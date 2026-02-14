Популярний український співак повідомив про трагедію в родині

Девід Аксельрод повідомив про те, що у нього померла мама.

Девід Аксельрод, Олена Мозгова / колаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod

Коротко:

Хто помер у українського співака

Що він повідомив у соціальній мережі

Популярний український співак і чоловік продюсерки Олени Мозгової Девід Аксельрод поділився трагічною новиною.

Як він написав на своїй сторінці в Instagram, у нього померла мати.

"Прощавай, мамо... Спочивай з миром. Я люблю тебе. 19.02.1962-14.02.2026", - написав український артист і захисник України.

Він також поділився архівними фото своєї матері, яка була неймовірною красунею.

У Аксельрода померла мама / Фото Instagram/david__axelrod

У Аксельрода померла мама / Фото Instagram/david__axelrod

У Аксельрода померла мама / Фото Instagram/david__axelrod

Олена Мозгова і Девід Аксельрод роман

Олена Мозгова і Девід Аксельрод познайомилися в далекому 2006 році, а згодом між ними почався роман. Пара одружилася в січні 2015-го, а вже в лютому того ж року народилася їхня спільна дочка Соломія.

Про особу: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проектах і шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проектів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

