"Бачилися в машині": Олена Тополя вперше розповіла про зустріч зі своїм шантажистом

Олена Тополя стверджує, що її шантажист підлаштував невелику аварію, щоб познайомитися з нею.

Олена Тополя вперше розповіла про зустріч зі своїм шантажистом / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Коротко:

Після розлучення співачка вирішила, що не буде закриватися "як жінка"

Олена Тополя з новим шанувальником не ходили по закладах

Популярна співачка Олена Тополя вперше розповіла про зустріч з хлопцем, який незабаром почав шантажувати її провокаційним відео.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай 39-річна співачка стверджує, що її шантажист підлаштував невелику аварію, щоб познайомитися з нею.

"Він позиціонував себе, що він зовсім з іншої сфери, що він про шоу-бізнес нічого зовсім не знає... Потім були дивні збіги, що я йому не говорила, куди я буду їхати, в які міста, що я буду там робити. А він мені говорив: так, я завтра їду туди-то, а післязавтра - туди-то. І я думала про себе: дивно, я теж туди їду... Постійно намагався зустрітися зі мною. Ми не ходили по закладах. Бачилися в машині", - розповіла Тополя.

При цьому співачка також відповіла на питання про те, чим же цей хлопець її зачепив.

"Теми, які він порушував у розмові... це були теми, які я люблю обговорювати... Він намагався мені допомагати шукати, як реалізувати те, про що я мрію, давати мені якісь поради... Я загорілася тим... і повірила в те, що з'явилася людина, яка мене підтримує в моїх мріях. І моменти уваги. То там були квіти, подарунки. Увага з усіх боків. І компліментів насипав, що я стільки за все своє життя не чула... Можливо, як і будь-яка жінка, особливо після розлучення, ну повелася на щось... Я вільна... Я відчула, що я можу собі дозволити спілкуватися і не тільки спілкуватися".

За словами Тополі, після розлучення вона для себе вирішила, що не буде закриватися "як жінка".

"Я абсолютно вважаю, що я красива, сповнена сил, адекватна, яка може сама керувати своїм життям", - каже вона.

Тарас і Олена Тополі - причина розлучення

У 2025 році знамениті артисти Тарас і Олена Тополя оголосили про рішення розлучитися після 12 років шлюбу. Пара розлучилася на тлі погіршення відносин і різних поглядів на життя і сім'ю. Ініціатором розлучення виступив Тарас Тополя - саме він подав заяву. Пара продовжує разом виховувати трьох малолітніх дітей.

Скандал зі зливом приватного відео Олени Тополі

В ніч на 19 січня медійникам і блогерам розіслали матеріали, в яких містилося відео інтимного характеру за участю Олени Тополі. Вранці виконавиця зробила заяву. Артистка повідомила, що її шантажували і вимагали гроші. Також співачка зазначила, що вже подала заяву в поліцію, щоб правоохоронці покарали винних.

Національна поліція України вже затримала ймовірного підозрюваного - 23-річного киянина. У разі доведення провини чоловіка - йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як стало відомо з Єдиного держреєстру судових рішень, пара розлучилася на тлі погіршення спільного сімейного життя. Ініціатором розлучення став Тарас Тополя, він висловив бажання розірвати свій шлюб з Оленою Тополею, зокрема, і тому, що у них були різні погляди на життя і сім'ю, а також окремі бюджети.

