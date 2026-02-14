"Не думала, що в 50 років": Могилевська зробила чоловікові зворушливе зізнання

Наталія Могилівська привітала коханого з Днем святого Валентина.

Наталія Могилевська - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська зробила зворушливий вчинок для коханого в День святого Валентина. Вона опублікувала пост у Facebook, де поділилася ніжними зізнаннями на адресу коханого.

Артистка зізналася, що для неї стало справжньою несподіванкою зустріти кохання в зрілому віці. Могилевська розповіла, що їхній роман розвивався неймовірно швидко — близькі навіть хвилювалися про психологічний стан співачки.

Наталія Могилевська - чоловік / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Ніколи не думала, що в 50 років, під час війни, доля подарує мені найбільше щастя на планеті. Кохання, яке надихає жити. Ми познайомилися в лютому 2022-го, а в квітні у нас було вже двоє дітей. Всі говорили, що я божевільна, але я знала, що це саме він", — розповіла Наталя.

Зірка зворушливо привітала чоловіка з Днем всіх закоханих і показала валентинку, яку для пари зробили їхні дочки. На червоному сердечку можна розглянути написи "Мама + тато".

Валентинка Наталії Могилевської / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Я вітаю тебе, мій прекрасний Валентин, мій Герой, мій сильний, мудрий і благородний. Поруч з тобою мені не було страшно навіть у пеклі. Скажу, як навчив мене говорити ти: "Ми найкращі, і у нас найкращі діти та сім'я у світі", — гордо написала Могилевська.

Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

