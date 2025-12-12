У РФ - вибухи і пожежі: дрони обстріляли чотири регіони, горить один із найбільших НПЗ

Безпілотники атакували Твер, Ярославль, Підмосков'я та Краснодарський край.

https://glavred.net/world/v-rf-vzryvy-i-pozhary-drony-obstrelyali-chetyre-regiona-gorit-odin-iz-krupneyshih-npz-10723388.html Посилання скопійоване

У РФ горить Ярославський НПЗ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Дрони атакували Твер, Ярославль, Підмосков'я і Краснодарський край

У Ярославлі метою атаки став НПЗ

Міноборони РФ стверджує, що за ніч збито 90 безпілотників

У ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії.

Як пишуть російські Telegram-канали, у Твері вибухи прогриміли близько третьої години ранку. Місцеві жителі нарахували п'ять-шість вибухів.

відео дня

За даними Astra, безпілотник врізався в житлову багатоповерхівку ЖК Мічурінський. Спалахнула пожежа. За даними місцевого губернатора, постраждали семеро людей.

У Твері дрон влетів у житловий будинок / Фото: t.me/astrapress

Кадри наслідків атаки у Твері / Фото: t.me/astrapress

Також вибух стався на парковці ТЦ "Торговий парк №1".

У Ярославлі після 4:00 ранку прогриміло близько семи вибухів. Перед цим місцевий губернатор попереджав, що в регіоні оголосили тривогу через загрозу безпілотників.

Над одним із районів бачили дим. Місцеві жителі чули звуки, схожі на роботу дрона.

Як пишуть росЗМІ з посиланням на місцевих жителів, дрони атакували НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС". На опублікованих фото і відео видно заграву в небі та масштабну пожежу.

Ярославський НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus

Ярославський НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus

За даними моніторингових каналів, у Ярославлі дрони вразили "Ярославнефтеоргсинтез", який вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів центральної Росії. Підприємство входить до складу компанії "Славнефть", за обсягами первинної переробки нафти входить до п‘ятірки нафтопереробних заводів РФ.

Офіційної інформації про ураження НПЗ у Ярославлі на момент публікації не надходило.

Дивіться відео - Атака дронів на РФ 12 грудня:

У Підмосков'ї російські сили ППО нібито збили чотири безпілотники на підльоті до столиці РФ. Повідомлень про руйнування немає.

У Краснодарському краї, в районі Сочі та Туапсе, місцеві жителі також чули сирену і вибухи.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Тим часом російське Міноборони заявило про 90 збитих українських безпілотників за ніч.

За заявою відомства, 63 безпілотники збито над територією Брянської області, вісім - над територією Ярославської, чотири - у Підмосков'ї, по три - над територією Смоленської та Тверської областей, а також над акваторією Чорного моря, по два - над територією Тамбовської та Тульської областей, по одному - Орловської та Ростовської областей.

Атака по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 грудня безпілотники атакували Росію. Вибухи прогриміли в місті Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод. Також було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області РФ.

У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. Очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі. На місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

У регіоні розташований Сизранський нафтопереробний завод, який належить до нафтової компанії "Роснефть", що перебуває під санкціями США.

Як пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, у Росії припинив переробку нафти Сизранський нафтопереробний завод після того, як був пошкоджений ударом українського дрона.

Як удари Росії вплинуть на завершення війни: думка експерта

На думку колишнього очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, якщо масовані удари саме по Москві триватимуть і посилюватимуться, російські еліти можуть почати тиснути на Путіна.

У разі інтенсивних і частих атак на російську столицю, або явних негативних процесів, спричинених нашими ударами по російських підприємствах, наприклад, катастрофічного дефіциту пального, вони спонукатимуть Путіна припинити війну.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред