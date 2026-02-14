'Це тривалий проміжок часу': Зеленський назвав рік і умови завершення війни

Президент розкрив деталі переговорів із командою Дональда Трампа.

Зеленський назвав терміни завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 22 ОМБр

Ключові тези Зеленського:

Україна сподівається завершити війну цього року

США пропонують гарантії на 15 років, Україна хоче на 30-50 років

Україна не виведе війська з Донбасу

Україна сподівається завершити війну у 2026 році. США прагнуть якнайшвидшого укладення миру, проте Київ наполягає спершу на підписанні довгострокових безпекових гарантій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській конференції з безпеки.

"1 рік - це ще тривалий проміжок часу. Сподіваюся, що ми зможемо завершити цю війну протягом року", - зазначив Зеленський. відео дня

Гарантії безпеки

Глава держави повідомив про інтенсивні переговори з американською стороною. Одразу після розмови з держсекретарем Марко Рубіо запланована телефонна розмова зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"У Вашингтоні також хочуть підписати усі документи щодо миру одночасно, але Україна бажає спершу підписати безпекові гарантії. Це краще для нашої країни", - наголосив Зеленський.

За його словами, США пропонують формат гарантій безпеки на 15 років. Проте Зеленський зауважив, що Україна вимагає довших термінів - 30 або навіть 50 років.

Переговори в Женеві

Президент України також відреагував на зміну керівника російської переговорної групи. Зеленський вважає це спробою Москви затягнути час.

"Я думаю, вони хочуть відкласти прийняття рішення. Але, можливо, я дещо песимістично налаштований... Думаю, це буде велика помилка і сподіваюся американці не дозволять гратися з ними", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна та СШС "не дозволять" росіянам почати перемовини з чистого листа.

Мирний план США з 20 пунктів / Інфографіка: Главред

На мирних переговорах у Женеві наступного тижня Україна, США та РФ обговорять роботу моніторингової місії у разі припинення вогню. Також обговорять питання енергетичного перемир'я.

"Ми будемо порушувати це питання. Але ми не можемо публічно про це говорити", - заявив він.

Президент наголосив, що Україна робитиме все, щоб ніхто не міг звинуватити Київ у небажанні завершити війну: "Ми не даємо таких дитячих пасів".

Питання територій

Глава держави вкотре наголосив на незмінності позиції щодо цілісності країни. За його словами, російський лідер прагне захопити весь Донбас, щоб "продати" це як перемогу своєму населенню.

"Ми не виведемо війська ніколи, там проживає 200 тисяч українців", - заявив Зеленський.

Скільки військових перебуває у полоні РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз в України понад 4 тисячі військовополонених, тоді як у Росії - близько 7 тисяч українців. Глава держави зазначив, що це дозволяє проводити обміни будь-яким форматом: "всіх на всіх" або меншою кількістю.

"Це добрі новини, тому що в нас було півтори тисячі, на даний момент маємо трохи більше чотирьох тисяч, тобто ми можемо провести обмін, якщо вони будуть готові всіх на всіх. Якщо вони кажуть тисячу на тисячу, не чудово, але добре. Але якщо вони будуть готові поміяти навіть 100 на 100 - звичайно, будь-який крок", - зазначив він.

Як може завершитися війна в Україні - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що динаміка переговорів про завершення війни залежатиме від перемовин між Китаєм і США та між Росією і США. За його словами, ключовими залишаються два питання: оформлення територіальних претензій Росії та позиція України щодо своїх територій, а також питання внутрішнього суверенітету України.

Кулик припускає, що спочатку з’являться домовленості України та Росії зі США, далі – документи за участю європейських партнерів, і лише після цього можлива угода між Україною та РФ.

Мюнхенська конференція з безпеки - останні новини

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що Росія не мала жодних підстав для окупації Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення у 2022 році. За його словами, Путін не зможе перемогти, попри величезні втрати.

Також на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що минулої неділі Україна отримала від партнерів ракети для ППО, які вже в ніч на 12 лютого були використані для відбиття російської атаки. Він зазначив, що іноді поставки відбуваються буквально напередодні ударів.

Як повідомляв Главред, президент президент наголосив, що без чітких міжнародних гарантій безпеки будь-які домовленості про завершення війни будуть тимчасовими, а Путін продовжує мислити категоріями територіальних завоювань і не відмовляється від військової експансії.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

