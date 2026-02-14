Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Путініст Михалков розніс Єфремова після в'язниці: відео потрапило в мережу

Олена Кюпелі
14 лютого 2026, 17:55
89
Путінський підлабузник Микита Михалков накинувся на колишнього в'язня Єфремова.
Михайло Єфремов
Михайло Єфремов розучився грати / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com, efremov.artist

Коротко:

  • Єфремов не справляється із завданням
  • Що він зробив на відео

Російський актор Михайло Єфремов, який нещодавно вийшов з в'язниці і вирішив повернутися до акторської кар'єри, мабуть, розгубив свої акторські здібності, поки сидів.

Так, російський пропагандистський телеграм-канал опублікував відео з репетиції, де оскаженілий українофоб і посіпака терориста Путіна Михалков лає звільненого актора.

відео дня

"Міша, давай по-іншому!" — каже путініст під час репетиції першої вистави після в'язниці.

За даними пропагандистів, у режисера є зауваження до Єфремова — вони разом працюють над постановкою "Без свідків" у "Майстерні, 12". Артист репетирує по 4 години на день. Тим часом навантаження даються важко — актора мучить задишка, він насилу встає, не витримує навантажень і нерухомий через хронічну обструктивну хворобу легенів. Це його перша роль після 4,5 років в'язниці.

Михалков кричить на Єфремова:

Путін розлютився на Єфремова
Путінст звірствував на Єфремова / Скріншот Mash

Єфремов зіграє головну роль боягузливого і самотнього Його, який не може знайти сімейне щастя.

Михайло Єфремов вийшов з в'язниці — за що був засуджений

Михайло Єфремов був засуджений до позбавлення волі за скоєння смертельного ДТП в центрі Москви, що сталося 8 червня 2020 року. Перебуваючи в стані сильного алкогольного та наркотичного сп'яніння, актор на своєму позашляховику виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого помер у лікарні від отриманих травм. У 2022-2024 роках, перебуваючи в ув'язненні, актор "змінив вектор". Через своїх захисників він передавав слова підтримки діям російської армії, заявляючи, що "у керівництва країни не було іншого виходу". Також з'являлася інформація, що заради умовно-дострокового звільнення актор висловлював готовність відправитися на фронт в якості добровольця.

Михайло Єфремов
Михайло Єфремов потрапив під роздачу / фото: imdb.com

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Камалія, яка двадцять років була одружена з підприємцем Мохаммадом Захуром, поділилася дуже романтичним фото.

Раніше також стало відомо, що розповідав, що дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова зробила несподівану заяву.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія.

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній родині - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також зіграв багато ролей у театрі.

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яного" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а в 2015 році потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проекту "Громадянин поет", в яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ефремов новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

18:44Війна
Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

18:25Синоптик
Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

18:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Сильні морози вдарять на Масляну тиждень: яка буде погода з 16 лютого

Сильні морози вдарять на Масляну тиждень: яка буде погода з 16 лютого

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

Останні новини

19:10

Економіка тилового виживання в Україні

18:44

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

18:43

Без світла, газу і ліків: як наші предки змогли вижити взимку

18:25

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

18:20

Як намалювати стрілки за 1 хвилину: найпростіший лайфхак для розкішного поглядуВідео

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
18:15

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

18:01

"Це божевільна поведінка": Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ

17:55

Путініст Михалков розніс Єфремова після в'язниці: відео потрапило в мережуВідео

17:38

Ворог заявив про захоплення важливого міста: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Реклама
17:20

Гороскоп Таро на завтра, 15 лютого: Тельцям - планувати, Левам - відпустити

16:54

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

16:44

Народила у 50 й звабила імератора у 70: розкрито головний секрет княгині Ольги

16:36

Позбулася довгого волосся: поп-діва Бейонсе радикально змінила імідж

16:27

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

16:00

Без наркозу і не найкраща в світі: якою була медицина в СРСР насправді

15:59

"Це кінець Росії": розкрито сценарій нищівного удару по режиму Путіна

15:59

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

15:44

"Бачилися в машині": Олена Тополя вперше розповіла про зустріч зі своїм шантажистом

15:34

"Думає, як відростити живіт, а не армію": Зеленський жорстко висміяв ОрбанаВідео

15:25

"Не думала, що в 50 років": Могилевська зробила чоловікові зворушливе зізнання

Реклама
15:07

Популярний український співак повідомив про трагедію в родині

15:04

Чому Скорпіон — мрія Рака, а Водолій — випробування: найкращі та найгірші сумісності

14:58

Чому батареї гріють, а в кімнаті холодно: розкрито найголовнішу помилку

14:57

"Путін - раб війни": Зеленський розповів про алгоритм закінчення війниВідео

14:36

В Україні святкують Різдво за новим стилем, а Великдень — ні: в чому причина

14:07

Ціни на квіти злетіли: де в Україні найдорожчі троянди в День закоханих

14:00

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФВідео

13:43

"Я плачу": українська актриса різко схудла і розкрила свою нову вагу

13:18

"Вкусив Діма Коляденко": Монатік змінився до невпізнанняВідео

13:04

Чому 15 лютого не можна нікому давати обіцянок: яке церковне свято

13:02

ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

12:51

Нова хвиля морозів атакує Полтавщину: коли буде різка зміна погоди

12:46

Будинок виглядатиме на мільйон: які кольори роблять інтер'єр дорожчим

12:22

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

11:59

У Сенаті зажадали передати ЗСУ ракети Tomahawk і назвали цілі в РФ для ударів

11:54

ПДВ для ФОП: МВФ пом'якшив вимоги кредитної програми для України

11:52

"Пізно перевзулася": втікачка Maruv заспівала українською

11:50

В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

10:59

Спецпризначенці визволили з російського полону українського офіцера - деталі

10:55

Коли і як пересаджувати спатифілум, щоб він знову зацвів

Реклама
10:44

"Бусифікація" може залишитися в минулому: Україна змінює підхід до мобілізації

10:32

"Засоромилася": вагітна Гросу приховала від Ірини Білик важливу інформацію

10:21

В Україні землетруси можуть повторюватися місяцями: коли активність зупиниться

10:00

"Без сенсу - це сміття": KHAYAT зізнався, чому не хоче feat з Адель, та розкрив головну мріюВідео

09:47

Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння - хто вони

09:32

Важливіше за території: ISW пояснив, чому Росія блокує мирний процес

09:31

Ідеальна пара для Близнюків: хто підходить їм на 100%, а хто - розіб'є серце

08:52

ЗСУ перейшли в контрнаступ після відключення росіян від Starlink - The Telegraph

08:28

Війна в Україні може закінчитися після одного дзвінка Путіну - Вітакер

08:18

Швидка шарлотка з яблуками: домашній десерт як із кафе

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти