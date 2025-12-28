Росіяни можуть завдати масованого удару на Новий рік: яке місто під загрозою

Експерт попереджає, що масовані удари по Україні можуть почастішати.

Експерт попередив про небезпеку у новорічну ніч / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

РФ щомісяця виробляє 100 ракет

Ворог може повторно атакувати Київ найближчим часом

Російські окупанти можуть завдати ракетно-дронового удару по Україні на Новий рік. Під прицілом ворога вкотре може опинитися Київ. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в етері "Ми — Україна".

За його словами, арсенал окупаційної армії дозволяє загарбникам здійснювати масовані удари по Україні один-два рази на тиждень.

Він додав, що РФ здатна щомісяця виробляти приблизно 100 ракет і до 250 дронів "Шахед" щотижня.

"Тобто такі удари, як вони зробили по Києву, вони можуть робити щотижня. А можуть і два рази. Враховуючи ментальність росіян, цілком можна очікувати, що на Новий рік вони спробують зробити таке „привітання", — сказав військовий оглядач.

Російські "Шахеди" стали небезпечніші - попередження президента

Президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача нещодавно заявив, що росіяни намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі.

Він зазначив, що за даними української розвідки, обладнання, що використовують в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч з кордоном розміщують в тому числі на житлових будинках.

Президент підкреслив, що фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити шахеди на обʼєкти в західних областях України.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Нещодавно Буданов попередив про новий масований удар і назвав головну ціль РФ. Начальник ГУР підтвердив прогноз про те, що РФ продовжуватиме атакувати об'єкти енергетики України.

Як писав Главред, у ніч на 27 грудня країна-агресор РФ атакувала Україну дронами та ракетами. У низці регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БпЛА.

Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога - об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

