MELOVİN натякнув на розставання зі своїм нареченим

Коротко:
- Про що повідомив Melovin
- До кого він звернувся з проханням
Відомий український співак Melovin знову здивував змінами в своєму особистому житті.
Інтригуючим постом музикант поділився на своїй сторінці в Instagram.
На фото артист показав свою обручку, яку він зняв з руки. Символ кохання і вірності лежить у нього на долоні.
Музикант написав: "Дякую за досвід".
Натякаючи на те, що стосунки з коханим закінчилися, Melovin додав ще більше інтриги. "Шановні ЗМІ, для мого спокою і спокою Петра, я нічого не буду коментувати", - написав він.
MELOVIN — особисте життя
Український співак MELOVIN 23 листопада несподівано оголосив про заручини з військовослужбовцем Петром Злотей, вперше опублікувавши фото свого обранця. Публічна пропозиція була зроблена в центрі Києва на Майдані Незалежності, де партнер артиста, одягнений у військову форму, став на коліно з кільцем і букетом троянд. Співак відповів згодою.
Стосунки Melovin з бойфрендом
Пізніше український ведучий Денис Жупник висловив думку, що заручини між артистом і військовим лікарем Петром Злотей є піаром, а у співака насправді є інший коханий.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що південноафриканська супермодель Кендіс Свейноп, відома як одна з ангелів" компанії Victoria's Secret,з'явилася на новій фотосесії разом зі своїми колегами-ангелами.
Раніше також російський актор Михайло Єфремов, який нещодавно вийшов з в'язниці і вирішив повернутися до акторської кар'єри, мабуть, розгубив свої акторські здібності, поки сидів.
Вас також може зацікавити:
- "Супер токсично і зарозуміло": MELOVIN різко відповів ображеній Джамалі
- "У нас поповнення": Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом
- "Я закінчую кар'єру": Melovin оголосив про важливе рішення
Про особу: Меловін
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред