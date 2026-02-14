Популярний український співак повідомив про трагедію в родині

Коротко:
- Хто помер у українського співака
- Що він повідомив у соціальній мережі
Популярний український співак і чоловік продюсерки Олени Мозгової Девід Аксельрод поділився трагічною новиною.
Як він написав на своїй сторінці в Instagram, у нього померла мати.
"Прощавай, мамо... Спочивай з миром. Я люблю тебе. 19.02.1962-14.02.2026", - написав український артист і захисник України.
Він також поділився архівними фото своєї матері, яка була неймовірною красунею.
Олена Мозгова і Девід Аксельрод роман
Олена Мозгова і Девід Аксельрод познайомилися в далекому 2006 році, а згодом між ними почався роман. Пара одружилася в січні 2015-го, а вже в лютому того ж року народилася їхня спільна дочка Соломія.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Камалія, яка двадцять років була одружена з підприємцем Мохаммадом Захуром, поділилася дуже романтичним фото.
Раніше також зрадниця Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову і намагалася отруїти людину, може бути скасована в терористичній Росії.
Вас також може зацікавити:
- "Якісна зміна, новий виток": Мозгова розкрила доленосну зустріч
- Нова хвороба після госпіталізації: Олена Мозгова розповіла про свій стан
- "До мурашок": Олена Мозгова показала чоловіка-військового "коли слова зайві"
Про особу: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проектах і шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проектів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред