Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і порт

Коротко:
У Самарській області та в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Жителі поскаржилися на активну роботу ППО.
У Сизрані, ймовірно, був атакований великий НПЗ. У місті Темрюк під ударом опинився морський порт.
Атака на Самарську область
У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. За даними російських пабліків, очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі.
У регіоні розташований Сизранський нафтопереробний завод, який належить до нафтової компанії Роснефть, що перебуває під санкціями США.
Мер Сизрані Сергій Володченков підтвердив атаку дронів на місто. Однак подробиць на момент публікації не розкрив.
Судячи з кадрів, які поширили в мережі, на місці атаки здійнялася масштабна пожежа.
Дивіться відео - Кадри пожежі в Самарській області Росії:
Офіційного підтвердження удару по Сизранському НПЗ на момент публікації матеріалу немає.
Довідка. Сизранський НЗП - підприємство паливного профілю, один із найбільших заводів у системі компанії "Роснефть" і ключовий НПЗ на території південного Поволжя.
Сизранський НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії.
Атака на Краснодарський край
У ніч на 5 грудня дрони також атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинився морський порт у місті Темрюк. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів. Після атаки почалася масштабна пожежа.
Російські Telegram-канали пишуть, що загалом у районі Темрюка прогриміло щонайменше п'ять вибухів. Також про вибухи повідомляли жителі Слов'янського району Краснодарської області.
Регіональний оперативний штаб Краснодарської області підтвердив атаку безпілотників і загоряння на місці удару.
Місцева влада заявила про "пошкодження елементів портової інфраструктури в Темрюку". Що саме горить, офіційно не повідомляють.
На місці загоряння над ліквідацією пожежі працюють 32 пожежники та 8 одиниць спецтехніки.
Дивіться відео з Темрюка - На кадрах видно заграву в небі та масштабний вогонь:
Російський Telegram-канал Astra повідомляє з посиланням на дані очевидців, що в порту Темрюка горять паливні резервуари.
Деякі моніторингові канали пишуть, що в Темрюку, попередньо, горить газовий термінал, однак офіційного підтвердження цих даних немає.
Атака по території РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 2 грудня в різних районах Краснодарської області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі поскаржилися на наліт безпілотників. Вибухи чули зокрема в Туапсе та Ільському, де розташовані порт і НПЗ.
Також у ніч на 2 грудня в Чечні сталася масована атаку невідомих безпілотників. Сильно пошкоджено будівлю ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі.
Цієї ж ночі в місті Лівни Орловської області в ніч на 2 грудня спалахнула велика пожежа після прольоту і вибухів невідомих дронів. Місцеві жителі повідомляли, що загорілася територія нафтопереробного підприємства.
У ніч на 28 листопада Сили спеціальних операцій України завдали удару по району біля мису Чауда в окупованому Криму, де Росія зберігала і запускала ударні дрони "Шахед".
У ніч на 27 листопада в Самарській області Росії прогриміла серія потужних вибухів. Аеропорт Самари призупинив роботу. Метою атаки дронів, за попередніми даними, став Новокуйбишевський НПЗ.
