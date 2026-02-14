'Ракети завозять прямо перед ударами': гучна заява Зеленського про атаки РФ

За січень росіяни запустили проти України 6 тис. ударних дронів, понад 150 російських ракет різних типів і понад 5 тис. УАБ.

https://glavred.net/ukraine/rakety-zavozyat-pryamo-pered-udarami-gromkoe-zayavlenie-zelenskogo-ob-atakah-rf-10740746.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував масовані удари РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, US Army

Головне:

ППО використовує ті ракети, які надходять від партнерів за кілька днів до ударів РФ

За січень росіяни запустили 6 тис. ударних дронів і понад 150 російських ракет

Україна отримала минулої неділі від партнерів ракети до ППО, і вони вже були використані для відбиття російської атаки в ніч на четвер, 12 лютого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

відео дня

"Наша ППО використовувала ті ракети, які надійшли нам від партнерів буквально за кілька днів до того. Вони приїхали в неділю. І в ніч на четвер ці ракети вже захищали наше небо. І це тільки одна ніч, але російські атаки відбуваються майже щоночі в Україні, і як мінімум раз на тиждень наносяться масовані удари", - сказав глава держави.

Президент також зазначив, що за січень росіяни запустили проти України 6 тис. ударних дронів, понад 150 російських ракет різних типів і понад 5 тисяч УАБ.

/ Главред

За його словами, одна з найгірших речей, яку може почути лідер, - це доповідь від командувача Повітряних сил про те, що підрозділи ППО порожні.

"Тому що ці підрозділи використовували свої ракети для зупинки російських ударів, поповнення не було, а розвідка каже, що новий масований удар може бути через 1-2 дні. Іноді нам вдається завезти нові ракети прямо перед ударами, іноді - буквально в останній момент", - заявив Зеленський.

Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:

/ Скріншот

Чому РФ атакує енергосистему: пояснення експерта

Спеціаліст Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначив, що удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі — підстанціях і магістральних лініях електропередачі — націлені на дестабілізацію роботи об'єднаної енергомережі України.

За його словами, такі пошкодження істотно обмежують можливість перерозподіляти електроенергію між регіонами. При високому навантаженні це змушує вводити тимчасові відключення, щоб запобігти більш масштабним аваріям і збоям в системі.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред