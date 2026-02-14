Розлучення і дівоче прізвище: Джессіка Альба нарешті розійшлася з чоловіком

Джессіка Альба та її чоловік також домовилися про опіку над дітьми та аліменти.

Джессіка Альба тепер "вільна пташка"/ колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Коротко:

Про що домовилася Альба з чоловіком

Як вони поділили майно

Голлівудська актриса Джессіка Альба, про розлучення якої стало відомо ще минулого року, завершила шлюборозлучний процес з Кешем Уорреном через рік після подання заяви про розірвання їхнього майже двадцятирічного шлюбу.

За інформацією таблоїду The Daily Mail, колишнє подружжя, яке не мало шлюбного контракту, коли таємно одружилося в 2008 році, домовилося не виплачувати одне одному аліменти.

Джессіка Альба та її чоловік розлучилися дуже мирно / Фото Instagram/jessicaalba

Згідно з судовими документами, вони будуть спільно виховувати своїх дочок, 17-річну Онор і 14-річну Хейвен, і сина Хейса, восьми років.

46-річний Уоррен отримає 3 мільйони доларів в рамках поділу майна, включаючи особняк в Беверлі-Хіллз вартістю 10 мільйонів доларів, придбаний ними в 2017 році.

Ця сума буде виплачена йому двома неоподатковуваними платежами по 1,5 мільйона доларів кожен: один зараз, а наступний через рік.

Джессіка Альба з дітьми / instagram.com/jessicaalba

Коли 44-річна Альба подала на розлучення в лютому минулого року, вона попросила відновити своє дівоче прізвище, і ця процедура тепер завершена.

Джерела відзначають, що розлучення пари було "надзвичайно мирним", незважаючи на величезні суми грошей і відсутність шлюбного контракту.

Про особу: Джессіка Альба Джессіка Альба - американська актриса і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби почалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включаючи Teen Choice Award і Сатурн в категорії "Краща телеактриса" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

