкціями — частина широкої геополітичної стратегії Білого дому
  • Санкційна політика використовується як інструмент тиску на Китай, Індію, Іран і РФ
  • Вашингтон готується до можливих переговорів з Китаєм навесні

Можливе ухвалення нових санкцій США проти РФ має насамперед політичний, а не юридичний характер і є частиною широкої геополітичної стратегії адміністрації президента Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, навіть у разі голосування Конгресом документ передбачає, що остаточне рішення про запровадження санкцій ухвалює виключно президент США.

відео дня

"Фактично він [Трамп] і так вже запроваджує санкції без дозволу Конгресу. Тому ми маємо справу не стільки з юридичним механізмом, скільки з великою політичною акцією. Це демонстрація рішучості Трампа після кількох успішних операцій — у Венесуелі, із захопленням російських танкерів, а також як елемент тиску на Китай, Індію та Іран, де зараз події розвиваються дуже динамічно, включаючи перехід окремих міст під контроль повстанців", — пояснив Клочок.

На думку експерта, всі ці дії вкладаються в єдину стратегію США, спрямовану на контроль енергетичних ринків і глобальних процесів далеко за межами західної півкулі. Клочок підкреслив, що Вашингтон не скорочує свою присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, зберігаючи потужні військові позиції в Японії, Південній Кореї, Австралії та на Філіппінах. Зокрема, Японія вже зняла обмеження на мілітаризацію, що діяли десятиліттями.

"Тому історія з санкційним законопроектом — це чергова гра на публіку, яка демонструє наміри і стиль Трампа. Навіть якщо закон буде прийнятий, реалізувати його на практиці буде складно, адже всі важелі контролю залишаються в руках президента. Але поки що у нього це виходить. Він відповідає силою на силу — те, чого принципово не хочуть робити європейці попри те, що Росія системно порушує міжнародне право принаймні з 2008 року", — зазначив Клочок.

Він також нагадав, що 2025 рік був непростим для Трампа в геополітичному контексті, проте зараз президент США, за його оцінкою, готується до "великої розмови", ймовірно з Китаєм, яка може відбутися вже навесні. Всі поточні кроки Білого дому експерт розцінює як елементи підготовки до цих переговорів.

санкции
​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Санкції США проти Росії - останні новини

Як писав Главред, у листопаді 2025 року американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що Трамп погодив посилення санкцій проти Росії.

Грем пропонує введення масштабних санкцій, включаючи 500% мита, проти країн (таких як Китай, Індія, Бразилія), які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші товари, накладаючи жорсткі економічні обмеження на імпорт з них, і спрямовані на припинення фінансової підтримки Росії.

Повідомлялося, що Трамп готовий підписати відповідний закон за умови, що його формулювання дозволить йому зберегти за собою контроль над заровадженням санкцій.

На початку січня 2026 року сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Трамп схвалив двопартійний законопроект про санкції проти Росії. Цей документ дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

