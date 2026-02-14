Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

Ви дізнаєтеся:
- У які регіони 15 лютого увірветься негода
- Коли в Україні посиляться морози
У неділю, 15 лютого, в багатьох регіонах України вдень очікуються складні погодні умови: сильний мокрий сніг, налипання снігу, рвучкий вітер та ожеледиця. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода 15 лютого
У неділю на заході та півночі очікуються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий північно-східний вітер зі штормовими поривами, небезпечна ожеледиця. Стовпчики термометрів показуватимуть до -5°C.
У центральних областях очікуються дощ і мокрий сніг, місцями сильні опади та поривчастий вітер. Вдень температура становитиме від 1°C морозу на Вінниччині до +6°C на Дніпропетровщині.
На півдні та сході можливий дощ та туман. вдень +3...+9°C, в Криму +10...+15°C.
Діденко попереджає, що різка зміна погоди може негативно вплинути на самопочуття.
Погода у Києві 15 лютого
У Києві завтра, 15 лютого, вдень очікується значне ускладнення погодних умов. Прогнозують сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний північно-східний вітер.
"І особливо уважно! - почне заходити "мінусова" температура повітря! Уявіть, як оці струмочки і річечки завтра позамерзають!!", - пише Діденко.
Синоптик рекомендує водіям бути обачними на дорозі, а краще - залишитися вдома та перечекати негоду, якщо немає особливої потреби.
Погода 16 лютого
Діденко повідомляє, що 16 лютого циклон поступово залишить нашу територію, опади в Україні послабнуть, проте мороз посилиться.
"Дуже, дуже слизько буде завтра-післязавтра!", - резюмувала синоптик.
Як писав Главред, у неділю та понеділок (15-16 лютого) очікується значне ускладнення погодних умов. Негода накриє Україну, тому в деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.
Діденко попереджала, що 16-17 лютого в Україну прийде похолодання. За словами синоптика, воно буде відчутним, проте не екстремальним.
Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха підкреслила, що повернення зими буде недовгим.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
