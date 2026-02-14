Позбулася довгого волосся: поп-діва Бейонсе радикально змінила імідж

Бейонсе зважилася на зміни.

Бейонсе - як виглядає зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Бейонсе

Американська суперзірка Бейонсе вперше за кілька днів зважилася на кардинальні зміни в зовнішності. Співачка попрощалася з довгим волоссям і показала в Instagram свіжий образ.

Бейонсе зробила коротку стрижку каре і уклала волосся в об'ємну зачіску. Артистка не стала змінювати колір і залишила ніжний блонд, який ефектно виглядав на контрасті з її смаглявою шкірою.

Бейонсе постригла каре / фото: instagram.com, Бейонсе

Щоб показати шанувальникам новий образ, Бейонсе зробила кілька фотографій у стильних вбраннях. Артистка приміряла зелений плащ з ефектом крокодилової шкіри і сумочку в тон, а також образ з топа з відкритими плечима і лосин з штрипками. Вбрання відмінно підкреслило фігуру співачки.

Модний образ Бейонсе / фото: instagram.com, Бейонсе

Фанати залишилися в захваті від перевтілення і відзначили, що нова зачіска їй дуже пасує.

Про особу: Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася в кінці 1990-х років, будучи солісткою жіночої R&B-групи Destiny’s Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

