Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

Діденко попереджає про погіршення погодних умов.

На Україну насувається сильна негода / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

У які регіони 15 лютого увірветься негода

Коли в Україні посиляться морози

У неділю, 15 лютого, в багатьох регіонах України вдень очікуються складні погодні умови: сильний мокрий сніг, налипання снігу, рвучкий вітер та ожеледиця. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода 15 лютого

У неділю на заході та півночі очікуються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий північно-східний вітер зі штормовими поривами, небезпечна ожеледиця. Стовпчики термометрів показуватимуть до -5°C.

У центральних областях очікуються дощ і мокрий сніг, місцями сильні опади та поривчастий вітер. Вдень температура становитиме від 1°C морозу на Вінниччині до +6°C на Дніпропетровщині.

На півдні та сході можливий дощ та туман. вдень +3...+9°C, в Криму +10...+15°C.

Діденко попереджає, що різка зміна погоди може негативно вплинути на самопочуття.

Україну накриє південний циклон / фото: Диденко

Погода у Києві 15 лютого

У Києві завтра, 15 лютого, вдень очікується значне ускладнення погодних умов. Прогнозують сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний північно-східний вітер.

"І особливо уважно! - почне заходити "мінусова" температура повітря! Уявіть, як оці струмочки і річечки завтра позамерзають!!", - пише Діденко.

Синоптик рекомендує водіям бути обачними на дорозі, а краще - залишитися вдома та перечекати негоду, якщо немає особливої потреби.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода 16 лютого

Діденко повідомляє, що 16 лютого циклон поступово залишить нашу територію, опади в Україні послабнуть, проте мороз посилиться.

"Дуже, дуже слизько буде завтра-післязавтра!", - резюмувала синоптик.

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у неділю та понеділок (15-16 лютого) очікується значне ускладнення погодних умов. Негода накриє Україну, тому в деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Діденко попереджала, що 16-17 лютого в Україну прийде похолодання. За словами синоптика, воно буде відчутним, проте не екстремальним.

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха підкреслила, що повернення зими буде недовгим.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

