Путініст Михалков розніс Єфремова після в'язниці: відео потрапило в мережу

Путінський підлабузник Микита Михалков накинувся на колишнього в'язня Єфремова.

https://glavred.net/stars/putinist-mihalkov-raznes-efremova-posle-tyurmy-video-popalo-v-set-10740803.html Посилання скопійоване

Михайло Єфремов розучився грати / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com, efremov.artist

Коротко:

Єфремов не справляється із завданням

Що він зробив на відео

Російський актор Михайло Єфремов, який нещодавно вийшов з в'язниці і вирішив повернутися до акторської кар'єри, мабуть, розгубив свої акторські здібності, поки сидів.

Так, російський пропагандистський телеграм-канал опублікував відео з репетиції, де оскаженілий українофоб і посіпака терориста Путіна Михалков лає звільненого актора.

відео дня

"Міша, давай по-іншому!" — каже путініст під час репетиції першої вистави після в'язниці.

За даними пропагандистів, у режисера є зауваження до Єфремова — вони разом працюють над постановкою "Без свідків" у "Майстерні, 12". Артист репетирує по 4 години на день. Тим часом навантаження даються важко — актора мучить задишка, він насилу встає, не витримує навантажень і нерухомий через хронічну обструктивну хворобу легенів. Це його перша роль після 4,5 років в'язниці.

Михалков кричить на Єфремова:

Путінст звірствував на Єфремова / Скріншот Mash

Єфремов зіграє головну роль боягузливого і самотнього Його, який не може знайти сімейне щастя.

Михайло Єфремов вийшов з в'язниці — за що був засуджений

Михайло Єфремов був засуджений до позбавлення волі за скоєння смертельного ДТП в центрі Москви, що сталося 8 червня 2020 року. Перебуваючи в стані сильного алкогольного та наркотичного сп'яніння, актор на своєму позашляховику виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого помер у лікарні від отриманих травм. У 2022-2024 роках, перебуваючи в ув'язненні, актор "змінив вектор". Через своїх захисників він передавав слова підтримки діям російської армії, заявляючи, що "у керівництва країни не було іншого виходу". Також з'являлася інформація, що заради умовно-дострокового звільнення актор висловлював готовність відправитися на фронт в якості добровольця.

Михайло Єфремов потрапив під роздачу / фото: imdb.com

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Вас також може зацікавити:

Про особу: Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія. Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній родині - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також зіграв багато ролей у театрі. Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яного" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а в 2015 році потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проекту "Громадянин поет", в яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

