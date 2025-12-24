Рус
Нічна атака БПЛА в Тульській області: горить стратегічно важливий завод у Єфремові

24 грудня 2025, 07:40
У Росії спалахнула пожежа на заводі синтетичного каучуку.
Єфремовський синтетичний завод каучуку
Єфремівський синтетичний завод каучуку атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • У Єфремові Тульської області був атакований завод синтетичного каучуку
  • На території підприємства спалахнула пожежа
  • Супутникова система NASA FIRMS зафіксувала загоряння на території заводу

У ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремівський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

За інформацією місцевих жителів, вибухи почалися близько 03:20 ночі. Очевидці повідомляли про щонайменше 10 гучних вибухів.

відео дня

На опублікованих у соціальних мережах відео видно яскраву заграву в небі та пожежу в районі промислової зони.

Губернатор Тульської області підтвердив атаку і подальшу пожежу на "одному з підприємств".

"Під час відбиття повітряної атаки уламками БПЛА пошкоджено фасад і скління приватного домоволодіння у Великій Тулі. Також на території одного з підприємств у Тульській області сталося загоряння. Наразі відкрите горіння локалізовано. Постраждалих немає", - написав глава регіону.

Як пише Telegrаm-канал Exilenova+, супутники NASA FIRMS також фіксують пожежу на території підприємства ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку".

Єфремовський синтетичний завод каучуку.
Єфремовський синтетичний завод каучуку. / t.me/exilenova_plus

Довідка. Єфремівський завод синтетичного каучуку є великим виробником синтетичних полімерів. Наразі на підприємстві розроблено та впроваджуються технології виробництва нових видів продукції, зокрема.

Це підприємство є критично важливим для російської "оборонки", оскільки виробляє сировину подвійного призначення.

Синтетичні каучуки та полімери, що випускаються на підприємстві, необхідні для виготовлення гумотехнічних виробів для військової техніки. Насамперед ідеться про виробництво шин для військових вантажівок, колісних бронетранспортерів та авіаційної техніки.

Особливе значення мають поліізобутиленові присадки, які виробляє завод. Вони є ключовим компонентом для створення спеціальних паливно-мастильних матеріалів і гідравлічних рідин, що забезпечують роботу двигунів танків, бойових машин піхоти та артилерійських тягачів. Крім того, продукція заводу використовується для виготовлення герметиків, ізоляційних матеріалів для військової електроніки та антикорозійних покриттів для зброї.

Дивіться відео - У Тульській області горить Єфремовський завод синтетичного каучуку:

Скриншот

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

У ніч на 22 грудня в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи після атаки ударних дронів. За даними оперативного штабу регіону, внаслідок атаки безпілотників у селищі Хвиля на Кубані пошкоджено два судна і два причали. На місці "прильоту" виникла масштабна пожежа. Крім того, пошкоджено трубопровід.

У ніч на 19 грудня в низці регіонів РФ прогриміли вибухи. У Тольятті після атаки дронів горів хімзавод. Орел і Ростов були частково знеструмлені.

Інші новини:

