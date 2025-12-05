Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт

Наслідки нічної атаки можуть бути масштабними.

https://glavred.net/war/moshchnye-vzryvy-progremeli-v-samarskoy-oblasti-i-na-kubani-pod-udarom-npz-i-port-10721435.html Посилання скопійоване

Вибухи та пожежі зафіксували в РФ у ніч на 5 грудня / Колаж: Главред, фото: supernova plus

Коротко:

У двох регіонах РФ вночі було голосно

Атаковано великий НПЗ і морський порт

У Самарській області та в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Жителі поскаржилися на активну роботу ППО.

У Сизрані, ймовірно, був атакований великий НПЗ. У місті Темрюк під ударом опинився морський порт.

відео дня

Атака на Самарську область

У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. За даними російських пабліків, очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі.

У регіоні розташований Сизранський нафтопереробний завод, який належить до нафтової компанії Роснефть, що перебуває під санкціями США.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Мер Сизрані Сергій Володченков підтвердив атаку дронів на місто. Однак подробиць на момент публікації не розкрив.

Судячи з кадрів, які поширили в мережі, на місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

Дивіться відео - Кадри пожежі в Самарській області Росії:

Офіційного підтвердження удару по Сизранському НПЗ на момент публікації матеріалу немає.

Сизрань на карті

Довідка. Сизранський НЗП - підприємство паливного профілю, один із найбільших заводів у системі компанії "Роснефть" і ключовий НПЗ на території південного Поволжя.

Сизранський НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії.

Пожежа в Самарській області

Атака на Краснодарський край

У ніч на 5 грудня дрони також атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинився морський порт у місті Темрюк. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів. Після атаки почалася масштабна пожежа.

Російські Telegram-канали пишуть, що загалом у районі Темрюка прогриміло щонайменше п'ять вибухів. Також про вибухи повідомляли жителі Слов'янського району Краснодарської області.

Регіональний оперативний штаб Краснодарської області підтвердив атаку безпілотників і загоряння на місці удару.

Місцева влада заявила про "пошкодження елементів портової інфраструктури в Темрюку". Що саме горить, офіційно не повідомляють.

На місці загоряння над ліквідацією пожежі працюють 32 пожежники та 8 одиниць спецтехніки.

Дивіться відео з Темрюка - На кадрах видно заграву в небі та масштабний вогонь:

Російський Telegram-канал Astra повідомляє з посиланням на дані очевидців, що в порту Темрюка горять паливні резервуари.

Деякі моніторингові канали пишуть, що в Темрюку, попередньо, горить газовий термінал, однак офіційного підтвердження цих даних немає.

Заграва в Темрюку / скріншот

Атака по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 2 грудня в різних районах Краснодарської області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі поскаржилися на наліт безпілотників. Вибухи чули зокрема в Туапсе та Ільському, де розташовані порт і НПЗ.

Також у ніч на 2 грудня в Чечні сталася масована атаку невідомих безпілотників. Сильно пошкоджено будівлю ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі.

Цієї ж ночі в місті Лівни Орловської області в ніч на 2 грудня спалахнула велика пожежа після прольоту і вибухів невідомих дронів. Місцеві жителі повідомляли, що загорілася територія нафтопереробного підприємства.

У ніч на 28 листопада Сили спеціальних операцій України завдали удару по району біля мису Чауда в окупованому Криму, де Росія зберігала і запускала ударні дрони "Шахед".

У ніч на 27 листопада в Самарській області Росії прогриміла серія потужних вибухів. Аеропорт Самари призупинив роботу. Метою атаки дронів, за попередніми даними, став Новокуйбишевський НПЗ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред