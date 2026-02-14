Рус
Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Руслана Заклінська
14 лютого 2026, 22:24
49
Львівщина опиниться під впливом потужного балканського циклону.
Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг
Прогноз погоди на Львівщині на 15 лютого / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на Львівщині 15 лютого
  • Про яку небезпеку попередили синоптики
  • Якою буде температура повітря у Львові

У неділю, 15 лютого, погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балканами. Можливий сніг із хуртовинами. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, в області буде хмарно. Очікується мокрий сніг із переходом у сніг, удень місцями можливі значні опади. На дорогах — ожеледиця.

відео дня

Вітер на Львівщині буде північно-східним із переходом на північно-західний, 9-14 м/с, удень прогнозують хуртовини. Температура повітря протягом доби становитиме 0-5° морозу.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). У неділю на дорогах області та міста очікується ожеледиця, вдень - хуртовини, місцями значний сніг.

Станом на ранок 14 лютого в горах Львівщини висота снігового покриву на метеостанції Славсько становила 2 см, у Турці сніг зійшов. Водночас продовжує діяти попередження про сніголавинну небезпеку.

погода 15
Погода в Україні 15 лютого / Фото: meteoprog

Погода у Львові 15 лютого

У Львові погода також буде хмарною, з мокрим снігом. Температура впродовж доби коливатиметься від 0 до 2° морозу.

Якою буде погода в Україні до кінця зими

За прогнозами провідних європейських метеосистем ECMWF та UK Met Office, до завершення календарної зими снігові фронти в Україні поступово зміщуватимуться на північ. Більша частина території країни перебуватиме без істотних опадів, а температурний фон залишатиметься відносно стабільним.

Вже на початку березня синоптики прогнозують ранні весняні тенденції. Сніговий покрив почне активно танути по всій країні, а опади матимуть переважно локальний і нетривалий характер.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 15-16 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов, тому у низці регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Також у неділю, 15 лютого, за прогнозом синоптикині Наталка Діденко, на заході та півночі пройде сильний мокрий сніг, можливе налипання снігу, рвучкий вітер і ожеледиця, температура до -5°C.

Крім цього, метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що 14-15 лютого погоду в Україні визначатимуть циклони та теплі повітряні маси з півдня Європи. Тому на території країни очікуються опади, тумани, поривчастий вітер і коливання тиску, а температура буде вищою за норму, особливо на півдні.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

