"Путін - раб війни": Зеленський розповів про алгоритм закінчення війни

Україна вже має підготовлені домовленості з США та європейцями щодо гарантій безпеки, зазначив Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/putin-rab-voyny-zelenskiy-rasskazal-ob-algoritme-okonchaniya-voyny-10740752.html Посилання скопійоване

Війна може бути завершена з гідністю, вважає Зеленський / колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Що сказав Володимир Зеленський:

Гарантії безпеки - перед будь-якою мирною угодою

Війна може бути завершена з гідністю

Українська армія - найсильніша в Європі

Без конкретних і чітких міжнародних гарантій безпеки будь-які домовленості про завершення війни можуть виявитися тимчасовими і не зупинять нову агресію Росії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Путін більше радиться з царем Петром і імператрицею Катериною про територіальні досягнення, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя", - заявив Зеленський. відео дня

За його словами, російський диктатор не відмовляється від ідеї військової експансії і продовжує мислити категоріями територіальних завоювань.

"Він може бачити себе царем, але насправді він - раб війни", - зазначив глава держави, уточнивши, що без реальних стримуючих механізмів війна може повторитися.

Гарантії безпеки - перед будь-якою мирною угодою

Зеленський зазначив, що Україна вже має підготовлені домовленості з США та європейцями щодо гарантій безпеки, і саме вони повинні стати базою майбутніх мирних домовленостей.

"У нас є сильні домовленості, які готові до підписання з США і Європою. І ми вважаємо, що угода про гарантії безпеки повинна бути до будь-якої угоди про завершення війни. Гарантії дадуть відповідь на головне питання: як довго не буде війни? І ми сподіваємося, що президент Трамп почує нас", - заявив Зеленський.

Війна може бути завершена з гідністю

Україна готова до угоди, яка принесе реальний мир, і війна може бути завершена з гідністю, заявив Зеленський.

"Україна готова до угоди, яка принесе реальний мир для нас, для України, для Європи, і я впевнений, що ця війна може бути завершена. Перш за все з гідністю. Це найважливіше для нас", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна готова вкладатись у загальну безпеку Європи і ділитися всім, що вона вивчила протягом років цієї війни.

"І прямо зараз, коли ми працюємо разом, щоб захистити життя в Україні, ми будуємо нову систему, нову безпеку, нову архітектуру відповідей, нові підходи, щоб захистити життя в будь-якій європейській країні, коли це буде потрібно", - підкреслив Зеленський.

Україна може оголосити припинення вогню росіянам, якщо вони проведуть у себе вибори

Україна відкрита до виборів, якщо це необхідно, але також може оголосити припинення вогню росіянам, якщо вони проведуть у себе вибори, заявив Зеленський.

"Президент Трамп може натиснути на Путіна, забезпечити припинення вогню, і наш парламент змінить закон, і ми підемо на вибори. Якщо американцям потрібні вибори в Україні, і якщо росіянам потрібні вибори в Україні - ми відкриті до цього. Але ми також можемо оголосити припинення вогню росіянам, якщо вони проведуть вибори в Росії", - сказав Зеленський.

Українська армія - найсильніша в Європі

Українська армія зараз найсильніша в Європі, і було б безглуздо тримати цю армію поза НАТО, заявив Зеленський.

"Українська армія - найсильніша армія в Європі завдяки нашим героям. І це просто безглуздо, я думаю, це просто безглуздо тримати цю армію поза НАТО", - сказав Зеленський.

Коли може бути досягнуто мирної угоди - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що вже в квітні мирні переговори переростуть у "серйозну розмову про конкретні формулювання".

"Цей раунд технічних переговорів в Абу-Дабі, ймовірно, завершиться до кінця лютого. У березні почнуться політичні раунди переговорів. А в квітні з'являться конкретні формулювання і угоди. Тому в таймінгу я більш ніж переконаний: квітень стане місяцем чесної розмови", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Гарантії безпеки Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, переговірникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання - статусу Донбасу, проте його вирішення буде надзвичайно складним.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред