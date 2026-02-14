У Сенаті зажадали передати ЗСУ ракети Tomahawk і назвали цілі в РФ для ударів

Ліндсі Грем заявив про необхідність змінити військову рівновагу у війні.

Україні можуть передати ракети Tomahawk / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Головне:

Необхідно передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk

Київ може бити цими ракетами по інфраструктурі РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про необхідність поставок Україні американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Київ може бити цими ракетами по інфраструктурі РФ з виробництва дронів, що змінить військовий баланс, підкреслив він під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я хочу надати Україні ракети Tomahawk. Я хочу, щоб США поставили ракети Tomahawk, щоб завдати удару по інфраструктурі, на яку Путін розраховує для виробництва дронів і всього іншого. Я хочу змінити військову рівновагу", - сказав Грем.

Посилення тиску на Путіна

За словами Грема, попередні підходи Заходу не змогли стримати Володимира Путіна.

"Наскільки добре спрацював світовий порядок? Путін втручався тричі. Ніщо з того, що Європа робила в минулому, не стримало Путіна, і, відверто кажучи, ніщо з того, що ми робили в минулому, не стримало Путіна", - заявив сенатор.

На його переконання, "це війна людини, яка хоче відновити минуле, яка вважає, що Україна не заслуговує на існування, і вона не зупиниться, поки хтось її не зупинить".

Нові санкції проти РФ

Також сенатор сказав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який "застряг" у Конгресі. Однак Грем переконаний, що президент США Дональд Трамп його підпише в кінцевому підсумку, повідомляє Politico.

Він також підкреслив роль Китаю, Індії та Бразилії в російській війні. "Без Китаю у нього (Путіна – ред.) нічого б не виходило. Без Бразилії і без Індії теж нічого б не виходило", - зазначив Грем.

Він додав, що завершення війни РФ проти України вплине на глобальну безпеку на десятиліття вперед.

Чому США можуть передати Україні Tomahawk — позиція експерта

Віктор Андрусив зазначив: на тлі зниження доходів російських нафтових компаній прибуток підприємств із США та ЄС, навпаки, збільшується.

Він пояснює це двома факторами — ударами України по нафтопереробних об'єктах РФ і санкційною політикою, пов'язаною з Дональдом Трампом.

На думку експерта, саме така динаміка може служити переконливим аргументом на користь передачі Україні ракет Tomahawk. Посилення ударів по російській нафтопереробці, вважає він, призведе до подальшого падіння доходів РФ і одночасно збільшить прибуток західних енергетичних компаній.

Передача Україні Tomahawk - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk. Американські чиновники вважають, що передача ракет чинитиме величезний тиск на Путіна.

Нагадаємо, Главред писав, що в кінці жовтня 2025 року нібито Трамп сказав Зеленському, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання Tomahawk.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що в Україні все-таки можуть з'явитися американські крилаті ракети Tomahawk. Він зазначив, що ЗСУ ніколи не використовували для ударів по РФ далекобійну зброю, надану США.

Більше новин:

Про персону: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

