Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У РФ - вибухи і пожежі: дрони обстріляли чотири регіони, горить один із найбільших НПЗ

Анна Ярославська
12 грудня 2025, 08:12
430
Безпілотники атакували Твер, Ярославль, Підмосков'я та Краснодарський край.
У РФ горить Ярославський НПЗ
У РФ горить Ярославський НПЗ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Дрони атакували Твер, Ярославль, Підмосков'я і Краснодарський край
  • У Ярославлі метою атаки став НПЗ
  • Міноборони РФ стверджує, що за ніч збито 90 безпілотників

У ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії.

Як пишуть російські Telegram-канали, у Твері вибухи прогриміли близько третьої години ранку. Місцеві жителі нарахували п'ять-шість вибухів.

відео дня

За даними Astra, безпілотник врізався в житлову багатоповерхівку ЖК Мічурінський. Спалахнула пожежа. За даними місцевого губернатора, постраждали семеро людей.

У Твері дрон влетів у житловий будинок
У Твері дрон влетів у житловий будинок / Фото: t.me/astrapress
Кадри наслідків атаки у Твері
Кадри наслідків атаки у Твері / Фото: t.me/astrapress

Також вибух стався на парковці ТЦ "Торговий парк №1".

У Ярославлі після 4:00 ранку прогриміло близько семи вибухів. Перед цим місцевий губернатор попереджав, що в регіоні оголосили тривогу через загрозу безпілотників.

Над одним із районів бачили дим. Місцеві жителі чули звуки, схожі на роботу дрона.

Як пишуть росЗМІ з посиланням на місцевих жителів, дрони атакували НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС". На опублікованих фото і відео видно заграву в небі та масштабну пожежу.

Ярославський НПЗ
Ярославський НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus
Ярославський НПЗ
Ярославський НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus

За даними моніторингових каналів, у Ярославлі дрони вразили "Ярославнефтеоргсинтез", який вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів центральної Росії. Підприємство входить до складу компанії "Славнефть", за обсягами первинної переробки нафти входить до п‘ятірки нафтопереробних заводів РФ.

Офіційної інформації про ураження НПЗ у Ярославлі на момент публікації не надходило.

Дивіться відео - Атака дронів на РФ 12 грудня:

Скриншот

У Підмосков'ї російські сили ППО нібито збили чотири безпілотники на підльоті до столиці РФ. Повідомлень про руйнування немає.

У Краснодарському краї, в районі Сочі та Туапсе, місцеві жителі також чули сирену і вибухи.

У РФ - вибухи і пожежі: дрони обстріляли чотири регіони, горить один із найбільших НПЗ
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Тим часом російське Міноборони заявило про 90 збитих українських безпілотників за ніч.

За заявою відомства, 63 безпілотники збито над територією Брянської області, вісім - над територією Ярославської, чотири - у Підмосков'ї, по три - над територією Смоленської та Тверської областей, а також над акваторією Чорного моря, по два - над територією Тамбовської та Тульської областей, по одному - Орловської та Ростовської областей.

Атака по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 грудня безпілотники атакували Росію. Вибухи прогриміли в місті Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод. Також було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області РФ.

У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. Очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі. На місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

У регіоні розташований Сизранський нафтопереробний завод, який належить до нафтової компанії "Роснефть", що перебуває під санкціями США.

Як пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, у Росії припинив переробку нафти Сизранський нафтопереробний завод після того, як був пошкоджений ударом українського дрона.

Як удари Росії вплинуть на завершення війни: думка експерта

На думку колишнього очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, якщо масовані удари саме по Москві триватимуть і посилюватимуться, російські еліти можуть почати тиснути на Путіна.

У разі інтенсивних і частих атак на російську столицю, або явних негативних процесів, спричинених нашими ударами по російських підприємствах, наприклад, катастрофічного дефіциту пального, вони спонукатимуть Путіна припинити війну.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Одесі та області - "прильоти" по об'єктах енергетики: люди залишилися без світла

В Одесі та області - "прильоти" по об'єктах енергетики: люди залишилися без світла

09:13Війна
У РФ - вибухи і пожежі: дрони обстріляли чотири регіони, горить один із найбільших НПЗ

У РФ - вибухи і пожежі: дрони обстріляли чотири регіони, горить один із найбільших НПЗ

08:12Світ
Трамп сказав, хто заважає мирному плану і чи дадуть США гарантії безпеки Україні

Трамп сказав, хто заважає мирному плану і чи дадуть США гарантії безпеки Україні

07:03Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

Останні новини

09:58

Олексій Суханов зробив публічне зізнання про друге весілля - що він сказав

09:57

Графіки відключень у Києві найближчим часом не скасують: нардеп назвав причину

09:26

Таких цін не було навіть минулого року: один продукт вже віддають за безцінь

09:13

Постаріла: з'явилося свіже фото самітниці Анжеліки Варум

09:13

В Одесі та області - "прильоти" по об'єктах енергетики: люди залишилися без світлаФото

Трамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки СШАТрамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки США
08:24

Питання часу: експерт заявив про відхід ЗСУ з двох важливих міст на фронті

08:20

Нереальна копія Бейонсе: дочка співачки і Джей Зі з'явилася на публіці

08:12

У РФ - вибухи і пожежі: дрони обстріляли чотири регіони, горить один із найбільших НПЗ

07:56

Гороскоп Таро на завтра 13 грудня: Скорпіонам - зазирнути всередину, Рибам - роман

Реклама
07:03

Трамп сказав, хто заважає мирному плану і чи дадуть США гарантії безпеки УкраїніВідео

06:10

Путін не готовий до миру: скільки буде тривати війнаПогляд

05:53

Буде свіжою до трьох тижнів: хитрий трюк, як зберігати зелень в холодильнику

05:17

Сад потребує догляду навіть взимку: які 8 рослин слід завжди обрізати у грудні

04:40

Сміливий хід чи марна трата грошей: чи варто клеїти шпалери на стелю

04:00

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

03:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці яблук на бочці за 13 секунд

03:02

Для чого США почали тиснути на Україну в питанні миру - розкрито прихований задум

02:31

Як часто потрібно прати зимові куртки та пальта: експерти дали чітку відповідь

02:00

"Я вже не така, як раніше": Ірина Білик зізналася, якого чоловіка шукає

01:52

Ан-26 у Криму підірвали разом із військовими РФ: спливли деталі потужного удару ЗСУ

Реклама
01:30

54-річний колишній чоловік Дженніфер Еністон готується вперше стати батьком

00:54

Ризик ліквідації Європейського союзу: розкрито несподіваний сценарій

11 грудня, четвер
23:53

Миші зникнуть за одну ніч: звичайний кухонний продукт творить справжні диваВідео

23:49

Гороскоп на сьогодні 12 грудня: Овнам - цікава пропозиція, Ракам - гостра суперечка

23:26

"Такий гарний": у Даші Кацуріної з'явився таємний шанувальник

23:12

Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

22:50

Українці можуть залишитися без пенсій: кому і коли загрожує припинення виплат

22:24

Не випадково: вчені пояснили, чому люди прокидаються до будильникаВідео

21:55

Спортсмени з РФ і Білорусі знову змагатимуться під нацпрапорами - рішення МОК

21:53

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 12 грудняФото

21:51

У Трампа зробили важливу заяву про врегулювання в Україні: що вимагають СШАВідео

21:42

Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

21:39

До 16 годин без світла: в Укренерго попередили українців про критичний сценарій

21:12

Чому кіт кусає, коли його гладять — пояснення здивує навіть досвідчених господарівВідео

20:53

Захищав Маріуполь і пережив полон: в Одесі розгорівся скандал з нападом ТЦК на військовогоВідео

20:53

Трамп зажадав від лідерів Європи змусити Зеленського прийняти мирний план США - WSJ

20:51

Путін похвалився захопленням великого міста на сході: у ЗСУ відповіли на фейк

20:25

Чому коти насправді люблять картонні коробки: відповідь здивує багатьох

20:20

900 Шахедів і десятки ракет: РФ готова до обстрілу України - названо цілі ударів

19:54

Дедлайн США для миру - з яких трьох областей РФ виведе війська та що чекає на Донбас

Реклама
19:52

Графіки вимкнення світла на 12 грудня: якими будуть обсяги обмежень та у яких областяхФото

19:46

Теракт у Києві: внаслідок вибухів загинув боєць НГУ, поранено поліцейських

19:36

Чи можна перевозити ялинку в київському метро: у підземці дали відповідьФото

19:35

У мережі з'явилося фото Аліни Гросу з вагітним животом

19:26

Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

19:10

Чому у України немає карт?Погляд

19:06

"Злість і відчай": Олена Мозгова налякала зізнанням

18:59

"Накаркала": у Волочкової великі проблеми з дочкою

18:55

Зеленський сказав, хто вирішуватиме питання територій для встановлення миру

18:52

Чому золото найдорожче: неймовірну таємницю благородного металу розкритоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти