Російські еліти можуть виступити проти війни лише за однієї умови - Тука

Російська еліта навряд чи усуне Путіна, тож примусити Кремль до миру можуть лише системні удари по критичній інфраструктурі, зазначив Тука.

Про що сказав Тука:

Еліти Росії навряд зможуть усунути Путіна

Посилення обстрілів Москви можуть спонукати їх тиснути на Путіна для закінчення війни

Для зміни настроїв в Росії потрібні системні атаки

Якщо масовані удари по Москві будуть продовжуватись та посилюватись, російські еліти можуть почати тиснути на російського диктатора та воєнного злочинця Путіна для припинення війни проти України. Про це в колонці для Главреда розповів колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"На російські еліти також не варто розраховувати – я песимістично оцінюю їхню здатність усунути Путіна. Більш імовірно, що в разі інтенсивних і частих атак на Москву або явних негативних процесів, викликаних нашими ударами по російських підприємствах, наприклад, катастрофічного дефіциту палива, вони будуть спонукати Путіна припинити війну, а не шукати способи його усунути", - зазначив він. відео дня

Тука підкреслив, що Москва останньою відчує брак палива. Дефіцит уже спостерігається на Далекому Сході та в 13 регіонах введено обмеження на продаж, тож якщо дефіцит пошириться по всій країні, ресурси сконцентруються на столиці.

"Втім, якщо нам вдасться хоча б двічі або тричі потрапити в певні об'єкти безпосередньо в Москві, це матиме величезне значення для багатьох країн, причому і партнерів України, і союзників Росії", - додає він.

Тука підкреслив, що влучання по Москві могли б зламати міф про її недосяжність і змінити поведінку низки держав, наприклад, Індії або навіть Угорщини.

"Так, вже прилітало в Москва-Сіті і Сенатський палац Кремля, але тоді все обмежилося питанням москвичів "а де наша ППО?", і на тому все закінчилося", - навів приклад він.

Щоб змінити настрої в Росії, потрібні системні удари, яких зараз у нас немає. Тому, на його думку, обмежені потужні засоби краще спрямувати не по Кремлю, а по російському генштабу чи науково-дослідним підприємствам, що працюють на Міноборони РФ.

Які пріоритетні цілі для ударів України по Росії - думка експерта

Як писав Главред, політичний та економічний аналітик Тарас Загородній зазначив, що серед найбільш обговорюваних цілей для ударів по Росії фігурує так званий "ямальський хрест" — вузлова точка перетину магістральних газопроводів.

Водночас, за його словами, реалізація такого сценарію передусім залежить від технічних можливостей України, зокрема від обсягу виробництва ракет, адже подібні об’єкти в РФ ретельно охороняються й прикриваються ППО. Ураження енергетичних і транспортних вузлів, на думку експерта, могло б завдати відчутного економічно-політичного тиску на Москву.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 листопада Сили оборони України здійснили масштабну атаку по території Росії та по військових об’єктах окупаційних військ РФ на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 5 листопада мешканці російського Орла повідомляли про вибухи — під удар дронів потрапила місцева ТЕЦ. Менш ніж за кілометр від неї розташоване оборонне підприємство "Орелтекмаш", яке займається виготовленням техніки для ремонту, обслуговування та евакуації військової техніки.

Крім того, 2 листопада українські безпілотники атакували чорноморський порт Туапсе в Росії. Як повідомляє Reuters, станом на 5 листопада стало відомо, що через наслідки атаки порт призупинив експорт пального.

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

