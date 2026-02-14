Розлучення і дівоче прізвище: Джессіка Альба нарешті розійшлася з чоловіком

Коротко:
- Про що домовилася Альба з чоловіком
- Як вони поділили майно
Голлівудська актриса Джессіка Альба, про розлучення якої стало відомо ще минулого року, завершила шлюборозлучний процес з Кешем Уорреном через рік після подання заяви про розірвання їхнього майже двадцятирічного шлюбу.
За інформацією таблоїду The Daily Mail, колишнє подружжя, яке не мало шлюбного контракту, коли таємно одружилося в 2008 році, домовилося не виплачувати одне одному аліменти.
Згідно з судовими документами, вони будуть спільно виховувати своїх дочок, 17-річну Онор і 14-річну Хейвен, і сина Хейса, восьми років.
46-річний Уоррен отримає 3 мільйони доларів в рамках поділу майна, включаючи особняк в Беверлі-Хіллз вартістю 10 мільйонів доларів, придбаний ними в 2017 році.
Ця сума буде виплачена йому двома неоподатковуваними платежами по 1,5 мільйона доларів кожен: один зараз, а наступний через рік.
Коли 44-річна Альба подала на розлучення в лютому минулого року, вона попросила відновити своє дівоче прізвище, і ця процедура тепер завершена.
Джерела відзначають, що розлучення пари було "надзвичайно мирним", незважаючи на величезні суми грошей і відсутність шлюбного контракту.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що українська стрибунка Марина Бех-Романчук, яка у вересні 2025 року розповіла, що чекає на первістка, стала мамою дівчинки. Про це відома спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Напередодні відома українська фітнес-тренерка Марина Боржемська опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, де вперше показала свого нового коханого.
Вас також може зацікавити:
- Копія мами: Джессіка Альба показала свою дорослу дочку
- Тепер офіційно: Джессіка Альба оголосила про розлучення
- 150 млн: Джессіка Альба готується до битви за дітей і майно
Про особу: Джессіка Альба
Джессіка Альба - американська актриса і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби почалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включаючи Teen Choice Award і Сатурн в категорії "Краща телеактриса" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред