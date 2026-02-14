Від 140 грн за кг: в Україні почали продавати перший врожай популярного овочу

В Україні офіційно стартував сезон продажу популярного продукту нового обороту.

Вітчизняні теплиці розпочали масовий продаж / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

В Україні почався продаж тепличних огірків нового обороту

Ціни на українські огірки вищі за турецькі

Середня ціна нині на 14% нижча, ніж минулого року

В Україні розпочався продаж тепличних огірків нового обороту. Ціни на вітчизняні овочі наразі вищі за імпортні. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, цього тижня відразу з кількох тепличних комбінатах країни почали надходити свіжі партії продукції. Попри те, що поодинокі огірки з’являлися на ринку ще наприкінці минулого тижня, зараз їх пропозиція масова, проте все ще недостатня для повного задоволення попиту.

Ціни на українські огірки утримуються на високому рівні - 140-180 грн/кг ($3,25-4,18/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партій. Для порівняння, імпортні турецькі огірки коштують 130-160 грн/кг ($3,02-3,72/кг). Високу вартість місцевих овочів ринок пояснює обмеженою пропозицією, кращою якістю та вищими витратами на виробництво.

Аналітики зазначили, що сезон реалізації огірків цього року почався приблизно в ті ж терміни, що й минулого року, але середня ціна наразі на 14% нижча. Суттєвого зниження цін варто очікувати не раніше ніж через 1,5-2 місяці, коли пропозиція огірків збільшиться як зі стаціонарних, так і з плівкових теплиць.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти в Україні - думка експерта

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, постійні обстріли Росії по енергетичній інфраструктурі України безпосередньо впливають на ціни продуктів у магазинах.

Висоцький пояснив, що через пошкодження енергомереж виробництво та логістика стають дорожчими, а підприємства змушені закладати ці додаткові витрати у вартість продукції. Тобто ціна продуктів зростає поступово, у міру того як відбуваються нові обстріли та накопичуються втрати виробників.

Водночас, як зазначив Висоцький, про різке здорожчання продуктів наразі не йдеться. Зростання цін, за його оцінкою, буде помірним і прогнозованим.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, через удари Росії по енергосистемі України продукти дорожчають, але різкого зростання цін поки не очікується. Заступник міністра економіки Тарас Висоцький прогнозує помірне подорожчання на 2-3% найближчим часом.

Також курятина залишається найдоступнішим м’ясом в Україні, а цього місяця її вартість помітно впала. Курячі стегна наразі коштують 138 грн/кг (було 146,40 грн), гомілки – 97 грн/кг (було 107,34 грн), а тушка - 102 грн/кг (було 116,83 грн).

Крім цього, ціни на сезонні фрукти в Україні знизилися наприкінці зими. Станом на 13 лютого апельсини коштують у середньому 64,40 грн/кг (було 76,28 грн у січні), преміум-апельсини - 77 грн (було 81,52 грн).

