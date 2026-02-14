Ангели Victoria's Secret: розкішна Кендіс Свейноп вразила фігурою

Разом з білявою Кендіс у зйомці взяла участь і інша легендарна модель - Адріана Ліма.

Кендіс Свейноп показала свою розкішну фігуру / Колаж Главред, фото Instagram/candiceswanepoel

Як зараз виглядає Кендіс Свейноп

Де вона знялася

Південноафриканська супермодель Кендіс Свейноп, відома як одна з "ангелів" компанії Victoria’s Secret, з’явилася на новій фотосесії разом зі своїми колегами-ангелами.

Відповідними фото і відео модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Мені дуже сподобалося зніматися в рекламній кампанії з моєю командою і цими легендарними жінками! Мій новий улюблений бюстгальтер, який я ношу весь день, в будь-який день", - написала зірка.

Кендіс Свейнпол - зірка модельного бізнесу / Фото Instagram/candiceswanepoel

Разом з білявою Кендіс у зйомці взяла участь і інша легендарна модель - Адріана Ліма.

Кендіс Свейнпол - зірка модельного бізнесу / Фото Instagram/candiceswanepoel

Моделі демонстрували нижню білизну і свої неймовірні фігури, які їм вдається підтримувати вже багато років.

Кендіс Свейнпол - зірка модельного бізнесу / Фото Instagram/candiceswanepoel

Про особу: Кендіс Свейнпол Кендіс Свейнпол - південноафриканська супермодель, відома як одна з "ангелів" компанії Victoria's Secret. Кар'єру моделі почала у віці 15 років. Скаут модельного агентства помітив Кендіс на блошиному ринку[7]. Через два роки вона переїхала до Нью-Йорка. З'являлася на обкладинці журналів Vogue, Elle, Muse, Marie Claire, GQ, Cosmopolitan, 10 Magazine, W Korea, Numero Tokyo, Harper's Bazaar та інших. У січні 2018 року Кендіс була названа найдорожчою бікіні-моделлю в соціальній мережі Instagram.

