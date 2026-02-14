Нова хвиля морозів атакує Полтавщину: коли буде різка зміна погоди

Ви дізнаєтесь:
- Коли на Полтавщині очікується похолодання
- До яких показників впаде температура повітря на початку нового тижня
На Полтавщині цей тиждень закінчується під впливом теплої та вологої повітряної маси, яка принесла жителям області відлигу з туманами і дощами. Але вже з початку наступного тижня очікується чергове зниження температур.
Як повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook, наступного тижня температура повітря може впасти навіть до 7-12 градусів морозу.
Погода 16 лютого
У понеділок мороз ще не атакуватиме Полтавську область сповна. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 0+5 градусів тепла до 2-7 градусів морозу.
Вночі синоптики прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом, а вдень - місцями невеликий сніг. Крім цього на дорогах місцями буде ожеледиця. Очікується вітер західної чверті, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Коли в Україну повернуться морози - прогноз синоптика
Главред писав, що за словами синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, після кількох по-справжньому весняних днів погода в Україні знову готує зимовий сюрприз.
Уже найближчими днями країну накриє нова хвиля холоду — поступова, але відчутна. В окремих регіонах нічні морози можуть досягати -18 градусів. Однак повернення зими буде недовгим.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на вихідних 14-15 лютого погоду в Україні формуватимуть циклони.Температура повітря істотно не зміниться: збережеться відлига з невеликими "плюсами", а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +5...+10 градусів.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині погоду у суботу 14 лютого визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ та мокрий сніг.
Напередодні стало відомо, що у неділю, 15 лютого, у західній частині країни вночі прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом, а вдень вже більш значні опади - сніг, мокрий сніг, на Вінниччині з дощем. Температура повітря протягом доби становитиме -5+2 градуси.
Інші новини:
- В одному з міст України планують посилити контроль електропостачання - деталі
- Чому "трясе" саме Полтавщину: експерт назвав причину частих землетрусів
- Відключення електроенергії 14 лютого в Україні: попередження про нові графіки
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред