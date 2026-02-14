Рус
"Думає, як відростити живіт, а не армію": Зеленський жорстко висміяв Орбана

Руслана Заклінська
14 лютого 2026, 15:34
150
Президент України під час Мюнхенської безпекової конференції розкритикував пасивність окремих європейських лідерів.
'Думає, як відростити живіт, а не армію': Зеленський жорстко висміяв Орбана
Зеленський пояснив Орбану, завдяки кому він почувається в безпеці / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/orbanviktor

Ключові тези Зеленського:

  • Україна стримує РФ і забезпечує безпеку Європи
  • Віктор Орбан може не думати про армію завдяки українцям
  • Українці не обирали війну й захищають не лише себе, а й Європу

Поки Україна тримає оборону, решта Європи залишається у безпеку. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завдяки українцям може думати про те, як збільшити свій живіт, а не про те, як наростити армію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами глави держави, поки Україна протистоїть російській агресії, інші держави можуть почуватися у відносній безпеці. Зеленський наголосив, що за українцями залишаються незалежними Польща, країни Балтії, а також Молдова та Румунія.

відео дня

"І навіть один Віктор може думати про те, як збільшити свій живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити повернення російських танків на вулиці Будапешта", - зазначив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що українці не обирали цю війну і не є "термінаторами", а звичайними людьми, які змушені захищати свою державу та безпеку всієї Європи.

"Україна не обрала цю війну, і неправильно вважати, що це постійна домовленість, домовленість, за якою інші можуть залишатися в безпеці позаду України. Українці - це люди, люди, а не термінатори", - додав президент.

Дивіться відео із заявою Зеленського:

'Думає, як відростити живіт, а не армію': Зеленський жорстко висміяв Орбана
Зеленський - про Обрана / Фото: скріншот

Відповідь Віктора Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі X відповів на заяву Володимира Зеленського. Він подякував за "чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до ЄС" та заявив, що це допоможе угорцям краще оцінити ситуацію.

"Однак є дещо, що ви неправильно розумієте: ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи. Саме тому ви не можете стати членом Європейського Союзу", - написав перм'єр.

Чому Орбан виступає проти України - думка експерта

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, прем'єр Угорщини Віктор Орбан використовує зовнішні фактори, зокрема тему України, щоб відволікти населення від внутрішніх проблем і створити образ "ворога".

"Орбан вже блокує певні ініціативи на рівні Європейського Союзу. Як прем’єр-міністр Угорщини він робить це офіційно, а тепер прагне перекласти відповідальність на угорців. Тобто він хоче сказати, що це не його особиста позиція, а позиція народу: мовляв, "угорці виступили проти, а я, як демократично обраний лідер, не можу не підтримати їхню волю", - пояснив експерт.

Як зазначив Рейтерович, шанси Орбана на переобрання невеликі, оскільки партія "Фідес" відстає на понад 15%.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Скандальні заяви Орбана - новини за темою

Минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував рішення ЄС надати Україні позику на 90 млрд євро. Він заявив, що використання заморожених російських активів може бути рівнозначним "оголошенню війни" Росії, а також висловив сумнів щодо того, "хто на кого напав" у війні.

На початку лютого Орбан заявив, що Україна є "ворогом" його країни. За його словами, Київ нібито закликає Брюссель позбавити Будапешт доступу до дешевої російської енергії, що може призвести до зростання витрат для угорців.

Як повідомляв Главред, 13 лютого прем'єр Угорщини у відеозверненні в соцмережі X заявив, що українські військові нібито становлять загрозу для Угорщини. Він підкреслив, що Будапешт "не фінансуватиме, не озброюватиме і не легітимізуватиме загрозу власній безпеці", а також вкотре виступив проти членства України в ЄС.

Читайте також:

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Угорщина Володимир Зеленський Віктор Орбан
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

