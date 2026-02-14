Нова хвиля морозів атакує Полтавщину: коли буде різка зміна погоди

Після короткотривалого потепління у Полтаві та області знову стане дуже холодно.

Погода в Полтаві 16 лютого / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Коли на Полтавщині очікується похолодання

До яких показників впаде температура повітря на початку нового тижня

На Полтавщині цей тиждень закінчується під впливом теплої та вологої повітряної маси, яка принесла жителям області відлигу з туманами і дощами. Але вже з початку наступного тижня очікується чергове зниження температур.

Як повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook, наступного тижня температура повітря може впасти навіть до 7-12 градусів морозу.

Синоптична карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Погода 16 лютого

У понеділок мороз ще не атакуватиме Полтавську область сповна. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 0+5 градусів тепла до 2-7 градусів морозу.

Погода в Полтаві 16 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Вночі синоптики прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом, а вдень - місцями невеликий сніг. Крім цього на дорогах місцями буде ожеледиця. Очікується вітер західної чверті, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Коли в Україну повернуться морози - прогноз синоптика

Главред писав, що за словами синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, після кількох по-справжньому весняних днів погода в Україні знову готує зимовий сюрприз.

Уже найближчими днями країну накриє нова хвиля холоду — поступова, але відчутна. В окремих регіонах нічні морози можуть досягати -18 градусів. Однак повернення зими буде недовгим.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на вихідних 14-15 лютого погоду в Україні формуватимуть циклони.Температура повітря істотно не зміниться: збережеться відлига з невеликими "плюсами", а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +5...+10 градусів.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині погоду у суботу 14 лютого визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ та мокрий сніг.

Напередодні стало відомо, що у неділю, 15 лютого, у західній частині країни вночі прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом, а вдень вже більш значні опади - сніг, мокрий сніг, на Вінниччині з дощем. Температура повітря протягом доби становитиме -5+2 градуси.

Інші новини:

