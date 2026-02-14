Рус
Позбулася довгого волосся: поп-діва Бейонсе радикально змінила імідж

Христина Трохимчук
14 лютого 2026, 16:36
Бейонсе зважилася на зміни.
Бейонсе - як виглядає зараз
Бейонсе - як виглядає зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Бейонсе

Американська суперзірка Бейонсе вперше за кілька днів зважилася на кардинальні зміни в зовнішності. Співачка попрощалася з довгим волоссям і показала в Instagram свіжий образ.

Бейонсе зробила коротку стрижку каре і уклала волосся в об'ємну зачіску. Артистка не стала змінювати колір і залишила ніжний блонд, який ефектно виглядав на контрасті з її смаглявою шкірою.

Бейонсе постригла каре
Бейонсе постригла каре / фото: instagram.com, Бейонсе

Щоб показати шанувальникам новий образ, Бейонсе зробила кілька фотографій у стильних вбраннях. Артистка приміряла зелений плащ з ефектом крокодилової шкіри і сумочку в тон, а також образ з топа з відкритими плечима і лосин з штрипками. Вбрання відмінно підкреслило фігуру співачки.

Модний лук Бейонсе
Модний образ Бейонсе / фото: instagram.com, Бейонсе

Фанати залишилися в захваті від перевтілення і відзначили, що нова зачіска їй дуже пасує.

Раніше Главред повідомляв, що співачка Наталя Могилевська зробила зворушливий вчинок для коханого в День святого Валентина. Вона розповіла їхню історію кохання і зізналася, що для неї стало справжньою несподіванкою зустріти кохання в зрілому віці.

Також співак Дмитро Монатик вразив шанувальників своїм виглядом. Фанати задалися питанням, чим співак так нашкодив своєму стилісту, що той вибрав для артиста вбрання, яке підкреслює його невисокий зріст. Також вони знайшли схожість між артистом і шоуменом Дмитром Коляденком.

Про особу: Бейонсе

Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася в кінці 1990-х років, будучи солісткою жіночої R&B-групи Destiny’s Child.

У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

