Буданов попередив про новий масований удар і назвав головну ціль РФ

Олексій Тесля
27 грудня 2025, 18:20
Начальник ГУР підтвердив прогноз про те, що РФ продовжуватиме масовані ракетні удари.
Кирило Буданов, українські військові
Кирило Буданов розповів про ситуацію на фронті / ГУР МО, 22 окрема механізована бригада

Важливе із заяв Буданова:

  • РФ вийшла на пік із виробництва повітряних засобів ураження
  • Ворог продовжуватиме масовані ракетні удари

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, на сьогодні промисловість країни-агресора РФ вийшла на пік своєї могутності з виробництва повітряних засобів ураження, які використовуються для ударів по Україні.

"Вони повністю виконують, а дуже часто й перевиконують плани", - наголосив він в інтерв'ю Суспільному, відповідаючи на запитання щодо прогнозів масованих ракетних і дронових ударів РФ по Україні.

При цьому начальник ГУР підтвердив прогноз про те, що РФ продовжуватиме масовані ракетні удари по об'єктах енергетики України.

"Вони триватимуть", - зазначив він.

Буданов попередив про новий масований удар і назвав головну ціль РФ
Цілі РФ на фронті

Співрозмовник також вказав на те, що цілі РФ на фронті чітко окреслено в їхньому військовому плануванні.

"Це спроба отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях. Вони цього ніколи і не приховували. Це основні завдання - поряд зі збільшенням розмірів санітарних (або буферних) зон уздовж кордону. Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 26-го року - це Донбас і Запорізька область", - попередив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи планує ворог захоплення всього Запоріжжя, Буданов додав: "Це їхня мрія".

Розвідка розкрила плани Путіна: що відомо

В оцінках американських розвідувальних структур вказується, що плани Володимира Путіна не обмежуються війною проти України. Згідно з цими висновками, російське керівництво націлене на повернення контролю і домінуючого впливу на всьому пострадянському просторі. При цьому йдеться не тільки про спробу встановити повний контроль над Україною, а й про претензії на землі інших колишніх радянських республік, зокрема тих, які зараз є членами НАТО.

Раніше Буданов розкрив імовірність нової атаки. Ситуація залишається складною і потребує пильної уваги, попередив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов зробив важливу заяву і назвав головну умову гарантій для України. "Це не означає, що на нас чекає постійна війна, але ми маємо бути готовими до захисту, включно зі збройним, у будь-який момент", - заявив він.

Як повідомляв Главред, раніше Буданов назвав чинники для завершення війни. Глава ГУР окреслив умови, за яких можливе перемир'я між Україною і Росією.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

