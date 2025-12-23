Дрони атакували Будьонівськ у РФ: на заводі "Ставролен" - потужна пожежа

Коротко:
- Дрони атакували Будьонівськ
- Ймовірною метою удару став нафтохімічний завод "Ставролен"
- Губернатор підтвердив загоряння в промзоні, не уточнивши об'єкт атаки
У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.
Як пише російський Telegram-канал Astra, минулої ночі жителі Будьонівська повідомляли про вибухи і про подальшу пожежу.
Журналісти проаналізували одне з відео з місця, яке опублікував канал Exilenova+, і дійшли висновку, що кадри знято з проспекту Менделєєва, приблизно за три кілометри від пожежі.
"Згідно з аналізом ASTRA, удар припав на підприємство ТОВ "Ставролен" на вулиці Рози Люксембург, 1. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
ТОВ "Ставролен" - промислове підприємство у сфері хімічної та нафтохімічної промисловості, розташоване в Будьонівську. Підприємство входить до групи "Лукойл". Це один з основних виробників поліетилену і поліпропілену в Росії. У рейтингу "100 найбільших компаній СКФО за обсягом реалізованої продукції у 2021 році" компанія посіла третє місце.
Стверджується, що на рік завод виробляє близько 340 тисяч тонн етилену, 319 тисяч тонн поліетилену і 113 тисяч тонн поліпропілену. У 2021 році компанія виробила 8-мільйонну тонну поліетилену. Продукцію "Ставролена" використовують для виробництва труб, плівок, ізоляції кабелю та лакофарбових матеріалів, пише видання.
Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров у Telegram підтвердив удари по місту і загоряння в промзоні. За його словами, постраждалих унаслідок інциденту нібито немає.
Губернатор не уточнив, який саме об'єкт став метою атаки.
У мережі опубліковано фото і відео, на яких видно заграву і сильну пожежу на підприємстві.
Дивіться відео - Кадри атаки і пожежі на нафтохімічному заводі "Ставролен" у Будьонівську:
Атаки на території РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 22 грудня в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи після атаки ударних дронів. За даними оперативного штабу регіону, в результаті атаки безпілотників у селищі Хвиля на Кубані пошкоджено два судна і два причали. На місці "прильоту" виникла масштабна пожежа. Крім того, пошкоджено трубопровід.
У ніч на 19 грудня в низці регіонів РФ прогриміли вибухи. У Тольятті після атаки дронів горів хімзавод. Орел і Ростов були частково знеструмлені.
У ніч на 18 грудня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи. Місцева влада повідомила про удар по порту і жертви. Крім того, у частині регіону почався блекаут.
Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що безпілотники атакували танкер у порту Ростова. Серед членів екіпажу є загиблі.
У ніч на 15 листопада в РФ прогриміли вибухи. У російському Міноборони відзвітували про те, що нібито було збито 130 дронів. У РФ закривали аеропорти. У Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ "Луч", а частина Ростовської області залишилася без водопостачання.
