Ситуація зі світлом покращилася, але попереду нові загрози - Шмигаль

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію зі світлом, проте Шмигаль закликав не розслаблятися.

Шмигаль відповів, яка ситуація зі світлом у столиці / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основне:

Ситуація в енергетиці покращилась

У Києві протягом дня застосовувалися графіки відключення до двох черг

Попереду Україну чекає похолодання та зберігається загроза обстрілів

Ситуація зі світлом дещо покращилася. Відтак, сьогодні у Києві застосовувалися графіки відключень до двох черг. Однак, радіти рано, адже попереду похолодання та загроза нових атак з боку РФ. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Шмигаль заявив, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у Києві та області.

Це стало можливим завдяки оперативному відновленню пошкоджених об’єктів та тимчасовому потеплінню, що знизило рівень споживання електрики населенням.

Він попередив, що прогнозоване похолодання збільшить навантаження на енергосистему, а загроза нових обстрілів енергетичної інфраструктури з боку країни-агресора Росії залишається високою.

На тлі цього, усі служби працюють у стані підвищеної готовності.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Як уникнути відключень світла наступної зими - три кроки

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, для того, щоб зменшити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону варто зосередитись на трьох ключових напрямках.

Перший - відновлення пошкоджених енергетичних потужностей, які реально можна повернути в роботу протягом шести-семи місяців.

Другий напрямок - оцінка та встановлення максимально можливого обсягу додаткових розподілених потужностей, насамперед у великих містах: Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі та Одесі.

Третій крок - розвиток і зміцнення систем захисту.

Як писав Главред, у неділю, 15 лютого, у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, для промислових – обмеження потужності.

Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що графіки погодинних відключень для населення можуть стати м’якшими після покращення погодних умов і з настанням потепління.

Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

