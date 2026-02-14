Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

У питанні приєднання України до ЄС йдеться про мир, свободу і процвітання, а також про новий фактор - безпеку.

Названо ймовірні терміни вступу України до Євросоюзу / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Головне:

Україна не зможе стати членом ЄС до 2027 року

Єврокомісія планує знайти рішення для подолання цього розриву

Україна, згідно з поточною методологією вступу до Європейського Союзу, не зможе стати його членом до 2027 року.

Однак з урахуванням геополітичних викликів цю ситуацію необхідно змінити, заявила європейський комісар з питань розширення Марта Кос на Українському ланчі в суботу на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми повинні знайти рішення, як подолати розрив між принципом заслуг і методологією, яку ми використовуємо плюс-мінус протягом останніх 40 років, і геополітичними викликами з іншого боку. Ми більше не можемо чекати, і ми вже це обговорюємо", - сказала вона.

Кос нагадала, що навіть Швеції, яка була найрозвиненішою країною і подала заявку на членство в ЄС, знадобилося три роки на проходження процедури.

Єврокомісар зазначила, що в питанні приєднання України до ЄС йдеться про мир, свободу і процвітання, а також про новий фактор - безпеку.

"Методологія (вступу), яку ми зараз використовуємо, створена для миру. Вона створена для тих часів, коли у нас дійсно достатньо часу, щоб країна могла провести всі необхідні реформи", - пояснила Кос.

За її словами, позитивом є те, що Україна проводить реформи для майбутнього процвітання в процесі вступу.

"Звичайно, важливим стримуванням для Росії є військове, але дуже важливим стримуванням є також процвітання України в рамках Європейського Союзу. Вступ України до ЄС - це не розширення. Це об'єднання Європи, і вперше в історії ми маємо можливість, якщо ми зробимо це правильно, об'єднати Європу", - підкреслила Кос.

Вона зазначила, що Україна також вже зробила позитивний внесок в ЄС, змінивши пріоритети.

"По-перше, розширення є пріоритетом. По-друге, ми знову знаємо, наскільки важлива безпека в Європі. І третій момент - це те, що ми знову говоримо про мир, це повернення до коренів, з чого почався Європейський Союз", - зазначила єврокомісар.

Перспективи вступу України до ЄС: оцінка експерта

Експерт Центру міжнародних досліджень Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Денис Кузьмін вважає, що, незважаючи на критику з боку Будапешта, членство України в Європейському союзі може бути економічно вигідним для Угорщини.

На його думку, угорській економіці раціональніше мати Україну в межах Європейського союзу, включаючи простір Шенгенської зони та Єврозони, ніж на зовнішньому кордоні об'єднання. З економічної точки зору інтеграція України в ЄС здатна принести Угорщині виключно позитивні ефекти, зазначив Кузьмін.

Вступ України до ЄС - новини по темі

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, в той же час Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" в боротьбі з корупцією і прискорити реформи в сфері верховенства права.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського союзу і відкрити всі переговорні кластери.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

