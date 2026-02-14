MELOVİN натякнув на розставання зі своїм нареченим

MELOVİN зняв обручку і написав слова подяки своєму нареченому.

Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Коротко:

Про що повідомив Melovin

До кого він звернувся з проханням

Відомий український співак Melovin знову здивував змінами в своєму особистому житті.

Інтригуючим постом музикант поділився на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

На фото артист показав свою обручку, яку він зняв з руки. Символ кохання і вірності лежить у нього на долоні.

Музикант написав: "Дякую за досвід".

MELOVİN натякнув на розставання / Фото Instagram/melovin_official

Натякаючи на те, що стосунки з коханим закінчилися, Melovin додав ще більше інтриги. "Шановні ЗМІ, для мого спокою і спокою Петра, я нічого не буду коментувати", - написав він.

MELOVIN — особисте життя

Український співак MELOVIN 23 листопада несподівано оголосив про заручини з військовослужбовцем Петром Злотей, вперше опублікувавши фото свого обранця. Публічна пропозиція була зроблена в центрі Києва на Майдані Незалежності, де партнер артиста, одягнений у військову форму, став на коліно з кільцем і букетом троянд. Співак відповів згодою.

MELOVIN / фото: instagram.com, MELOVIN

Стосунки Melovin з бойфрендом

Пізніше український ведучий Денис Жупник висловив думку, що заручини між артистом і військовим лікарем Петром Злотей є піаром, а у співака насправді є інший коханий.

Про особу: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

