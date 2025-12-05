Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт

Анна Ярославська
5 грудня 2025, 07:45
746
Наслідки нічної атаки можуть бути масштабними.
Вибухи та пожежі в РФ
Вибухи та пожежі зафіксували в РФ у ніч на 5 грудня / Колаж: Главред, фото: supernova plus

Коротко:

  • У двох регіонах РФ вночі було голосно
  • Атаковано великий НПЗ і морський порт

У Самарській області та в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Жителі поскаржилися на активну роботу ППО.

У Сизрані, ймовірно, був атакований великий НПЗ. У місті Темрюк під ударом опинився морський порт.

відео дня

Атака на Самарську область

У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. За даними російських пабліків, очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі.

У регіоні розташований Сизранський нафтопереробний завод, який належить до нафтової компанії Роснефть, що перебуває під санкціями США.

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Мер Сизрані Сергій Володченков підтвердив атаку дронів на місто. Однак подробиць на момент публікації не розкрив.

Судячи з кадрів, які поширили в мережі, на місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

Дивіться відео - Кадри пожежі в Самарській області Росії:

Скриншот

Офіційного підтвердження удару по Сизранському НПЗ на момент публікації матеріалу немає.

Сизрань на карті
Сизрань на карті

Довідка. Сизранський НЗП - підприємство паливного профілю, один із найбільших заводів у системі компанії "Роснефть" і ключовий НПЗ на території південного Поволжя.

Сизранський НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії.

Пожежа в Самарській області
Пожежа в Самарській області

Атака на Краснодарський край

У ніч на 5 грудня дрони також атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинився морський порт у місті Темрюк. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів. Після атаки почалася масштабна пожежа.

Російські Telegram-канали пишуть, що загалом у районі Темрюка прогриміло щонайменше п'ять вибухів. Також про вибухи повідомляли жителі Слов'янського району Краснодарської області.

Регіональний оперативний штаб Краснодарської області підтвердив атаку безпілотників і загоряння на місці удару.

Місцева влада заявила про "пошкодження елементів портової інфраструктури в Темрюку". Що саме горить, офіційно не повідомляють.

На місці загоряння над ліквідацією пожежі працюють 32 пожежники та 8 одиниць спецтехніки.

Дивіться відео з Темрюка - На кадрах видно заграву в небі та масштабний вогонь:

Скриншот

Російський Telegram-канал Astra повідомляє з посиланням на дані очевидців, що в порту Темрюка горять паливні резервуари.

Деякі моніторингові канали пишуть, що в Темрюку, попередньо, горить газовий термінал, однак офіційного підтвердження цих даних немає.

Зарево в Темрюке
Заграва в Темрюку / скріншот

Атака по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 2 грудня в різних районах Краснодарської області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі поскаржилися на наліт безпілотників. Вибухи чули зокрема в Туапсе та Ільському, де розташовані порт і НПЗ.

Також у ніч на 2 грудня в Чечні сталася масована атаку невідомих безпілотників. Сильно пошкоджено будівлю ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі.

Цієї ж ночі в місті Лівни Орловської області в ніч на 2 грудня спалахнула велика пожежа після прольоту і вибухів невідомих дронів. Місцеві жителі повідомляли, що загорілася територія нафтопереробного підприємства.

У ніч на 28 листопада Сили спеціальних операцій України завдали удару по району біля мису Чауда в окупованому Криму, де Росія зберігала і запускала ударні дрони "Шахед".

У ніч на 27 листопада в Самарській області Росії прогриміла серія потужних вибухів. Аеропорт Самари призупинив роботу. Метою атаки дронів, за попередніми даними, став Новокуйбишевський НПЗ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Самара краснодарський край НПЗ атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:28Війна
Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт

07:45Війна
Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:59Політика
Реклама

Популярне

Більше
Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Китайський гороскоп на сьогодні 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

Останні новини

08:28

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:10

Ейфорія Кремля: на чому тримається логіка ПутінаПогляд

07:45

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і портВідео

06:59

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:10

Кремль озвучив дві позиції про переговориПогляд

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – СнєгирьовПісля Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
05:50

Усе буде йти, як по маслу: ці знаки зодіаку доб'ються всіх своїх цілей в грудні

05:32

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секретВідео

05:15

"Закрилася в туалеті": Осадча розкрила скандальну витівку Світлани Лободи

04:32

20 секунд і можна їсти: кухар показав найкращий спосіб швидко почистити гранат

Реклама
04:08

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

03:37

Хлорофітум буде пишним: секрет поливу, який дійсно працює

03:19

Чим полити новорічну ялинку, щоб вона не обсипалася: відповідь здивує

03:02

"Трохи співчуття": 81-річний батько Меган Маркл опинився в реанімації

02:41

Чому сковорідки липкі та жирні після миття: експерти розповіли, як відмити їх до блиску

02:10

Багатство та достаток зваляться на голову: яким знакам зодіаку скоро пощастить

01:56

Різкий сплеск активності на одному з напрямків: військовий попередив про загрозу

01:30

Вдруге наречена: Майлі Сайрус виходить заміж

01:19

Мама на спорті: Леся Нікітюк зайнялася небезпечним хобі

00:56

Як врятувати ялинку від осипання і продовжити аромат свята: дієві поради

00:23

"Табуни" Шахедів атакували Україну: перші дрони вже над Києвом

Реклама
00:15

В РФ потужні "прильоти": Генштаб розкрив дані про наслідки ударів

04 грудня, четвер
23:50

Переговори з командою Трампа: Зеленський розкрив головну мету зустрічі

22:53

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

22:42

"Вихід детектива НАБУ Магамедрасулова з-під арешту не означає його виправдання", - генеральний прокурор

22:16

Соломія Вітвіцька перенесла операцію - деталі

21:54

Федерація відреагувала різко: що загрожує Лискун після переходу до Росії

21:49

Іспанія побудувала аеропорт-привид: чому він не побачив жодного рейсу

21:39

16-річного сина популярного російського актора паралізувало

21:33

У Харкові прогриміла серія вибухів: зафіксовано "приліт" БпЛА в одному районі

21:16

Мають знати усі водії: з якими номерними знаками не можна їхати за кордон

21:07

Безліч країн оголосили бойкот "Євробаченню" - причина

20:52

Не всі горщики підходять: експертка розповіла, куди не варто садити орхідеїВідео

20:31

Страва, від якої всі ахнуть: справжній шедевр замість картоплі по-селянськиВідео

20:20

Гороскоп на сьогодні 5 грудня: Близнюкам - випробування, Водоліям - сюрприз

20:05

"Укренерго" анонсувало суттєве зменшення відключень світла: коли чекати

20:05

Переговори щодо мирної угоди: в ОП сказали, чи готова Росія завершити війну

20:02

Одразу кілька черг будуть без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 5 грудня

19:53

Під час візиту до Ірландії літак Зеленського переслідували невідомі дрони - ЗМІ

19:52

Водіям загрожує штраф до 7500 грн: до чого тут вікна

19:36

Мороз і штормовий вітер: синоптики назвали дату різкого похолодання

Реклама
19:33

Ще один рак у королівській родині: кому поставили діагноз

19:27

"РФ готується до наступу на Чернігів": що насправді відбувається і чи є загроза

19:22

Ризики курсового хаосу в Україні: банкір назвав вартість долара з 8 грудня

19:10

Кремль пропонує переговори: Путін неочікувано назвав "шлях виходу з конфлікту"

19:00

Наступні цілі Путіна після Покровська: за які міста скоро візьметься РосіяПогляд

18:28

Загроза нависла над трьома містами: відомі наступні цілі росіян на фронті

18:28

Ніколи не буде здоровий: актриса "Доярки з Хацапетівки" рятує сина

18:13

Який мед найкращий для здоров'я: експерт пояснив, чи можна його гріти

18:07

Леся Нікітюк забрала сина і поїхала подалі – причина

17:51

Росія ставить ультиматум - у Зеленського готують важливе рішення щодо переговорів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти