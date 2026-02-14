Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

Олексій Тесля
14 лютого 2026, 18:15
48
У питанні приєднання України до ЄС йдеться про мир, свободу і процвітання, а також про новий фактор - безпеку.
Євросоюз хоче змінити правила членства заради України
Названо ймовірні терміни вступу України до Євросоюзу / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Головне:

  • Україна не зможе стати членом ЄС до 2027 року
  • Єврокомісія планує знайти рішення для подолання цього розриву

Україна, згідно з поточною методологією вступу до Європейського Союзу, не зможе стати його членом до 2027 року.

Однак з урахуванням геополітичних викликів цю ситуацію необхідно змінити, заявила європейський комісар з питань розширення Марта Кос на Українському ланчі в суботу на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

відео дня

"Ми повинні знайти рішення, як подолати розрив між принципом заслуг і методологією, яку ми використовуємо плюс-мінус протягом останніх 40 років, і геополітичними викликами з іншого боку. Ми більше не можемо чекати, і ми вже це обговорюємо", - сказала вона.

Кос нагадала, що навіть Швеції, яка була найрозвиненішою країною і подала заявку на членство в ЄС, знадобилося три роки на проходження процедури.

Єврокомісар зазначила, що в питанні приєднання України до ЄС йдеться про мир, свободу і процвітання, а також про новий фактор - безпеку.

"Методологія (вступу), яку ми зараз використовуємо, створена для миру. Вона створена для тих часів, коли у нас дійсно достатньо часу, щоб країна могла провести всі необхідні реформи", - пояснила Кос.

За її словами, позитивом є те, що Україна проводить реформи для майбутнього процвітання в процесі вступу.

"Звичайно, важливим стримуванням для Росії є військове, але дуже важливим стримуванням є також процвітання України в рамках Європейського Союзу. Вступ України до ЄС - це не розширення. Це об'єднання Європи, і вперше в історії ми маємо можливість, якщо ми зробимо це правильно, об'єднати Європу", - підкреслила Кос.

Вона зазначила, що Україна також вже зробила позитивний внесок в ЄС, змінивши пріоритети.

"По-перше, розширення є пріоритетом. По-друге, ми знову знаємо, наскільки важлива безпека в Європі. І третій момент - це те, що ми знову говоримо про мир, це повернення до коренів, з чого почався Європейський Союз", - зазначила єврокомісар.

Перспективи вступу України до ЄС: оцінка експерта

Експерт Центру міжнародних досліджень Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Денис Кузьмін вважає, що, незважаючи на критику з боку Будапешта, членство України в Європейському союзі може бути економічно вигідним для Угорщини.

На його думку, угорській економіці раціональніше мати Україну в межах Європейського союзу, включаючи простір Шенгенської зони та Єврозони, ніж на зовнішньому кордоні об'єднання. З економічної точки зору інтеграція України в ЄС здатна принести Угорщині виключно позитивні ефекти, зазначив Кузьмін.

Вступ України до ЄС - новини по темі

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, в той же час Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" в боротьбі з корупцією і прискорити реформи в сфері верховенства права.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського союзу і відкрити всі переговорні кластери.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Читайте також:

Вступ України до Європейського Союзу

Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія.

ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав.

24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Європейський союз війна Росії та України Вступ України до Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

18:44Війна
Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

18:25Синоптик
Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

18:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Сильні морози вдарять на Масляну тиждень: яка буде погода з 16 лютого

Сильні морози вдарять на Масляну тиждень: яка буде погода з 16 лютого

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

Останні новини

19:10

Економіка тилового виживання в Україні

18:44

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

18:43

Без світла, газу і ліків: як наші предки змогли вижити взимку

18:25

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

18:20

Як намалювати стрілки за 1 хвилину: найпростіший лайфхак для розкішного поглядуВідео

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
18:15

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

18:01

"Це божевільна поведінка": Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ

17:55

Путініст Михалков розніс Єфремова після в'язниці: відео потрапило в мережуВідео

17:38

Ворог заявив про захоплення важливого міста: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Реклама
17:20

Гороскоп Таро на завтра, 15 лютого: Тельцям - планувати, Левам - відпустити

16:54

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

16:44

Народила у 50 й звабила імератора у 70: розкрито головний секрет княгині Ольги

16:36

Позбулася довгого волосся: поп-діва Бейонсе радикально змінила імідж

16:27

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

16:00

Без наркозу і не найкраща в світі: якою була медицина в СРСР насправді

15:59

"Це кінець Росії": розкрито сценарій нищівного удару по режиму Путіна

15:59

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

15:44

"Бачилися в машині": Олена Тополя вперше розповіла про зустріч зі своїм шантажистом

15:34

"Думає, як відростити живіт, а не армію": Зеленський жорстко висміяв ОрбанаВідео

15:25

"Не думала, що в 50 років": Могилевська зробила чоловікові зворушливе зізнання

Реклама
15:07

Популярний український співак повідомив про трагедію в родині

15:04

Чому Скорпіон — мрія Рака, а Водолій — випробування: найкращі та найгірші сумісності

14:58

Чому батареї гріють, а в кімнаті холодно: розкрито найголовнішу помилку

14:57

"Путін - раб війни": Зеленський розповів про алгоритм закінчення війниВідео

14:36

В Україні святкують Різдво за новим стилем, а Великдень — ні: в чому причина

14:07

Ціни на квіти злетіли: де в Україні найдорожчі троянди в День закоханих

14:00

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФВідео

13:43

"Я плачу": українська актриса різко схудла і розкрила свою нову вагу

13:18

"Вкусив Діма Коляденко": Монатік змінився до невпізнанняВідео

13:04

Чому 15 лютого не можна нікому давати обіцянок: яке церковне свято

13:02

ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

12:51

Нова хвиля морозів атакує Полтавщину: коли буде різка зміна погоди

12:46

Будинок виглядатиме на мільйон: які кольори роблять інтер'єр дорожчим

12:22

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

11:59

У Сенаті зажадали передати ЗСУ ракети Tomahawk і назвали цілі в РФ для ударів

11:54

ПДВ для ФОП: МВФ пом'якшив вимоги кредитної програми для України

11:52

"Пізно перевзулася": втікачка Maruv заспівала українською

11:50

В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

10:59

Спецпризначенці визволили з російського полону українського офіцера - деталі

10:55

Коли і як пересаджувати спатифілум, щоб він знову зацвів

Реклама
10:44

"Бусифікація" може залишитися в минулому: Україна змінює підхід до мобілізації

10:32

"Засоромилася": вагітна Гросу приховала від Ірини Білик важливу інформацію

10:21

В Україні землетруси можуть повторюватися місяцями: коли активність зупиниться

10:00

"Без сенсу - це сміття": KHAYAT зізнався, чому не хоче feat з Адель, та розкрив головну мріюВідео

09:47

Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння - хто вони

09:32

Важливіше за території: ISW пояснив, чому Росія блокує мирний процес

09:31

Ідеальна пара для Близнюків: хто підходить їм на 100%, а хто - розіб'є серце

08:52

ЗСУ перейшли в контрнаступ після відключення росіян від Starlink - The Telegraph

08:28

Війна в Україні може закінчитися після одного дзвінка Путіну - Вітакер

08:18

Швидка шарлотка з яблуками: домашній десерт як із кафе

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти