Дрони атакували Туапсе: є 'прильоти' в причал і НПЗ, спалахнула пожежа

Туапсинський НПЗ становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть".

https://glavred.net/world/drony-atakovali-tuapse-est-prilety-v-prichal-i-npz-vspyhnul-pozhar-10728359.html Посилання скопійоване

Дрони атакували НПЗ у Туапсе / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

Дрони атакували місто Туапсе в Краснодарському краї РФ

На НПЗ горіло близько 300 кв. м

Офіційних коментарів від України поки що немає

У ніч на 31 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. Унаслідок атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Як пише російський Telegram-какнал Astra з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю, дрони пошкодили причал у порту, НПЗ, житлові будинки і газову трубу в житловому секторі. Двоє людей постраждали.

відео дня

"Унаслідок атаки БПЛА в Туапсе постраждали двоє людей, пошкоджень зазнали 5 будинків, один із причалів у порту та обладнання на НПЗ. Постраждалих госпіталізували, загрози життю немає, медики надають усю необхідну допомогу. Пошкоджено скління в 4 багатоквартирних будинках і одному приватному. Муніципалітет надасть жителям допомогу у відновленні. На одному з причалів загоряння оперативно ліквідували. На території НПЗ пожежу також загасили - на площі 300 кв. м. До робіт залучали 64 людини і 16 одиниць техніки, зокрема співробітників ГУ МНС Росії по Краснодарському краю", - йдеться у повідомленні.

Атака на НПЗ / Фото: t.me/astrapress

На НПЗ після атаки виникла пожежа. Згідно з OSINT-аналізом Astra, відео знято приблизно за кілометр від палаючого заводу.

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) - підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Атака на Туапсе / Фото: t.me/astrapress

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поки не підтверджував і не спростував інформацію про атаку на регіон.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала удар по нафтобазі в Туапсе.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на російські НПЗ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 25 грудня дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії. У результаті чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

У ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремовський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

Сили оборони України в ніч 17 грудня вразили нафтопереробний завод "Слов'янський" у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї, а також нафтобазу "Миколаївська" в Ростовській області РФ.

У ніч на 12 грудня дрони атакували в Ярославлі "Ярославнефтеоргсинтез", який вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів центральної Росії. Підприємство входить до складу компанії "Славнефть", за обсягами первинної переробки нафти входить до п'ятірки нафтопереробних заводів РФ.

У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. Очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі. На місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

У регіоні розташований Сизранський нафтопереробний завод, який належить до нафтової компанії "Роснефть", що перебуває під санкціями США.

Як удари Росії вплинуть на завершення війни: думка експерта

На думку колишнього очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, якщо масовані удари саме по Москві триватимуть і посилюватимуться, російські еліти можуть почати тиснути на Путіна.

У разі інтенсивних і частих атак на російську столицю, або явних негативних процесів, спричинених нашими ударами по російських підприємствах, наприклад, катастрофічного дефіциту пального, вони спонукатимуть Путіна припинити війну.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред