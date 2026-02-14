Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФ

Олексій Тесля
14 лютого 2026, 14:00
192
За січень росіяни запустили проти України 6 тис. ударних дронів, понад 150 російських ракет різних типів і понад 5 тис. УАБ.
'Ракети завозять прямо перед ударами': гучна заява Зеленського про атаки РФ
Володимир Зеленський прокоментував масовані удари РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, US Army

Головне:

  • ППО використовує ті ракети, які надходять від партнерів за кілька днів до ударів РФ
  • За січень росіяни запустили 6 тис. ударних дронів і понад 150 російських ракет

Україна отримала минулої неділі від партнерів ракети до ППО, і вони вже були використані для відбиття російської атаки в ніч на четвер, 12 лютого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

відео дня

"Наша ППО використовувала ті ракети, які надійшли нам від партнерів буквально за кілька днів до того. Вони приїхали в неділю. І в ніч на четвер ці ракети вже захищали наше небо. І це тільки одна ніч, але російські атаки відбуваються майже щоночі в Україні, і як мінімум раз на тиждень наносяться масовані удари", - сказав глава держави.

Президент також зазначив, що за січень росіяни запустили проти України 6 тис. ударних дронів, понад 150 російських ракет різних типів і понад 5 тисяч УАБ.

'Ракети завозять прямо перед ударами': гучна заява Зеленського про атаки РФ
/ Главред

За його словами, одна з найгірших речей, яку може почути лідер, - це доповідь від командувача Повітряних сил про те, що підрозділи ППО порожні.

"Тому що ці підрозділи використовували свої ракети для зупинки російських ударів, поповнення не було, а розвідка каже, що новий масований удар може бути через 1-2 дні. Іноді нам вдається завезти нові ракети прямо перед ударами, іноді - буквально в останній момент", - заявив Зеленський.

Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:

скріншот
/ Скріншот

Чому РФ атакує енергосистему: пояснення експерта

Спеціаліст Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначив, що удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі — підстанціях і магістральних лініях електропередачі — націлені на дестабілізацію роботи об'єднаної енергомережі України.

За його словами, такі пошкодження істотно обмежують можливість перерозподіляти електроенергію між регіонами. При високому навантаженні це змушує вводити тимчасові відключення, щоб запобігти більш масштабним аваріям і збоям в системі.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

16:27Синоптик
"Путін - раб війни": Зеленський розповів про алгоритм закінчення війни

"Путін - раб війни": Зеленський розповів про алгоритм закінчення війни

14:57Україна
"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФ

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФ

14:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

Останні новини

16:44

Народила у 50 й звабила імератора у 70: розкрито головний секрет княгині Ольги

16:36

Позбулася довгого волосся: поп-діва Бейонсе радикально змінила імідж

16:27

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

16:00

Без наркозу і не найкраща в світі: якою була медицина в СРСР насправді

15:59

"Це кінець Росії": розкрито сценарій нищівного удару по режиму Путіна

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
15:59

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

15:44

"Бачилися в машині": Олена Тополя вперше розповіла про зустріч зі своїм шантажистом

15:34

"Думає, як відростити живіт, а не армію": Зеленський жорстко висміяв ОрбанаВідео

15:25

"Не думала, що в 50 років": Могилевська зробила чоловікові зворушливе зізнання

Реклама
15:07

Популярний український співак повідомив про трагедію в родині

15:04

Чому Скорпіон — мрія Рака, а Водолій — випробування: найкращі та найгірші сумісності

14:58

Чому батареї гріють, а в кімнаті холодно: розкрито найголовнішу помилку

14:57

"Путін - раб війни": Зеленський розповів про алгоритм закінчення війниВідео

14:36

В Україні святкують Різдво за новим стилем, а Великдень — ні: в чому причина

14:07

Ціни на квіти злетіли: де в Україні найдорожчі троянди в День закоханих

14:00

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФВідео

13:43

"Я плачу": українська актриса різко схудла і розкрила свою нову вагу

13:18

"Вкусив Діма Коляденко": Монатік змінився до невпізнанняВідео

13:04

Чому 15 лютого не можна нікому давати обіцянок: яке церковне свято

13:02

ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

Реклама
12:51

Нова хвиля морозів атакує Полтавщину: коли буде різка зміна погоди

12:46

Будинок виглядатиме на мільйон: які кольори роблять інтер'єр дорожчим

12:22

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

11:59

У Сенаті зажадали передати ЗСУ ракети Tomahawk і назвали цілі в РФ для ударів

11:54

ПДВ для ФОП: МВФ пом'якшив вимоги кредитної програми для України

11:52

"Пізно перевзулася": втікачка Maruv заспівала українською

11:50

В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

10:59

Спецпризначенці визволили з російського полону українського офіцера - деталі

10:55

Коли і як пересаджувати спатифілум, щоб він знову зацвів

10:44

"Бусифікація" може залишитися в минулому: Україна змінює підхід до мобілізації

10:32

"Засоромилася": вагітна Гросу приховала від Ірини Білик важливу інформацію

10:21

В Україні землетруси можуть повторюватися місяцями: коли активність зупиниться

10:00

"Без сенсу - це сміття": KHAYAT зізнався, чому не хоче feat з Адель, та розкрив головну мріюВідео

09:47

Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння - хто вони

09:32

Важливіше за території: ISW пояснив, чому Росія блокує мирний процес

09:31

Ідеальна пара для Близнюків: хто підходить їм на 100%, а хто - розіб'є серце

08:52

ЗСУ перейшли в контрнаступ після відключення росіян від Starlink - The Telegraph

08:28

Війна в Україні може закінчитися після одного дзвінка Путіну - Вітакер

08:18

Швидка шарлотка з яблуками: домашній десерт як із кафе

08:12

Камалія притиснулася до загадкового чоловіка і заговорила про кохання

Реклама
08:10

Бубка та Борзов: підводні камені звільнення з МОКПогляд

08:10

Що насправді зробив Гераскевич для України і світуПогляд

07:42

Удар був смертельним: Росія атакувала Україну, є жертва і постраждаліФото

06:10

Головний аксесуар сезону: що в тренді у 2026 році

05:57

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

05:23

Дуже смачна закуска, коли мало часу: рецепт курячого рулету у вафлі

05:02

"Як не цілуватися": Остапчук вивіз дружину до Барселони на День закоханих

04:41

Хрущовки, чешки, сталінки: у яких квартирах часів СРСР найкраще планування

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

03:48

Найкращі фільми 2025: найгучніші релізи, які вже вийшли

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти